"سندھ طاس معاہدہ اور مودی کی گیدڑ بھبکی؟" کالم نگار | سرورمنیر راﺅ

قیام پاکستان کے وقت سے دو اہم معاملات پر بھارت اور پاکستان کے درمیان شدید تنائو رہا ہے۔ ایک مسئلہ کشمیر جو ابھی تک حل طلب ہے اور دوسرا پانی کی تقسیم۔ پانی کی تقسیم کے معاملے کو 1960 میں ورلڈ بینک کی مداخلت کے بعد حل کر لیا گیا۔اس معاملے کو حل کرنے کا فارمولا سندھ طاس معاہدے میں پنہا ںہے۔ سندھ طاس معاہدہ ایک ایسی تاریخی دستاویز ہے جس نے پانی کی تقسیم کے پیچیدہ مسئلے کو اس انداز میں حل کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو بڑی جنگوں(1965اور 1971 )کے دوران بھی پانی کی تقسیم یہ قائم رہی ۔بھارت کا ابتداء ہی سے یہ رویہ تھا کہ پاکستان کو پانی کے معاملے میں دبائو کا شکار رکھے۔1948میں بھارت نے دریائوں کا پانی روک کر ہماری گندم کی فصل کو تباہ کر دیا۔ نوبت تو یہاں تک پہنچی کہ پنجاب اور سندھ کے زرعی علاقوں میں قحط کی صورتحال پیدا ہونے لگی۔ پانی کے اس جھگڑے کی باز گشت جب امریکہ تک پہنچی تو امریکہ کے سابق چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن David Lilienthalاس معاملے کا جائزہ لینے 1951میں پاکستان اور بھارت گئے ۔ وہ وزیراعظم پاکستان لیاقت علی خان اور بھارتی وزیراعظم پنڈت جواہر لعل نہرو اور کشمیری رہنما شیخ عبداللہ سے ملے۔ انہوں نے واپس جا کر جو رپورٹ لکھی اس کا عنوان تھا۔"Another Korea in the making" اس رپورٹ میں انہو ں نے لکھا کہ" بھارت اور پاکستان کے درمیان پانی کا تنازعہ ایک ڈائنامائیٹ ہے۔ یہ ایک ایساآتش گیر مادہ ہے جو کبھی بھی پھٹ کر اس خطے کے امن کو تباہ کر سکتا ہے۔اس نے مزید یہ لکھا کہ پاکستانی پنجاب اور سندھ کے علاقے خوراک کی پیداوار میں دنیا کے بہترین علاقے ہیں اگر ان کو پانی نہ ملا تو یہ ریگستان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیںلیکن وہ اپنی معاشی اور تہذیبی زندگی کی باہمی تکمیل امریکہ اور کینیڈا کی طرح ایک دوسرے کے وسائل پر انحصارکرتے ہوئے اچھے ہمسائے کے طور پر کر سکتے ہیں۔ان دونوں کے لیے کسی بھی قسم کا فوجی حل کبھی دیرپا نہیں ہو سکتا۔اس نے رپورٹ میں مزید لکھا کہ ہندوستان کے لیے پاکستانی خدشات کو رفع کرنا ضروری ہے اور پاکستان کے لیے پانی کے وسائل کو ممکن بنانا لازم ہے۔ اس نے یہ بھی تجویز کیا کہ ایک عدالت بنائی جائے جس میں دو پاکستانی جج اور دو بھارتی جج ہوں جو پانی کے بارے میں قانونی نقاط کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں۔ اس عدالت کا ایک غیر جانبدارچیئرمین بھی ہو تا کہ حتمی فیصلے میں آسانی ہو"۔ پاکستان نے اس تجویز سے اتفاق کیا لیکن بھارتی وزیر اعظم نہرو نے اسے مسترد کر تے ہوئے کہا کہ ہم دونوں آزاد اور خود مختار ملک ہیں ہمیں کسی تیسرے پر انحصار نہیں کرنا چاہئیے اس کا فیصلہ ہم خود کر لیں گے۔ حقیقت احوال یہ تھی کہ بھارت اس معاملے کو طول دے کر مقبوضہ کشمیر میں ایسے پراجیکٹ کو مکمل کرنا چاہتا تھا کہ جس سے اسے دریائوں کے پانی پر مکمل دسترس رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان آبی تنازعہ پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی طو رپر بھی نمایاں ہونے لگا۔ بالآخر ورلڈ بینک کی مداخلت کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے پر پاکستان کی جانب سے صدر ایوب خان اور بھارت کی جانب سے وزیراعظم نہرو نے دستخط کئے۔ دستخطوں کی تقریب کراچی میں ہوئی۔ آبی وسائل کی تقسیم کے اعتبار سے یہ معاہدہ بین الاقوامی سطح پر ایک ماڈل اور مثال تصور کیا جاتا ہے۔اس معاہدے کے تحت پانی کی تقسیم کے فارمولے کا اصول یہ تھا کہ بھارت سے بہہ کرپاکستان آنے والے چھ دریائوں سندھ،جہلم،چناب،راوی،ستلج اور بیاس میں سے تین مغربی دریا سندھ ۔جہلم اور چناب کے پانی کے حقوق پاکستان کو دیئے گئے جبکہ تین مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس کے پانی پر بھارت کو سو فی صد کنٹرول دیا گیا۔

معاہدے کے تحت پاکستان کو دئیے جانے والے تینوں مغربی دریائوں کا 80فی صد پانی بھارت پاکستان آنے سے نہیں روک سکے گا لیکن 20فی صد پانی پر ایسے Run of th Riverپراجیکٹ بنا سکے گا جس سے مقبوضہ کشمیر کی وادی میںآباد لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔لیکن ان منصوبوں کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے گا کہ بھارت ان پاکستانی دریائوں کے پانی کے بہائو نہ روکے۔ بھارت کو معاہدے کے تحت پابند کیا گیا کہ وہ ان دریائوں کے قدرتی بہائو کو تبدیل نہیں کر سکتا۔

سندھ طاس معاہدے پر عمل در آمد کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ دونوں ممالک معاہدے پر اٹھنے والے سوالات کا حل ڈھونڈنے کے لیے انڈس واٹر کمیشن بنائیں۔ اس کمیشن میں اگران سوالات کا حل نہ نکلے تو اسے اختلاف قرار دے دیا جائے اورپھر ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے، اگر تیکنیکی معاملہ ہو تو بین الاقوامی غیر جانبدار ایکسپرٹ فیصلہ کریں اور اگر قانونی معاملہ ہو تو انٹر نیشنل کورٹ آف آربٹریشن (عالمی ثالثی عدالت) اس کو حل کرے۔ ان دونوں فورم کی جانب سے دئیے جانے والے فیصلے پر پابندی بھارت اور پاکستان دونوں فریقوں کے لیے لازم ہو گی۔سندھ طاس معاہدہ اس اعتبار سے دنیا کا ایک منفرد معاہدہ ہے کہ ا س پر بھارت اور پاکستان کے ساتھ تیسرا فریق ورلڈ بینک کو بنایا گیا ہے اور اس کے دستخط بھی معاہدے کا حصہ ہیں۔ اس معاہدے کی وجہ سے دریائوں کے پانی کی تقسیم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور تنازعات کو حل کرنے کا طریقہ کار بھی واضح کر دیا گیا۔ معاہدے کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تنائو بھی کم ہوا۔ آب پاشی میں آسانی ہوئی اور اقتصادی ترقی کے لیے خوش کن ماحول پیدا ہوا۔ معاہدے میں ایک اہم شق یہ بھی رکھی گئی کہ کوئی ایک ملک یکطرفہ طور پر اس معاہدے سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا۔

کمال بات یہ ہے کہ 56سال گزرنے اور آپس میں کئی جنگوں اور شدید ترین حالات کی خرابی کے باوجود دونوں ملک اس بین الاقوامی معاہدے کی عملی طور پر پابندی کر رہے ہیں تا ہم بھارت دریائے سندھ،جہلم اور چناب کے Upstreamعلاقے میںRun of River پروجیکٹس کے نام پر کئی استادیاں کر رہا ہے جس سے آبی معاملات پر کئی تنازعات سامنے آئے ہیں ان میں دریائے چناب پر سلال ڈیم، بگھیارڈیم، دریائے جہلم پر وولر اور ٹل بل بیراج ، کشن گنگا ڈیم، دریائے سندھ پر اوڑی ڈیم، چھکٹک ڈیم، میموڈیم اور دمگھر ڈیم کے علاوہ24اور ایسے منصوبے ہیں جن پر بھارت کام کر رہا ہے۔ اس سب منصوبوں کے پاکستان پر اثرات اور سندھ طاس منصوبے کے مستقبل کا جائزہ انشااللہ آئندہ کالموں میں پیش کریں گے لیکن ہمیں یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت "Water can not be used as a weapon"کی بناء پر بھارت سندھ طاس معاہدہ پر دستخط کرنے پر مجبور ہوا۔ اس پس منظر میں بھارتی وزیراعظم مودی کی یہ گیدڑ بھبکی کہ "ہم پاکستان کا بوند بوند پانی روک لیں گے" کبھی کامیاب نہ سکے گی۔