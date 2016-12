پچھلے ہفتے کی غیر حاضری پر بہت سے دوستوں نے اپنے پیغامات کے ذریعے اپنے تفکرات کے اظہار کے ساتھ ساتھ میرے کالم بعنوان "شیر اور سانڈ "میں متذکر "میثاق مدینہ اور کراچی میٹنگ " کے حوالے سے کئی سوالات کیے ہیں۔ ارادہ تو یہ تھا کہ دوستوں کے تجسس کے احترام میں اس کالم میں صرف ان دو موضوعات تک ہی محدود نہ رہا جائے بلکہ کھوجی کا کْھرا یہاں تک لے جایا جائے کہ نومبر کے مہینے میں کسی ایک وفاقی وزیر کی ایک روز کیلیئے دبئی یاترا کا مقصد کیا تھا اور اس تناظر میں انے والے دنوں میں ممکنہ طور پر پاکستانی سیاست کیا رنگ دکھانے جا رہی ہے۔ انے والے موسم بہار میں نون لیگ حکومت کی داخلہ اور خارجہ وزارت کی نرسری کونسے نئے پھولوں سے آراستہ ہونے جا رہی ہے۔ نیز ملک کی تینوں بڑی سیاسی پارٹیوں میں خاصکر ملتان کے حوالے سے کون کون سے مہرے اپنا گھر بدلتے دکھائی دیتے ہیں۔ قاف لیگ سے کونسے سید نون لیگ کو اپنا مسکن بنانے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھکر پیپلز پارٹی کیلیئے وہ کونسی خوشخبری ہے جسکا زرداری صاحب 27 دسمبر کو اعلان کرنے جا رہے ہیں اور مارچ تک پیپلز پارٹی کی سیاست کیا رنگ دکھائے گی۔اس سلسلے میں سر دست اتنا کہونگا کہ پنجابی کا محاورہ ہے "ٹْٹیاں بانواں ہمیش گَلے نوں اندیاں نے" 28 دسمبر کو جب میرا یہ کالم شائع ہو گا تو بھٹو خاندان کے حوالے سے شائد یہ محاورہ سچ ثابت ہو گیا ہو گا۔ ان تمام باتوں پر مفصل گفتگو کرنے کو دل چاہا رہا ہے لیکن قارئین ان سب باتوں کو چھوڑ کر مجھے ایک انتہائی حساس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے جسکا تعلق میرے ملک پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہوا۔ قارئین 20 دسمبر کو مجھے ایک تقریب میں جانے کا اتفاق ہوا جو وفاقی ایوان صنعت و تجارت کے الیکشن کے سلسلے میں مقابل ایک گروپ نے بْلائی ہوئی تھی۔ قارئین کی دلچسپی کیلئے عرض کروں کہ 1999ء سے پہلے لاہور ایوان صنعت و تجارت کا الیکشن ایک رسمی کاروائی ہوتی تھی جہاں پر باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے عہدوں کی بندر بانٹ ہو جاتی تھی پھر غالباً یہ 2001ئ کی بات ہے جب فاونڈر گروپ سے بغاوت کرتے ہوئے چھوٹے تاجر طبقے کے ایک حصے نے دی فاونڈر گروپ بنایا اور دو سال تک لاہور چیمبر کے اقتدار پر براجمان رہا لیکن یہ 2003ئ کا الیکشن تھا جس میں ایک طرف فاونڈر اور پیاف اتحاد جبکہ اسکے مقابل دی فاونڈر گروپ نے الیکشن کی نئی تا ریخ رقم کی۔ فاونڈر کی قیادت ملک افتخار اور پیاف کی قیادت میاں انجم نثار کر رہے تھے جبکہ دی فاونڈر کی قیادت محترم پرویز حنیف کے ہاتھوں میں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ یہ الیکشن بالکل اسی طرح اْنھی فضاؤں میں اسی طریقے سے لڑا گیا تھا جیسا الیکشن حالیہ دنوں محترم ایاز صادق اور محترم علیم خان کے دوران لڑا گیا۔ اس دن سے لیکر اج تک جب بھی کسی ایسے الیکشن کا انعقاد ہو چاہے وہ لاہور چیمبر ہو یا فیڈریشن تاجر برداری کا جوش و خروش قابل دید ہوتا ہے جس میں مخالف فریق ایک دوسرے کی خوب خبر لیتے ہیں۔مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی اپنے اپ کو تاجر برداری کی شناخت گنواتا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ "we are businessmen and not yesmen" ا ور نہ ہی مجھے کسی کی الیکشن campaign سے غرض ہے مجھے جو چیز اج یہ کالم لکھنے پر مجبور کر رہی ہے وہ ہے ہمارے ملک کی تیزی سے گرتی برآمدات جس پر اس تقریب کے ایک مقرر میاں انجم نثار نے نہ صرف بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی بلکہ اسکے نتیجے میں ان خطرناک عوامل کی نشاندہی بھی کی جنکا ہمیں انے والے دنوں میں سامنا کرنا پڑے گا قارئین صحافت کے مرشد محترم مجید نظامی فرماتے تھے کہ کسی بھی موضوع پر بغیر تحقیق صرف سنی سنائی باتوں پر لکھنا حماقت کے زمرے سے نکل کر جرم کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ قائرین مرشد کے فرمان کو مدنظر رکھتے ان گرتی برآمدات کی حقیقت جاننے کیلیئے میں نے اج پاکستان کے ادارہ شماریات کی ویب سائٹ سے یہ اعدادوشمار حاصل کیئے ہیں جنکی تفصیل کچھ اسطرح ہے 09-2008ء میں برآمدات 17.6 بلین اور درآمدات 34.8 بلین، 10-2009ء برآمدات 19.2 جبکہ درآمدات 34.7، 11-2010ء برآمدات 24.8 اور درآمدات 40.4، 12-2011ء برآمدات 23.6 اور درآمدات 44.9، 13-2012 برآمدات 24.4 جبکہ درآمدات 44.9، 14-2013 برآمدات 25.1 اور درآمدات 45.0، 15-2014 برآمدات 23.6 اور درآمدات 45.8 جبکہ سال 16-2015 میں برآمدات 20.8 بلین رہ گئی ہیں مزید ماہرین یہ کہہ رہ ہیں کہ اس سال 17-2016ء میں یہ برآمدات مزید کم ہو کر اٹھارہ بلین تک گر جائیں گی۔ حکومتی ہم خیال حلقوں سے جب اس نازک مسئلے پر اظہار خیال کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ بڑے عالمانہ اور فلسفیانہ انداز میں عالمی کساد بازاری کو اسکا مؤجب قرار دیتے ہیں۔ لیکن اسکے برعکس غور فرمائیے صرف بنگلہ دیش کی برآمدات کا جو 2008ء سے لیکر 2015 تک بالترتیب 15.5, 16.2, 22.9, 24.3, 27.0, 30.1, 31.2 اور 34.2 کچھ اسطرح ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جسکی اپنی کاٹن کی کوئی پیداوار نہیں وہاں اْسکی برآمدات کا 80 فیصد کاٹن کی مصنوعات پر مشتمل ہے جس میں سالانہ 14.4 فیصد کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے اور ایک ہمارا ملک پاکستان ہے جوکاٹن کی پیداوار میں دنیا کے پہلے چھ ممالک میں پایا جاتا ہے وہاں یہ تنزل کیوں۔ جواب بڑا سادہ ہے اس وقت اپکے ملک کا پالیسی ساز کون ہے اکاونٹنٹ کا کام اعدادوشمار کا دھندہ ہوتا ہے جبکہ اکانومی کی گروتھ اکانومسٹ کی سوچوں کی مرہونِ منت ہوتی ہے۔ اس تناظر میں اسی تقریب میں فیڈریشن کے ایک سابق صدر زکریا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی اْنھوں نے کہا ہماری شروع سے بدنصیبی کہ ہمارا بجٹ ہمیشہ ریونیو فوکس ہوتا ہے جس دن ہم اس سوچ کو تبدیل کر کے اپنے بجٹ کو اکانومی گروتھ پر فوکس کرینگے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائینگے لیکن بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے عمل کیلئے سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ منشی کی سوچ اپنی اور کاروباری کی سوچ اپنی اور بس یہی ایک فرق ہے Businessman اور Yesman میں اگر کسی کو سمجھ آجائے۔