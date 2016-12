مزنگ لاہور کے دو چیف جسٹس کالم نگار | تنویر ظہور

نامزد چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار پرسوں یہ عہدہ سنبھال لیں گے۔ ’’پانامہ پیپرز لیکس‘‘ کیس کی سماعت اب نیا بنچ کرے گا اور نیا بنچ چاہے تو وکلاء کو دوبارہ دلائل دینا ہونگے۔ جسٹس میاں ثاقب نثار کا لاہور کے علاقے مزنگ میں ارائیں برادری سے تعلق ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کتھیڈرل سکول ہال روڈ سے حاصل کی جبکہ گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجوایشن اور پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اتفاق کی بات ہے کہ مرحوم چیف جسٹس آف پاکستان ڈاکٹر نسیم حسن شاہ بھی مزنگ لاہور کے رہائشی رہے ہیں۔ یہاں وہ اپنے والد سید محسن شاہ کے ہمراہ چار برس مقیم رہے۔ ان کے سامنے والے مکان میں جسٹس منیر رہائش پذیر تھے جو ان دنوں وکیل تھے۔ اب اس سڑک کا نام ’’سید محسن شاہ روڈ‘‘ ہے سید محسن شاہ وکالت کے پیشہ سے وابستہ رہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ اور جسٹس ثاقب نثار میں مزنگ روڈکے علاوہ بھی بعض چیزیں مشترک ہیں مثلا جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھی ابتدائی تعلیم کتھیڈرل ہائی سکول (ہال روڈ) گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجوایشن اور لاء کالج سے ایل ایل بی کا امتحان پاس کیا۔

جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو اس دوران میاں نواز شریف کی رٹ پٹیشن دائر کی گئی جس میں انہوںنے صدر غلام اسحاق خان کے آرڈر کو چیلنج کیا تھا جس کی رو سے انہوں نے قومی اسمبلی کو تحلیل اور کابینہ کو ڈس مس کر دیا تھا۔ یہ مقدمہ پورے تین ہفتے متواتر چلتا رہا۔ عدالت میں دنیا کی تمام خبر رساں ایجنسیوں کے نمائندے موجود ہوتے۔ پوری دنیا کے اخبارات میں اس کی رپورٹنگ ہوئی۔ عدالت میں بے پناہ ہجوم رہتا۔ فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہوا اور وہ وزارت عظمیٰ پر بحال ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ سے میری متعدد ملاقاتیں رہیں۔ 18برس بڑے ہونے کے باوجود ان سے دوستی اور بے تکلفی رہی۔ میںنے ان کی یادداشتیں ریکارڈ کیں جو 1995ء میں کتابی صورت میں شائع ہوئیں۔ اس کا دوسرا ایڈیشن 1997ء میں شائع ہوا۔ جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہمارے فیصلے کے باوجود میاں نواز شریف اپنی وزارت عظمیٰ کو برقرار نہ رکھ سکے۔ عدالت کا مقصد میاں نواز شریف کو واپس لانا نہیں تھا۔ ہمارے نزدیک اہم فیصلہ طلب نکتہ یہ تھا کہ کیا صدر کا اقدام قانون کے دائرے میں آتا ہے یانہیں۔ وزیر اعظم کی جس تقریر کوسب سے بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے کیا وہ واقعی ایسی تھی، جس کے بعد صدر اوروزیر اعظم کے درمیان معمول کے تعلقات کار ناممکن ہو گئے تھے اور آئین کے تحت حکومت چلانا ممکن نہیں رہا تھا۔

جسٹس نسیم حسن شاہ کا موقف تھا کہ غلطی صدر کی تھی جس نے ایسی صورتحال پیدا کی۔ پھر صدر نے اپنے اقدام کا جواز پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا ’’ہم وزیر اعظم کو مشورہ دیتے تھے ور وہ مانتا نہیں تھا‘‘ آئین کہتا ہے کہ وزیر اعظم، صدر کو مشورہ دے گا۔ انہوںنے رول (Role) الٹ کر دیا تھا۔ واقعات کی بنا پر صدر کا اقدام صحیح نہیں تھا۔ آپ کو حیرت ہو ئی کہ 26 مئی 1993ء کو دن کے ڈیڑھ بجے جب ہم یہ کہہ کراٹھے کہ تین بجے فیصلہ سنائیں گے تو اس وقت تک مجھے علم نہیں تھا کہ باقی جج صاحبان کی کیا رائے ہے؟ میرے لیے اطمینان کا باعث یہ بات تھی کہ میرے ساتھیوں کی واضح اکثریت بھی اس نتیجے پر پہنچی تھی جو میں نے اخذ کیا تھا۔ میں نے تین بج کر سترہ منٹ پر فیصلہ پڑھ کر سنایا اور اس کے دو منٹ کے اندر اندر اس پر عمل درآمد ہو گیا۔ میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم احکامات جاری کرنے شروع کر دئیے۔ عدالت کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور عدالت Functus of Ficio ہو گئی یعنی اس کیس سے دست بردار ہو گئی۔ اس کے بعد عملاََ ایسے اقدامات کیے گئے جس کے باعث میاں محمد نواز شریف اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہم حکومت نہیں چلا سکتے، یہ تو سات ہفتے بعد کی بات ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد تو ہو گیا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ عدالت نے جن جمہوری اصولوں کی سربلندی کے لیے ایک تاریخی فیصلہ کیا، ایگزیکٹو نے اسے خوشدلی سے قبول نہیں کیا اور اسے چلنے نہیں دیا۔ دنیا میں اس فیصلے کی تشہیر ہوئی اور اسے سراہا گیا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کے بقول کچھ لوگوں نے ’’چمک دمک‘‘ کی بات کی۔ لیکن اس شفاف فیصلے کی چکاچوند کے سامنے ’’چمک دمک‘‘ والی بات ماند پڑ گئی۔

اس فیصلے کے چند ہفتے بعد واشنگٹن میں پاکستان امریکن الائنس نے جسٹس نسیم حسن شاہ کو Man of the decade for services in cause of democracy کے اعزاز سے نوازا۔ اسی سپریم کورٹ میں جنوری کے پہلے ہفتے سے پاناما کیس کی دوبارہ سماعت ہو گی جس میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کے بچوں پر الزامات ہیں۔ اب اس بنچ کے سربراہ جسٹس ثاقب نثار ہوں گے۔ نامزد چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے عدلیہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ کرپشن کو نہ کبھی نظرانداز اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ حکومتی اداروںمیں کرپشن کے خاتمے کے لیے عدلیہ اپنا کردار ادا کریگی۔ جمہوریت کو درپیش کسی بھی چیلنج سے نمٹا جائیگا۔ پانامہ پیپرز لیکس کا فیصلہ جلد اور انصاف پر مبنی ہو۔ ایسا فیصلہ جس میں نہ کسی کی رعایت کرکے اسے زیادہ دیا جائے اور نہ کسی پر زیادتی کر کے اس کے حق میں کمی کر دی جائے، عدل کہلاتا ہے۔