ہلکی پھلکی کر پشن

دفتر آتے جاتے روزانہ کسی نہ کسی طور پر کئی روز سے بنک کے باہر یاپبلک مقامات پر (say no coruption) کے بینر ز لگے نظرآتے ہیں جو کہ رواں ماہ قومی احتساب بیورو (نیب ) کی جا نب سے بد عنو انیو ں اور کرپشن کے خلا ف آگہی مہم کے حصہ ہے ۔ اس طرح say no coruption کا سلو گن ڈاکخانہ سے پو سٹ کردہ لفافوں پر بھی ثبت ہے۔ مہم خو ش آئندہ ہے ۔لیکن چھو ٹی کر پشن کا کیا کیا جائے۔ گزشتہ روز ہمارے دوست کا شف منیر نے ایک پو سٹ بھیجی جو کہ کچھ یوں تھی ۔ ایک اسکو ل میں طلباءکے داخلے کے لیے ہیڈ ماسٹر نے فو ٹو گرافر کو بلوایا اور تصویروں کے حوالے سے بات چیت کی اور 40 روپے فی طالب علم بات پکی ہو گئی ہیڈ ماسٹر نے اسا تذہ سے کہا کہ فی بچہ 60 روپے اکٹھے کئے جائیں ۔ اسا تذہ نے کلا س میں آکر اعلا ن کیا کہ تصویر وں کے لیے کل صبح ہر بچہ فوٹو کے لیے 80 روپے لے کر آئے ۔ بچے نے گھر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ اسکو ل والو ں نے داخلے کے لیے تصویریں بنو انی ہیں ۔ اسکول میں ہی فو ٹو گرافر آئے گا ۔ سر نے 100 روپے منگو ائے ہیں ۔شام کو ما ں نے بچے کی رام کہانی سنائی اور اپنے خا وند سے کہا کہ اسکو ل والے منے سے 150 منگوارہے ہیں یہی حا ل ہما رے معاشرے میں دوسری مثالو ں کا ہے تجاوزات کو تحفظ دینے کے لیے شہر میں لگنے والے ٹھیلو ں سے روزانہ 3 سو سے 5 سو تک بھتہ لیا جا تا ہے اور انہیں بیٹر یہی بتا تا ہے کہ بھائی بیٹر کچھ بھی نہیں سمجھ مفت میں یہ سب کچھ کر رہا ہو ں ۔ یہ رقم اوپر تک جا تی ہے ۔ اور یہ روزانہ کی بنیا دوں پر 30 سے پانچ سو فی ٹھیلہ رقم اوپر نیچے دیتے ۔ 50 روپی فی ٹھیلہ بھی نہیں بنتی ہو گی کیو نکہ یہ رقم جتنے ہا تھو ں سے گزر کر جا تی ہے اتنی بتدریج کم ہو تی جا تی ہے اس طرح 20 یا 50 یا 100 روپے چا ئے پانی کی آڑ میں لینے ولا ٹریفک پولیس والا ہو یا ریلو ے میں ٹکٹ کا ٹنے کے دوران مسافر سے زیادہ رقم لیتا ہے اپنے افسران با لاخو ش کرنے کے لئے چائے پانی ضرور پیش کر تاہے ۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ دھندہ بھی نہیں چل سکتا تاہم ہما رے ملک میں ایماندار محب وطن اور مخلص افسران اور ملا زمین بھی ہیں جو کہ اپنی تنخواہو ں پر یا اپنی محدود آمدنی وسائل کے ذریعہ اپنے اہل خا نہ کی کفالت کرتے ہیں ۔ موٹی کر پشن کے کیا کہنے حکمران ہو ں یا اپو زیشن والے کسی نہ کسی طور پر بہتی گنگامیں ہا تھ دھوئے کسی نے کر پشن کی اور کسی نے اختیا رات کی ۔ پاپ کر کے گنگا نہا لئے ۔مانند قومی خزانے کو اربو ں روپے کا نقصان پہنچا کر اپنی جیبیں بھر ی جا تی ہیں ۔ اور پھر یہ مال و دولت بے رحما نہ طر یقے سے ہوا میں اڑائی جاتی ہے ایک جا نب حکمرا نو ں کی پانا مہ لیکس کا سکینڈل درپیش ہے تو دوسری جا نب نیب بھی الزاما ت کی زد میں ہے ۔ چیئر مین سینٹ کمیٹی میںر ضا ربانی نے نیب کی جا نب سے بلو چستان کے سابق صو بائی سیکر یٹری خزانہ اسحا ق ڈار ، مشتاق رئیسانی ، کے کیس کے حو الے سے پلی بار گین کرنے پر افسو س کا ا ظہار کیا اور کہا کہ از خود نیب کرپشن کو فر وغ دے رہی ہے انہوں نے نیب آرڈنیس میں ترامیم کی تجو یز دی ہے ۔ اس طرح سپر یم کو رٹ نے بھی نیب کو سہو لت کا ر 32 لا کھ روپے سرینڈر کر دیئے ۔ جبکہ وہ سو ا 3 کلو سونا بھی واپس کرنے پر رضا مند ہو گئے ہیں ۔ اس طرح 11 جا ئید ادیں سامنے آنے کے بعد تقریبا ً سوا تین ارب روپے حا صل کئے جائیں گے ۔ نیب کے مطابق ملز م پر 40 ارب نہیں بلکہ 16 ارب کی کرپشن کا الزا م ہے اس طرح ہما رے ملک میں مو ٹی مو ٹی کر پشن مزید کی مثالیں ہیں ۔ 4 سال کے دوران رضا کا رانہ طو ر پر مختلف کیس میں 19 ارب روپے وصو ل کر کے معاملا ت حل کئے ۔جبکہ اب تک 97 ملزمو ں سے پلی بارگین جبکہ 2900 ملز مو ں سے رضا کا رانہ واپسی کی درخو استیں منظور کی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ قومی احتساب بیو رو اتنی بڑی کر پشن کے عوض پل با ر گین کے نتیجے میں 25 فیصد سے کم ہونے والی رقم کو دن رات کی محنت کو اعزاز سمجھتاہے ۔اسی طرح پراسیکو ٹر جنرل نیب وقاص قدیر ڈار کے مطا بق بڑی بڑی مچھلیوں کے خلا ف کر پشن ریفر نس عدا لتوں میں دائر کئے گئے ہیں ، کر پشن کیسوں میں گز شتہ 7سالو ں کے دوران ملز ما ن کو سزائیں ہو ئیں جبکہ 2010 ءسے اب تک 277 ملز ما ن احتساب عدا لتوں سے بری ہوئے نیب نے 280ارب روپے کی رقم ریکور کرکے قومی خزانے میں جمع کر وائی ، نیب کے مقدمات کی کا میابی کی شرح 77.6 تک پہنچ چکی ہے وفاقی وزیر قانون وانصاف زاہد حامد نے کہا ہے کہ ہماری حکو مت نے کر پشن کے خلا ف عدم برداشت کی پا لیسی اپنا رکھی ہے جہا ں کر پشن کی نشاندہی ہو تی ہے وہا ں سخت کاروائی کی جا تی ہے ، کرپشن کے کینسر کے خاتمے کے لئے پو ری قوم متحد ہونا پڑے گا ، اسٹیٹ بنک کر پشن کے خلاف جا ری جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اورنیب سمیت تما م اداروں کو تعاون کر تاہے ۔کر پٹ لو گ صرف کر نسی نو ٹ کو استعما ل نہیں کرتے بلکہ گو لڈ اور رئیل سٹیٹ سمیت دیگر چیزیں بھی کر پشن کے لئے استعما ل کی جا تی ہیں ۔ انہو ں نے کہا کہ انسداد بد عنو انی کے لئے بنکنگ سیکٹر نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے بے شمار اکا ﺅ نٹس منجمند کئے ہیں جبکہ منی لا نڈرنگ کی روک تھا م کے لئے ٹاسک فورس بنا ئی گئی ہے ۔ نیب کے چیئر مین قمر زمان چو ہدری نے واضح کیا ہے کہ نیب ملک سے بد عنو انی کے خا تمے کیلئے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا ، پائیدار طویل مدتی بنیا دوں پر بد عنوانی کی روک تھا م کیلئے وسیع وژن اور اکثر جہتی حکمت عملی کی ضرورت ہے ۔ نیب اقوام متحدہ کی بد عنوانی کے خلاف کنونشن پر بھر پور طریقے سے عملدرآمد کررہا ہے اور بدعنوانی کی روک تھا م کیلئے عالمی کو ششوں میں بھر پور تعاون کررہا ہے ۔ پاکستان میں ستمبر 2016 ءمیں بد عنو انی کی روک تھا م کیلئے چین کے ساتھ مفاہمت کی یا داشت پر دستخط کئے ۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تنا ظر میں دونوں ملکو ں کے درمیان منصو بو ں پر اعتماد سازی میں اضا فہ ہو گا ۔ ملا ئیشا کے ساتھ بھی اسی طرز کی مفاہمت کی یا داشت پر دستخط کی تجو یز ہے ۔ معاشرے کے تما م طبقوں کے تعاون سے متحد ہو کر ہی اس نا سور کا خا تمہ کیا جا سکتا ہے ۔