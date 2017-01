سندھ طاس معاہدہ اور پاکستان کی اکانومی کالم نگار | کرنل (ر) اکرام اللہ....قندیل

سندھ طاس بھارت کی سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان 1960ء کے معاہدہ کو بھارتی آئین کے منافی ہونے پر غیر قانونی قرار دیا جائے۔ پاکستان کی سینٹ میں بھارتی اقدامات کے خلاف احتجاج پر پاکستان نیشنل فورم نے 19 جنوری 2017ء کے روز لاہور میں ایک خصوصی اجلاس بلایا موقع پر حکومت پاکستان کا نکتہ نظر جاننے کے لئے جناب راس مسعود کو دعوت دی جو پاکستان کمیشن فار انڈس واٹر منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے لیگل کنسلٹنٹ ہیں۔ اس اجلاس کی صدارت جسٹس ریاض احمد شیخ سابق چیف جسٹس پاکستان نے فرمائی۔ جبکہ سابق چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل یستور الحق ملک مہمان خصوصی تھے۔ دیگر معزز مہمانوں میں سید فخر امام‘ جسٹس فقیر محمد کھوکھر لیفٹیننٹ جنرل (ر) ہمایوں بنگش اور لیفٹیننٹ جنرل (ر) نصیر اختر شامل تھے۔ اپنے خطاب میں جناب راس مسعود نے سندھ طاس معاہدہ کے پس منظر کی تاریخ بیان کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد 1948ء میں پاکستان کی تمام نہروں کے پانی کو بند کر دیا تھا جس کو بھارت کے وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی پاکستان کے سخت احتجاج پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تسلیم کیا۔ حکومت امریکہ کی طرف سے علاقہ میں امن کی بحالی اور دونوں ممالک کے اختلافات دور کرنے کے لئے ورلڈ بینک کو کہا گیا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے تنازعہ کو ا و ر اس سے متعلقہ اختلافات کو دورکرنے کے لئے جلد از جلد ایک عہدنامہ کا فریم ورک طے کرے۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ ابتدائی چند سالوں کے لئے دونوں ممالک سندھ طاس ایریا میں واٹر ڈویلپمنٹ کے جائنٹ پروجیکٹس ملکر دونوں ممالک کے باہمی مفاد کے لئے مختلف منصوبوں کی تکمیل کریں۔ یہ تجویز باہمی اعتماد کالعدم ہونے کے باعث ناکام ہو گئی۔ چنانچہ اس پر ورلڈ بینک نے یہ تجویز پیش کی کہ تین مشرقی دریا یعنی ستلج‘ بیاس اور راوی بھارت کو مختص کر دیئے جائیں اور تین مغربی دریا یعنی دریائے سندھ‘ جہلم اور چناب کے پانی پاکستان کے کنٹرول میں دے دیئے جائیں۔ یہ سندھ طاس معاہدہ کے بنیادی متفقہ نکات تھے جس میں پاکستان کو دیئے گئے دریائوں میں بھارت کو ڈومیسٹک استعمال مخصوص ایگریکلچر کی اجازت دی گئی تھی۔ جن کا ذکر اس TREATY کے ANNEX-C میں کیا گیا ہے۔ ANNEX-D میں یہ کہہ کر مستقبل کے جھگڑوں کی بنیاد رکھ دی گئی کہ بھارت اپنے علاقوں میں ان دریائوں سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور بھی GENRATE کر سکتا ہے جس میں یہ پابندی ہو گی کہ پانی کے بہائو میں پاکستان کی طرف بہتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

جہاں تک بھارت کے اس عہد نامہ کو یکطرفہ طور پر ختم کر دینے کا تعلق ہے جیسا کہ بعض اطلاعات کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا سوال ہے۔ جناب راس مسعود نے بتایا کہ VIENNA CONVENTION OF THE LAW OF TREATIES 1969. آرٹیکل 54 میں واضح طور پر طے ہے اور INDUS WATER TREATY کے آرٹیکل 12 میں درج ہے کہ

"THE TREATY SHALL CONTINUE IN FORCE UNTILL TERMINATED BY A DULY RATIFIED TREATY CONCLUDED FOR THAT PURPOSE BETWEEN THE TWO GOVERMENTS"

اس آرٹیکل کے مطابق بھارت یہ قانونی اختیار نہیں رکھتا کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو یکطرفہ طور پر ختم کر سکے۔

جناب راس مسعود نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں درج ہے کہ دونوں ممالک علیحدہ علیحدہ مستقل پاکستان انڈس کمیشنر اور بھارتی انڈس کمشنر قائم کر سکتے ہیں جو باہمی اختلافات کو طے کرے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اختلافات حل کرنے کے لئے دونوں فریق ایک غیر جانبدار EXPERT یا کورٹ آف ARBITRATION کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قبل ازیں ایسی مثالیں موجود ہیں جبکہ BAGLIHAR اور کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کے معاملات پر یہ طریقہ کار کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ آف پاکستان کے حالیہ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ تازہ ترین تنازعہ کشن گنگا اور راتلی (RATLE)ؑ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کے تین مختلف ڈیزائن کے بارے میں ہے جو کہCOURT OF ARBITRATION کے فوری قیام کی اپیل ہے لیکن ورلڈ بینک نے COURT OF ARBITRATION کی بجائے ایک غیر جانبدار EXPERT کی تجویز دیکر معاملہ کو مزید التواء میں ڈال دیا ہے۔

یہ پاکستان نیشنل فورم کی رائے میں منگلا اور تربیلا کے بعد برسوں سے پاکستان کی طرف سے مزید چھوٹے اور بڑے ڈیم بنانے سے عدم توجہ اور کوتاہی کے باعث موجودہ بحرانی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان کے استحکام اکنامک مضبوطی کے برخلاف دشمنوں کی سازشیں ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہونگی کیونکہ پاکستان تاریخ کے ایک ایسے نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں ایک روشن پاکستان کے سفر کا تاریخی آغاز ہو چکا ہے۔

انشاء اللہ۔

