آخر توانسان سماجی حیوان ہے

یورپ میں بوڑھوںکا ایک پسندیدہ مشغلہCruise(بحری تفریح) ہے۔ہفتوں لباسِ فطرت میں ملبوس عرشے پر پڑے تیرتے رہتے ہیں یہ وہ عمر ہوتی ہے جب پیکٹ میں سے سگریٹ نکالنے کے عمل کو بھی ”ورزش“ کی حیثیت حاصل ہوجاتی ہے اورجب انسان کے سر سے زیادہ کانوں پر بال اگتے ہیں۔چونکہ ہم اس کلب کی رکنیت حاصل کر چکے ہیںلہٰذاہمیں بھی بحری تفریح کا بہت شوق ہے اس لئے بھی کہ اس میں سمندر کے علاوہ اور” بہت کچھ“دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے

ہرجا تری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے

حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں

(میرانیس)

یونان میں رہ کر Cruiseنہ لینا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کو ئی بغیرنیبو کی نہاری کھائے لہٰذا پروگرام کے مطابق ایک صبح سیاحتی بس ہمیں ایتھنز کے قرب و جوار میں واقع تین جزیروں کی سیر کو لے جانے کےلئے آپہنچی۔ہمارے علاوہ بس نے کئی دوسرے ہوٹلوں سے بھی سیاح اٹھائے۔(یہ ایسا” اٹھانا“ نہیں تھا جیساعموماً ہمارے یہاںہوتا ہے۔)بندرگاہ تک پہنچتے پہنچتے بس پوری طرح بھر چکی تھی۔سب یورپی،امریکی اور آسٹریلوی سیاح تھے۔لگژری بس ایتھنز کی صاف ستھری ،ہموار اور چمک دار سڑکوں پر رواں دواں تھی کہ پیچھے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔پھر ایک خاتون کو سنا جو بچے کوپھسلاتے ہوئے کہہ رہی تھیں”بس تھوڑی دیر اور ، پھر تم کو آئس کریم کھلاﺅں گی۔“ایک ہفتے سے انگریزی اور یونانی زبانیں سنتے سنتے کانوں میں خارش ہونے لگی تھی۔اب جو اپنی قومی زبان سنی تو سرخوشی کی کیفیت طاری ہوگئی۔جان اسٹوارٹ مل(John Stuart Mill)نے کہا تھا زبان "Light of the Mind"یعنی” ذہن کی روشنی“ ہے۔ اس کا یہ قول ہرزبان پر صادق آتا ہے۔تاہم اگر زبان اپنی ہوتو وہSpotlight(دائرئہ نور) بن جاتی ہے۔ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک جوڑا بیٹھا تھا جو شکل و صورت سے بھی اپنے ہی خطے کا لگتا تھا۔بعدازاں ان سے تعارف ہوا تو پتا چلا کہ دونوں ہندوستانی تھے۔مرد نیوی کاافسر انیل سروشی تھا اوربیوی تاریخ کی پروفیسر سمیتا تھی۔بس سے اتر کرجب ہم نے سمیتا سے کہا”آپ تو بڑی اچھی اردو بولتی ہیں“ تو موصوفہ نے جھٹ اردو میں جواب دیا ”میں اردو نہیں بولتی۔“ پھر ایک لمحہ توقف کے بعد وضاحت کی ”ہم لوگ ہندی بولتے ہیں۔“ہم نے غالب کے الفاظ میں انھیں مطلع کیا”میڈم ،اصل میںدونوں ایک ہیں۔“بعد میں ہم لوگ پورے دن ساتھ ہی گھومے پھرے اور آپس میں گھل مل گئے۔کاش ہماری حکومتیں بھی اسی طرح Friendly(دوست دار)ہوجائیں۔فی الحال یہ ناممکن نظر آتا ہے لیکن

جب تلک روشنیِ فکر و نظر باقی ہے

تیرگی لاکھ ہو ،اِ مکانِ سحرباقی ہے

(سرور بارہ بنکوی)

بندرگاہ پر بہت رونق تھی۔یوں بھی وہ ”ویک اینڈ“(ہفتے کا آخر) تھا۔یورپ والوں نے”ڈَٹ کر کام اوررَج کر سیر“ کا اصول اپنارکھا ہے۔ہماری طرح نہیں کہ آرام ،آرام ،آرام اور یہ نہیں تو پہیّہ جام ،جام ،جام ۔یہ ایک بہت بڑی بندر گاہ تھی جس پر چھوٹے بڑے بیسیوں جہاز لنگر انداز تھے۔ہماری نشستیں مخصوص تھیں۔گائیڈ نے ٹکٹ پکڑائے اور متعلقہ جہا ز کی لائن میں لگادیا۔جہاز پر قدم رکھتے ہی ایک نوجوان،تروتازہ اورسرخ و سفیدجوڑے نے آگے بڑھ کر ہمارا سواگت کیا۔(انیل کی مختصر صحبت میں ہم نے بھی ہندی کے دوچار الفاظ سیکھ لئے تھے۔)وہ دونوں قدیم یونانی لباس میں ملبوس تھے۔ لڑکے نے (جو مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا )لال رنگ کی ترکی ٹوپی اوڑھی ہوئی تھی جس کا پھندنااس کی گوٹے کنارے سے مزیّن سرخ مخملی واسکٹ تک آرہاتھا۔لڑکی نے جو یونانی حسن کا مرقع تھی سرپر کاسنی رنگ کے پھولوں کا تاج سجا رکھا تھا۔اپنی بھڑکیلی پوشاک ،دل کش مسکراہٹ اور لمبی زلفوں کے ساتھ وہ واقعی کوئی دیو مالائی کردار لگ رہی تھی۔یہ دونوں ہر سیاح کے ساتھ مختلف زاویوں سے کھڑے ہوجاتے اور جہاز کا پیشہ ور فوٹو گرافر تصویر کھینچتا۔ سیاحوں کو اجازت تھی کہ دونوںمیں سے کسی کے ساتھ بھی اپنی مرضی کے پوز کی خصوصی تصویربنوا سکتے تھے۔اس خصوصی رعایت کا دل پھینک سیاحوں نے خوب فائدہ اٹھایا لیکن یہ ”دل پشوری“بہت مہنگی تھی ۔نہایت اعلیٰ معیار کی یہ تصویریں سیر کے اختتام پر دو جہازی سائز کے بورڈز پر سجی ہوئی تھیں۔جس کا جی چاہتا قیمت کی ادائیگی پراپنی پسند کی تصویر لے لیتا ورنہ دیکھ کرگزر جاتا۔ہم نے بھی ان لوگوں کا دل رکھنے کی خاطراپنی ایک تصویر خرید لی۔اگرچہ ہماری تصویر ان کے حساب سے قطعاً بے ضرر تھی لیکن پھر بھی ہم اسے یہاں کسی کو دکھائے بغیر کہیں رکھ کر بھول گئے ہیںاور اسی میںعافیت تھی۔ جہاز اپنے مقررہ وقت پر چل پڑا۔ہم سیدھے نچلی منزل کے ریسٹورنٹ میں گئے اور کافی پی کراپنے آپ کو فریش کیا۔آدھے گھنٹے بعد جب تیز دھوپ میں عرشے پر آئے تو اہل مغرب کی غربت دیکھ کرآنکھوں کو یقین نہیں آیا۔ان بچاروں کو پہننے کےلئے پورے کپڑے بھی میسر نہیں بیشتر خواتین کے جسم پر صرف دو دھجیاں تھیں جبکہ عمومی نقشہ ایسا تھا جو اس شعر میں کھینچا گیا ہے:

کب ہے عریانی سے بہترکوئی دنیا میں لباس

یہ وہ جامہ ہے کہ جس کا نہیں اُلٹا سیدھا

(صاحب مرزا شناور)

جہازسبک رفتار ی سے چلا جارہا تھا۔ہم جنگلے پر کھڑے تھے۔ دور تک سمندر کی اتھاہ وسعتیں ہمارے سامنے تھیںاور ”ایسی ویسی“ چیزیںہمارے پیچھے !پانی میں کہیں کہیں چٹانیں ابھری ہوئی تھیں۔جہاز ان کے قریب پہنچتاتو دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی۔موسم بہت معتدل تھااس لئے صرف کھڑا رہنا بھی خاصاپُر کیف تھا۔جہاز کے اگلے حصے پر یونانی جھنڈا نصب تھا اور وہاں ایک آدمی متعین تھا۔اس کا کام صرف یہ تھا کہ ہوا سے جھنڈا پول پر لپٹ جائے (اور وہ باربار لپٹ رہا تھا)تو ایک بانس کے ذریعے اُسے کھول دے۔گویا وہ لوگ اپنے جھنڈے کو ہر حال میں لہراتا دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ہم ہیں کہ سرکاری عمارتوں پر نصب جھنڈوں کے چیتھڑے ادھڑ چکے ہیں اوراگر جھنڈاایک بار پول پر لپٹ جاتا ہے توپھر اسے مخالف سمت سے آنے والاہَوا کا کوئی ”محب وطن“ جھونکا ہی کھول سکتا ہے۔ایک بجے کے قریب لنچ کا اعلان ہواجس کےلئے سیاح جتھوں کی شکل میں (سیٹ نمبر کے لحاظ سے) چھوڑے گئے۔ہمارا اورانیل فیملی کا نمبر پہلے ریلے میں آگیا۔چونکہ بوفے لنچ تھا لہٰذا ہمیں من پسند کھانے کے انتخاب میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔انیل کی سمجھ میں یہ بات نہیںآرہی تھی کہ ہم نے چکن لینے سے کیوں گریز کیا؟ہم نے وجہ بتا کر اس کے ذہن کو بلاوجہ زیربار ہونے سے بچالیا۔بعض سیاح ایسے دیکھے گئے جو کھانے سے زیادہ”پینے“میں دلچسپی لے رہے تھے۔یہ بات ہمارے لئے حیران کن اور کسی حد تک تکلیف دہ بھی تھی کہ ”سخت مشروبات“(Hard Drinks)تو لنچ میں شامل تھے لیکن پانی خریدنا پڑتا تھا۔جب انیل کی جانب سے ہمیں پیش کیا جانے والا ایک لبالب بھرا ہوا جام مسترد ہوا تواس نے ہمیں ایسی نظروں سے گھُورا جیسے کہہ رہا ہو

لُطف ِمے تجھ سے کیا کہوںزاہد

ہائے کم بخت تونے پی ہی نہیں

(داغ)

جہاز سب سے پہلے جزیرہ (Hydra)پر لنگرانداز ہوا۔جسے مقامی زبان میں ”آئیورا“کہتے ہیں۔50مربع کلو میٹر پر محیط اس چھوٹے سے جزیرے کی آبادی 2ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔اس کی بندرہ گاہ ہلال کی شکل رکھتی ہے جس کے ساتھ ایک بازارہے جہاں زیادہ تر گھریلو مصنوعات (ملبوسات،زیورات،کھلونے،آرائشی مجسمے وغیرہ) کی زوردارخریداری ہو رہی تھی۔ یہاں فنون لطیفہ کی درس گاہ(School of Fine Arts)بھی ہے جس کی تیار کردہ اشیا میں سیاح خاص دلچسپی لے رہے تھے۔جزیرے میں کئی ایک خوبصورت چرچ واقع ہیںجن کی سیاحت پر کوئی پابندی نہیں۔یونانی تاریخ کے مطابق یہ جزیرہ12سوقبل مسیح میں آباد ہونا شروع ہوا۔اس پر 1204ئ سے 1566ئ تک وےنس اور 1566ئ سے1821ئ تک عثمانیوں کی حکمرانی رہی لیکن آخر کار یہ شاہ یونان کی قلمرو میں آ گیا۔ جزیرے میں ایک گھنٹہ گھومنے پھرنے کے بعد ہم سب جہاز میں واپس آئے اور دوسرے جزیرے ”پوروس“ (Poros) روانہ ہوئے جو رقبے میں”آئیورا“ کا آدھا( 23 مربع کلو میٹر) اور آبادی میں دوگنا ( 4ہزار) ہے۔اس جزیرے کی اساطیری تاریخ کے مطابق 14 سو قبل مسیح میںیہاں ایک عشق کا المیہ رقم ہوا۔رومن بادشاہ مینوز(Minos) نے جب اس کا محاصرہ کیا تو جزیرے کی شہزادی سیلا(Scylla)اس کی گرویدہ ہوگئی۔اس نے حملہ آور بادشاہ سے محبت اور وفاداری کے اظہار کی غرض سے اپنے باپ کی زلفوں کی ایک لَٹ اس کی نیند کے دوران کاٹ کر بادشاہ کو بھجوائی۔ زلف کا کٹنا اس کے باپ کے زوال کی علامت تھی۔شہزادی نے شہر کی چابی بھی چرا کر مینوز کودے دی اور جزیرے کے ساتھ خود کو بھی اس کے حوالے کردیا۔مینوزنے جزیرے پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کرلی لیکن وہ”عملی انسان“ شہزادی کو نظر انداز کر کے اگلی فتوحات کےلئے روانہ ہوگیا۔شہزادی نے دل برداشتہ ہوکر سمندر میں کود کر جان دے دی۔جزیرے میں وہ مقام جہاں وہ غرقاب ہوئی تھی آج اسی کے نام پر” کیپ اسکلی“ (Cape Skili)کہلاتا ہے۔جہاز آخرمیں جس جزیرے پر رُکا اس کا نام تھا”ایجینا“(Aegina)۔یہ مثلث کی شکل میں 83مربع کلو میٹر پر پھیلاہوا ہے۔جزیرے کا دو تہائی حصہ ایک پھٹے ہوئے آتش فشاں پر مشتمل ہے جس کے باعث ا س پر چلنامشکل تو ہے لیکن یہی اس کا حُسن ہے۔یہ ایک زرخیزجزیرہ ہے جہاں اناج ، کپاس ، انگور،بادام،زیتون،انجیر اور پستے کی کاشت ہوتی ہے۔ساحل پر واقع بازار میں ہزاروں سیاح چل پھر کر میوے خرید رہے تھے۔مقامی طور پرسلے ہوئے ملبوسات کی مارکیٹ بھی زوروں پر تھی۔ہمیں بتایاگیا کہ 600قبل مسیح میں اس جزیرے کے حکمرانوں کا ایتھنز والوں سے سمندر کی بالادستی پر جھگڑا رہتا تھا۔لڑائیاں بعض دیوتاﺅں کے مجسموں کے حصول کےلئے بھی ہوتی تھیںجن پر” ایجینا“کا تسلّط تھا۔(غور فرمائیے ”دیوتا“ بچاریوں کے قبضے میں تھے۔)بہرحال، ایتھنز غالب آیا۔آج”ایجینا“ کی 13ہزار کی آبادی میں اکثریت یہودیوں کی ہے۔شام سات بجے کے قریب یہ سیر اختتام کو پہنچی اور جہاز نے واپس اسی مقام پر لا کر چھوڑدیا جہاں سے ہم لوگ روانہ ہوئے تھے۔انیل،سمیتا اور ان کے بیٹے گِٹُّو سے رخصت ہوتے وقت دل میں ہلکی سی کسک محسوس ہوئی۔مذاہب چاہے مختلف ہوں، انیل سروشی ہو یا معین قریشی، آخر تو انسان ایک سماجی حیوان ہے(ارسطو)۔