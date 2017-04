بھارتی خفیہ اداروں کے داعش کیساتھ روابط کالم نگار | خالد بیگ

پاکستان عرصہ دراز سے داخلی طور پر بد انتظامی ہی کا شکار نہیں بدترین سیاسی انتشار میں بھی اس بری طرح گھرا ہوا ہے کہ ہمیں سرحدوں کے پار منڈلاتے خطرات اور آئے روز تبدیل ہوتی ہنگامی صورتحال کا ادراک ہی نہیں تاہم پھر بھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ملک کی اعلیٰ حکومتی شخصیت اور ان کی وزارت خارجہ نہ صرف مکمل طور پر فعال ہے بلکہ اس نے حالات پر عقابی نظر رکھی ہوئی ہے۔ جبکہ حقیقت یا زمینی حقائق یہ ہیں کہ وزارت خارجہ کا قلمدان وزیراعظم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور امور خارجہ کی باگ دوڑ2 بزرگوں کے ہاتھ میں ہے ۔ جن میں سے ایک سرتاج عزیز جن کی عمر 88 برس ہے اور وہ پنجاب یونیورسٹی سے کامرس اور بعد ازاں ترقیاتی معاشیات میں امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے ماسٹر کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ماہر معیشت ہی سمجھے گئے۔ دوسرے طارق فاطمی ہیں جو 72 برس کے ہونے کی وجہ سے قدرے جوان ہیں لیکن ”ڈان لیکس“ کے مسئلے پر ملک کی سلامتی دا¶ پر لگانے جیسے الزامات کی زد میں ہونے کی وجہ سے وہ بھی پاکستان سے متعلق بین الاقوامی معاملات سے فاصلہ پر ہی نظر آتے ہیں۔ پچھلی حکومت میں جو کچھ ہوتا رہا وہ سب قارئین کے سامنے ہے جس میں حسین حقانی واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر ہونے کے باوجود پاکستان کے خلاف امریکی مفادات کو آگے بڑھانے میں اس حد تک مصروف نظر آئے کہ موصوف پر پاکستان کا دشمن اول ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ ہماری یہی داخلی کمزوریاں ہیں جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے دیرینہ دشمن بھارت نے محض پروپیگنڈے اور وزارت خارجہ کی چابکدستی کی بدولت پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی حمایت کرنے‘ ملک میں دہشت گرد تیار کرنے اور انہیں ہمسایہ ملکوں میں دہشت گردی کیلئے استعمال کرنے کا ایسا بیانیہ تیار کیا جو جھوٹ ہونے کے باوجود عالمی سطح پر پاکستان کے لئے ہمیشہ بدنامی کا سبب رہا ہے۔ اسکے برعکس بھارت میں ہونے والے چند دھماکوں میں انکے اپنے ہی خفیہ ادارے ملوث قرار پائے۔ دھماکے کرنے والوں نے عدالت میں اپناجرم تسلیم کیا تو پاکستانی حکومتوں نے ہمیشہ خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ یہاں تک کہ امریکی سیکرٹری خارجہ چیک ہیگل کا 2011 ءمیں اوکلو ہامہ کی کیمرون یونیورسٹی میں بھارت کی پاکستان میں مداخلت کے حوالے سے دیا گیا بیان منظر عام پر آیا تو اس وقت بھی ہماری حکومت اور وزارت خارجہ نے اسے پاکستان کی صفائی کے طور پر عالمی سطح پر استعمال کرنے سے گریز کیا۔ حالانکہ اہم امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ”بھارت افغانستان کے خلاف دوسرے محاذ کے طور پر استعمال کررہا ہے۔ یونیورسٹی میں چیک ہیگل سے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستانی تعاون کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا کیونکہ اس دور میں بھارت کی طرف سے پاکستان مخالف پھیلایا ہوا پروپیگنڈہ زوروں پر تھا اور سوال کرانے والوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ امریکی سیکرٹری خارجہ بھی بھارتی موقف کی تائید کردیں کہ پاکستان اپنے دونوں اطراف بھارت اور افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی میں براہ راست نہ بھی سہی کسی نہ کسی طرح ملوث ضرور ہے اور یہی وجہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں آپریشن کے سلسلے میں پاکستان سے”ڈو مور“ کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن جواب قطعی مختلف اور امریکہ میں بھارت کے دوستوں کی خواہش کے برعکس آیا۔ چیک ہیگل کا کہنا تھا:

"India has over the years financed problems for Pakistan on thet side of the border and you can carry that into many dimensions india has always used Afghanistan for its own war.india is creating prblems aginst pakistan from Afganistan and using Afghanistan as a second front against pakistan"

یہی وجہ ہے کہ کیمرون یونیورسٹی اوکلوہامہ میں میڈیا نمائندوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کے باوجود مغربی میڈیا میں موجود بھارت کی دوست لابی انتہائی اہم نوعیت کے اس بیان کو دبانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ اس وقت منظر عام پر آیا جب 25 فروری 2013 ءکو The express tribune نے اپنی نیوز ویب سائٹ پر چیک ہیگل کے بیان پر مشتمل ویڈیو نشر کر دی ۔ لیکن پاکستان میں ٹھنڈ رہی۔ تاہم میڈیا نے خبر دے کر اپنا فرض ادا کر دیا ۔ حساب لگا ہے کہ 25 فروری 2013 ءکے بعد سے پاکستان میں کتنے بے گناہ عام شہری ‘ سکول و یونیورسٹی کے طالب علموں کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف برسرپیکار فوجیوں کی شہادتیں ہوئیں اور یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے جس میں بھارت کی طرف سے پیدا کردہ داعش کا نیا فتنہ خطے میں سر اٹھا رہا ہے۔روس بھارت سے اس بنا پر افغانستان کے مسئلے پر بھارت سے دور ہوا کیونکہ بھارتی خفیہ ایجنسی را‘ افغان این ڈی ایس باہمی رابطوں و کاوشوں کے ذریعے داعش کی افغانستان میں آبیاری کرنے میں مصروف ہیں جس میں انہیں سی آئی اے کی مدد و معاونت حاصل ۔ انہیں حالات میں 13 اپریل 2017 ءکو امریکی ائرفورس نے افغانستان کے مشرقی صوبے ننگر ہار میں دنیا کا سب سے بڑا اور 9797 کلوگرام وزنی بم گرا کر دنیا کو حیران کر دیا اور بتایا گیا کہ یہ بم ننگر ہار میں داعش کے زمین دوز ٹھکانوں‘ خفیہ سرنگوں اور اسلحہ کے ذخائر تباہ کرنے کے لئے گرایا گیا ہے۔ بعد ازاں امریکہ ہی نے خبردی کہ بموں کی ماں کہلانے والے بم کی تباہی نے افغانستان میں داعش کی کمر توڑ دی ہے۔ جس کے نتیجے میں داعش کے 91 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔یہ الگ بحث ہے کہ 9 کلووزنی بارود سے بھری جیکٹ کے دھماکے سے اگر حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر 91 زائرین شہید ہو سکتے ہیں تو تقریباً10 ہزار کلوگرام بارود کے دھماکے سے صوبہ ننگر ہار میں مارے جانے والے افراد کی تعداد کتنی ہوگی؟ تاہم پاکستان کے لئے اہم بات یہ ہے کہ بم حملے میں لاتعداد بھارتی بھی مارے گئے ہیں۔ یہ سب داعش کا حصہ تھے یا را کے سرکاری عہدیدار؟ اس کا جواب بھارت کو دینا ہے جواب تک ان الزامات کی تردید کرتا آیا ہے کہ را کا افغانستان میں داعش کے فروغ میں کوئی کردار ہے تو پھر اس کے شہری ننگر ہار میں داعش کی پناہ گاہوں میں کیا کررہے تھے۔ یہ تو وہ تھے جو ”بموں کی ماں“ کی زد میں آ کرمارے گئے۔ مزید کتنے بھارتی ابھی وہاں اس کام کے لئے موجود ہیں۔ یہ بھارتی حکومت ہی بتا سکتی ہے جس نے پاکستان میں اپنے تیار کردہ طالبان کی صفائی کے بعد داعش کو یہاں استعمال کرنے کے لئے افغانستان میں انہیں پناہ گاہیں فراہم کیں۔ داعش کے 91 دہشت گردوں کے ہمراہ مارے جانے والے بھارتیوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاع 14 اپریل کو بھارتی میڈیا نے ”بریک“ کی تھی جس میں مارے جانے والے چند بھارتیوں کے نام اور دیگر کوائف بھی بتا دئے گئے لیکن آج کی تاریخ تک پاکستان کی وزارت خارجہ یا حکومت کی طرف سے کوئی بھی ردعمل سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ خطے میں بھارتی خفیہ اداروں کے داعش کے ساتھ روابطہ اور مناسب وقت پر اس فتنے کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے متعلق تفصیلات اور بھارت کے پاکستان کے خلاف عزائم کی خبر یں منظر عام پر آتی رہی ہیں اور اب جبکہ بھارتی میڈیا خود گواہی دے رہا ہے کہ مارے جانے والے 91 داعش کے دہشت گردوں میں بہت سے بھارتی بھی شامل تھے تو پھر پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔