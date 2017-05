سوالِ انسانیت اور وہ بھی ہندوستان سے ؟ کالم نگار | میجر (ر) محمود عباسی

پرنٹ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کشمیری نوجوان کو جیپ سے باندھ کر ڈھا ل بنانے والے بھارتی فوج کے میجر نیتن گو گوئی کو چیف آف آرمی سٹاف نے علیحد گی پسندوں کیخلاف آپریشن میں مستقل کوشش پر ایوارڈ سے نواز ا ہے۔ قارئین کی یاد دہانی کے لئے عرض ہے کہ اپریل کے وسط میں سوشل میڈیا پر ایک تصویر اپ لوڈ ہوئی تھی جس میں بھارتی فوج کی جیپ کے اگلے حصے (بونٹ ) پر ایک کشمیری کو باندھ کر بٹھایا گیا تھا تا کہ مجاہدین کشمیر اسے دیکھ کر فوجی جیپ پر پتھراؤ نہ کریں۔ اس تصویر نے لوگوں کے دل و دفاغ کو ماؤف کر دیا تھا کہ دنیا میں ایسا ملک بھی ہے جہاں انسانوں کیساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جائے ۔ اب معلوم ہوا کہ جیپ کے بونٹ سے باندھا جانے والا شخص مقبوضہ کشمیر کے ضلع بڈگام کا رہائشی فاروق ڈار تھا جس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ بھارتی فوج نے کس قانون کے تحت اسے ڈھال کے طور پر استعمال کیا حالانکہ وہ ایک انسان تھا اور جانور نہیں۔ انسانیت کے حوالے سے اٹھایا جانے والا سوال واقعی کڑا ہے لیکن سوال بھارت سے کیا جا رہا ہے جس کی تاریخ قتل انسانیت بھری پڑی ہے، چاہے وہ جموں فسادات ہوں جن میں میں لاکھوں کشمیری مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا تھا، یا اس کے بعد سے اب تک کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر انسانیت شرما جاتی ہے۔ کشمیر جو دنیا کا ایک خوبصورت ترین خطہ تھا اسے بارود کی بو سے متعفن کر دیا گیا ہے۔ چند سال پہلے لائن آف کنٹرول پر ’’مینڈھر سیکٹر‘‘ کے علاقے میں بھارتی فوج نے ا لزام عائد کیا کہ پاک فوج کے ریگولرز نے لائن آف کنٹرول کے 400 میٹر اندر آ کر بھارتی فوج کے دو جوان ہلاک کر دئیے اور ان میں سے ایک کی لاش کے ساتھ غیر انسانی سلوک بھی کیا۔ اس وا قعہ پر ہندوستان میں تو ایک طوفان برپا ہو گیا، شیوسینا جیسی جماعتوں نے تو سخت دھمکیاں دینی ہی تھیں لیکن اس وقت کے بھارتی وزیر خارجہ نے بھی کو ئی کمی نہ رہنے دی اور ’’عجیب نصیحت‘‘ کر ڈالی کہ ایسا عمل ’’سولائزڈ ممالک‘‘ نہیں کرتے۔ اب ذرا ہندوستان والوں سے پوچھا جائے کہ سولائزڈ ممالک کیا انسانوں کو گاڑیوں سے باندھ کر چلاتے ہیں اور ایسا کس ملک میں ہو رہا ہے سوائے ہندوستان کے۔ سولائزڈ ممالک ا نسانی حقوق کے علمبردار ہوتے ہیں جبکہ بھارت کا یہ چہرہ مکروہ اور داغدار ہے۔ بھارتی ا فو اج کو کشمیر میں افسپا اور ٹاڈا جیسے کالے قوانین کے تحت جو اختیارات حاصل ہیں جن میں وہ کسی بھی معصوم کشمیری کو مشکوک سمجھ کر اس کوگولی مار سکتے ہیں، کو نسی سولائزیشن کی عکاسی کر تا ہے؟ سال 2009ء میں مقبوضہ کشمیر کے کچھ اضلاع میں 2700گمنام قبروں کی نشاندہی ہوتی ہے جن میں ایک قبر میں یا کھڈے میں ایک سے زیادہ نعشوں کو دفن کیا گیا، بعض قبروں میں جلی ہوئی لاشیں ملیں اور ان نعشوں پر گولیوں اور تشد د کے واضح نشانات موجود تھے۔ یاد رہے کہ یہ انکشاف انٹرنیشنل پیپلز ٹریبونل ان ہیومن رائٹس کی ایک تنظیم نے کیا تھا۔ کیا ایسا مکروہ فعل سولائزیشن کی توہین نہ تھی؟ سولائزڈ ممالک تو اپنے مواعید اور کمٹمنٹ پر پورے ا ترتے ہیں جبکہ ہندوستان نے آج سے 65سال قبل کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا تھا جس کی آج تک پاسداری نہ کی گئی۔ سال2003ء میں ایک جاپانی سیاح نے مقبوضہ کشمیر میں خودکشی کی کوشش کی تھی جسے دنیا کے اخبارات میں بھی کوریج ملی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بائیس سالہ جاپانی نوجوان جو شعبہ طب کا طالب علم تھا، اس نے کشمیر کی خوبصورتی اور یہاں کی سیاحت کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا جس سے وہ انسپائر ہوا اور اپنا رخت سفر باندھ لیا لیکن جونہی وہ سری نگر پہنچا، وہاں حالات ہی کوئی اور تھے، اس نے دیکھا کہ ہر طرف بندوق بردار فوجی پھر رہے تھے، کشمیریوں کے چہرے اگرچہ بہت خوبصورت تھے لیکن ان پر مایوسی اور پژمردگی نمایاں تھی، جونہی وہ چند گز آگے نکلا تو پولیس ا ور فوج والے اسے حفاظت مہیا کرنے کے لئے ساتھ ساتھ ہو گئے، وہ ڈرگیا کہ شاید یہ لوگ اس کی جان کے درپے ہیں، اس صورت حال میں اس نے اپنے پاس موجود ایک قینچی سے اپنے جسم پر کئی وار کئے لیکن بر وقت کارروائی سے اس کی جان بچا لی گئی۔ بعد میں ایک نیوز کانفرنس میں اس نے بتایا کہ اسے سفری بروشرز میں جو کچھ بتایا گیا تھا وہ زمینی حقائق کے منافی تھا اور اسے یہ سارا منظر دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی ۔

سولائزڈ ممالک میں عبادت گاہوں کا احترام کیا جاتا ہے جبکہ ہندوستانی افواج اس سے غافل ہیں۔ راقم ایک واقعہ کا چشم دید گواہ ہے کہ سال 1996ء میں ہندوستانی افواج نے سرحدی ٹاؤن فارورڈ کہوٹہ پر عین اس وقت راکٹ داغ دیا جب مقامی لوگ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ اس وحشیانہ فائرنگ میں 22شہری شہید ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ انسانیت کے حوالے سے ہندوستان سے کوئی توقع نہ رکھیں بلکہ کشمیری اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور یہ قربانیاں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی۔ اس حوالے سے ایک کشمیری لیڈر جناب امان اللہ خان (مرحوم) کا ایک قول منقول کرتا ہوں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کشمیر کے حوالے سے ایک سیمینار میں فرمایا تھا کہ: یہ ہندوستانی افواج ہی کی نہیں بلکہ ہندوستانی قوم کی بھی سائیکی ہے : "If you lick them , they will kick you and if you kick them , they will lick you " (یعنی اگر تم انہیں چومو گے تو یہ آپ کو لات ماریں گے اور اگر آپ ان کو لات مارو گے تو یہ آپ کو چومیں گے)۔