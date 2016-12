اسلام آباد کی شان

اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار شہر اور دیہی علاقوں پر مشتمل گراس روٹ لیول عوامی نمائندوں کی میونسپل کارپوریشن بن گئی، مگر گذشتہ چند ماہ سے اختیارات اور محکموں کی تقسیم پر کشمکش کا شکار تھے۔ہائی کورٹ میں بھی مقدمہ چل رہا ہے کہ قانون کے مطابق کون سا محکمہ سی ڈی اے کے پاس ہو گا اور کون سا میئر اسلام آباد کے زیر کنٹرول ۔اس سے قبل کہ مسلم لیگ (ن) کا کارنامہ ناکامی کا شکار ہوتا جناب وزیر اعظم نواز شریف نے میئر اسلام آباد کو سی ڈی اے بورڈ کا ممبر نامزد کر کے قائمقام چیئر مین سی ڈی اے کے اختیارات بھی دے دیئے،یقینا ایک بہت بڑا مسئلہ بظاہر حل ہو گیا،مگر اس پر بعض پس پردہ لوگ جنکے اربوں اور کھربوں کے مفادات سی ڈی اے سے وابسطہ ہیںاس کو بھی عدالتوں اور میڈیا میں متنازعہ بنائیں گے۔

سی ڈی اےکا ادراہ روز اوّل سے بدنامی اور رسوائی کا شکار رہا ،اس لئے کہ اسکا کام اور کاروبار ہی مفادات اور ”چمک“پر مشتمل تھا اور ہے۔سی ڈی اےمیں ناکامی اور بدنامی کا باعث اگر اس ادارے کے کچھ ملازمین تھے تو یقینا اسکی کامیابی اور نیک نامی میں بھی کچھ سی ڈی اے کے ایماندار اور اہل افسران کا عمل بھی تھااور ہے۔آج جبکہ سی ڈی اےبطور ادارہ عوامی نمائندگی کے حامل میئر اسلام آباد اور یونین کونسل کے چیئر مین اور وزارت کیڈ یعنی کہ منتخب ممبر قو می اسمبلی اور وفاقی وزیر چوہدری طارق فضل کے کنٹرول میں آگیا۔میئر اسلام آباد شیخ عنصر عزیز شریف النفس ایماندار کاروباری شخص ہیں،پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان ہیں۔گذشتہ کئی ماہ کی کشمکش کے دوران کوئی قابل اعتراض بیان نہیں دیا۔یہ انکی دور اندیشی اور بُردباری کی نشانی ہے۔اس لئے آج تاریخ میں انکا نام پہلا اور شائد آخری ”سول“چیئر مینسی ڈی اےکے طور پر لکھا جائے گا۔یقینا چیئر مین سی ڈی اے اور میئر اسلام آباد کے طور پر خوش قسمت ہیں،مگر بہت بڑی آزمائش انکے کندھوں پر آن پڑی ہے۔گذشتہ آٹھ ماہ سے چیئر مین یونین کونسل اور کونسلروں کو تنخوائیںاور مراعات نہ ملیں،اپنی یونین کونسلوں میں دفاتر نہ ملے،میونسپل کارپوریشن کو جانے والے محکموں کے ملازمین کو تنخوائیں نہ ملیں،سی ڈی اے میں فنڈز نہ ہونے کے برابر ،متاثرین کے مسائل سی ڈی اے کی سرکاری زمین کو ناجائز قا بضین سے واگزار کرانا،اسلام آباد شہر کے اندر کچی آبادیوں کے مسائل،گھروں کی ”Non-Confirming “کا ایشو،زون 4 ،زون 5اور زون 2 میں بغیر N.O.C کے چلنے والی ہاﺅسنگ سوسائٹیاںجن کو سی ڈی اے بائی لاز کے مطابق N.O.C کے مراحل مکمل کرنے ہوںگے،زون تھری نیشنل پارک ایریا میں اصلاحات کرنی ہیں۔I-12 سے I-14 ،I-15 اور I-16 میں ہزاروں کی تعداد میں رہائشی پلاٹ الاٹ کئے۔تمام Dues لوگوں نے ادا کئے مگر تعمیر و ترقی کا نام و نشان نہیں ہے۔D-12 اور E-13 میں الاٹی پلاٹوں کو قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں،گذشتہ 25 سال سے منتظر ہیں۔C-15 ،C-14 ،D-13 اور F-14 کا قبضہ لینا ہے۔سواں دریا اور کورنگ دریا پر ناجائز تجاوزات کی بھر مار ہے۔جہاں دریا کے Right of Way میں آنے والی زمین ناقابل فروخت ہے مگر انتقال / رجسٹری اور قبضے جاری ہیں۔اسلام آباد شہر سے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں ٹن کوڑا کرکٹ (Garbage )جمع ہوتا ہے۔اس کو کھلی جگہوں پر پھیکنے کے بجائے Recycling پلانٹ لگایا جائے،جہاں گندگی اور بد بو نہ ہو۔جہاں میئر اسلام آباد/ چیئر مین سی ڈی اےکو بہت بڑی ذمہ داری اور عزت ملی وہاں پہاڑ جیسے مسائل انکے راستے میںکھڑے ہیں۔سی ڈی اےمزدور یونین(C.B.A)چوہدری یٰسین گروپ اور امان اللہ خان گروپ نے ادارے کے لئے ایک اچھی مثال قائم کی اور میئر اسلام آباد کو مکمل حمایت کا یقین دلایا۔

سی ڈی اے بطور ادارہ اور میونسپل کارپوریشن بطور عوامی نمائندگی کا ایوان کے درمیان محاذ آرائی شہر اسلا م آباد کے لئے تباہی ہو گی۔اس لئے اسلام آباد شہر کو حقیقی معنوں میںپاکستان کا حقیقی دارلحکومت بنائیں۔سی ڈی اے اور کارپوریشن میں جاری محاذ آرائی ختم ہونی چاہئے۔سی ڈی اے کا تصور اور تاثر تھا کہ نوکر شاہی اپنے مخصوص انداز سے چلا رہی ہے،ایک روایتی انداز سے حکومتی دباﺅ یا پھر ذاتی مفاذ کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا،نہ تعمیر نہ ترقی،کچھ بھی نہیں۔گذشتہ چند سالوں سے سی ڈی اے میں ممبر پلاننگ تشریف فرما تھے۔انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کسی کام کی منظوری اوّل تو دینی نہیں،اگر دے دی تو اس میں انکا نام نہ آئے ۔جو فائل آخری منظوری کے لئے ان کے پاس جاتی تو وہ اس پر ایک عدد کمیٹی کا حکم دیتے تھے،پھر کمیٹی اسکا بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ماضی میں فوجی دور تھا،ایک حاضر سروس برگیڈئیر نصرت صاحب تھے۔انتہائی متحرک اور کام کرنے والے ،انہوں نے لا تعداد منصوبوں کی منظوری دی۔کامران لاشاری چیئر مین سی ڈی اے تھے،بہت کام کئے۔آج سی ڈی اے میں ایسے منڈوبے جاری ہیںجنکے ہونے سے اسلام آباد کی تقدیر بدل جائے گی۔زیروپوائنٹ سے روات سگنل فری روڈ سے تقریباََروزانہ کی بنیاد پر 2 لاکھ لوگ مستفید ہوں گے۔تقریباََ10 یونین کونسلوں کے حلقے آتے ہیں۔G-7 ،سوہان،کھنہ ،پاگ،لوہی بھیر ،ہمک ،سہالہ اور روات تک ہزاروںکی تعداد میں روزانہ گاڑیاں آتی جاتی ہیں۔G-7 سے G-8 انڈر پاس ہے،پھر F-7 سے F-8 انڈر پاس ہے،مارگلہ ایوینیوجو کہ اب B-17 سے مارگلہ روڈ F-6 تک آئے گی۔بہارہ کہو بائی پاس شادرہ سے پیر سوہاوہ تک ،پکنک سپاٹ تقریباََ تین عدد چیئر لفٹوں کی تنصیبات،تقریباََ109 سے زائد ہاﺅسنگ سوسائٹیوں کوسی ڈی اےکو قوانین کے مطابق N.O.C دینے سے اربوں کے فنڈز سی ڈی اے کو ملیں گے۔سی ڈی اے کی حدود میں آنے والی تمام ہاﺅسنگ سوسائٹیوں کے مکانات اور کمرشل کے نقشے سی ڈی اے اور متعلقہ یونین کونسل منظور کرے۔B.C.S کا شعبہ فعال بنایا جائے۔اسلام آباد شہر کے اندر نئے بلڈنگ بائی لاز اور اضافی منزلوں کی اجازت سے اربوں کے فنڈز وصول ہوں گے۔آج سی ڈی اے کو صرف ایک 20 یا پھر 21 گریڈ کا کمزور سرکاری ملازم نہیں چلا رہا،جسکو ڈر ہو کہ کام کرے گا تو گرفتار ہو گا نہ کرے گا تو تبدیل / OSD ہو گا۔آج چیئر مین سی ڈی اےکا اختیار اسلام آباد کے میئر کے پاس ہے،جنکو اسلام آباد کی بچاس یونین کونسلوں کے چیئر مین اور کونسلروں کے علاوہ ہزاروں ووٹروں کے عوامی مینڈیٹریٹ کے علاوہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کی مکمل حمایت حاصل ہے۔اب کام نہ ہونے کی وجہ نہیںہے۔آئیں سب مل کر ”اسلام آباد“ کو پاکستان اور دنیا کا خوبصورت شہر بنائیں۔”Keep Green & Clean Islambad “۔