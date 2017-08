سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا قابل غور بیان کالم نگار | کرنل (ر) اکرام اللہ....قندیل

جناب بابر یعقوب فتح محمد سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ ہفتہ مورخہ 19 اگست کی شام لاہور کی ایک مقامی کلب میں پاکستان نیشنل فورم کو ایک انتہائی دلچسپ اور قابل غور تفصیلی خطاب کیا جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درپیش مسائل اور مستقبل کے متوقع انتخابات کے متعلق مختلف نوعیت کی تیاریوں کا خوبصورت انداز میں سنجیدگی کےساتھ روشنی ڈالی۔ راقم نے موجودہ حالات کے پیش نظر مناسب سمجھا ہے کہ اس موضوع اور پرمعنی گفتگو کو قارئین ”نوائے وقت“ اور دیگر متعلقہ سٹیک ہولڈرز سے بھی شیئر کروں تاکہ اجلاس میں اٹھائے گئے سوالات پر غور و خوض کے بعد درپیش مسائل کا فوری حل تلاش کرنے میں مدد مل سکے۔ پاکستان نیشنل فورم کے اس اجلاس کی صدارت سابق چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل یستور الحق ملک نے کی۔ جناب بابر یعقوب فتح محمد سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی گفتگو کے آغاز میں الیکشن کمیشن کے قیام اور آئین میں انکے فرائض کی تفصیلات الیکشن بل کے حوالے سے بیان کرنے کے بعد جن امور پر روشنی ڈالی ان میں مستقبل کے ہونے والے انتخابات میں کمیشن کی تیاریاں کا خصوصی ذکر کیا۔ انہوں نے 2013ءمیں ہونیوالے انتخابات میں درپیش مشکلات اور چیلنجز کے پس منظر میں ای سی پی کے مستقبل میں ہونیوالے 2018ءکے سٹرٹیجک ویژن پر بھی روشنی ڈالی۔ اس سلسلہ میں انہوں نے پاکستان سے باہر بنی ہوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں کئی درپیش مسائل اور مشکلات کا تفصیلی ذکر کیا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا کہ ایک ہی دن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے کی صورت میں نادرا بائیو میٹرک مشینز استعمال کرنے پر ابھی تک فی الحال راضی اور تیار نہیں ہو سکا ہے اس لئے آخری فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے اسی طرح یہ فیصلہ بھی اگرچہ ابھی تک سرکاری سطح پر باقی ہے کہ 2017ءکی مردم شماری کے نتائج کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ہونے کے بارے میں صورتحال کیا ہو گی۔ زیادہ قیاس آرائی یہی ہے کہ نئے انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ مردم شماری کے نتائج پر مبنی نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہی ہو گا لیکن الیکشن کمیشن حکومت کے احکامات کے مطابق ہر صورتحال سے عہد برآں ہونے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اس امر کی طرف خصوصی توجہ دلائی کہ ای سی پی کو آئینی ترامیم کے ذریعے آزاد ادارہ کے طور پر اختیارات دیئے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ جب الیکشن کا عمل شروع ہو جائے تو اس نازک دورانیہ میں بیوروکریسی پر ای سی پی کا کنٹرول زیادہ موثر بنانا ضروری ہے۔ جناب بابر یعقوب فتح محمد نے زور دیکر کہا کہ MASSIVE USE OF UN-CHECK FINANCING DURING ELECTION CAMPAIGN کبھی عام آدمی کو عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیگا اور اگر موجودہ صورتحال میں انتخابات صرف دولت کی کھیل بن کر ایک مخصوص طبقے تک محدود رہ جائیگا۔

سیکرٹری الیکشن کمیشن کے نہایت ہی قیمتی اور غور طلب خطاب کے بعد پاکستان نیشنل فورم حکومت پاکستان پارلیمنٹ اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو جن میں تمام شعبہ ہائے زندگی کے نمائندے اعلیٰ عدلیہ فوجی قیادت الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا اور خاص طور پر نوجوان نسل شامل ہیں مندرجہ ذیل سفارشات غور کیلئے پیش کرنے کی جسارت کر رہاہے۔اول: حالت جنگ میں ہونے کے باوجود سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد منظم اور مضبوط ایمان رکھنے کی بجائے قوم کے اندر انتشار پسندی‘ بدامنی‘ کرپشن اور گڈ گورننس کے ماحول میں اگلے انتخابات کا قبل از وقت آغاز اور پاکستان دشمن عناصر کے بڑھتے ہوئے سازشی اقدامات سے اندیشہ ہائے گوناں گوں اشارے دے رہے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن کمپین سے قومی سلامتی کو سنگین اندرونی و بیرونی چیلنجز درپیش ہونگے۔ انتخابات کے انعقاد سے پہلے ہی اعلیٰ عدلیہ اور افواج پاکستان کو متنازعہ بنائے جانے کی کاوشیں جن کا آغاز نظر آ رہا ہے مزید تیز ہو جائےگا۔ خطرہ کی گھنٹیاں صاف سنی جا سکتی ہیں اگر تمام محب وطن عناصر نے کندھے سے کندھا ملا کر آنیوالے طوفان کا مقابلہ نہ کیا تو ذمہ دار ہم خود ہونگے۔ دوئم: ڈر ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں دو آپس میں پہلے سے ہی دست و گریباں ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی متنازعہ بنانے کی کوششیں کرینگی جو نہایت بدقسمتی کی بات ہو گی۔ صوبائی الیکشن کمشنرز کی غیرجانبداری پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ موجودہ ای سی پی پر اعتماد نہیں رکھتی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اگر پاکستان میں مینو فیکچر نہ کی گئیں اور انکے سافٹ ویئر پاکستان کے اندر تیار نہ ہوئے تو اس کا مطلب بیرونی طاقتوں کی خطرناک دخل اندازی ہو گی اگر بائیو میٹرک مشینز کا استعمال لازم ہے تو نادرا کو اس کیلئے تمام وسائل مہیا کرنے ہونگے تاکہ وفاقی اور صوبائی انتخابات ایک ہی دن میں ہو سکیں۔ اگر پاکستان نیو کلیئر بم اور جدید ترین میزائل بنا سکتا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہئے۔سوئم: پارلیمنٹ اور سینٹ کو فری اور فیئر انتخابات کیلئے ضروری قانونی اصلاحات کیلئے جرا¿ت مندانہ اقدامات کرنے چاہئیں۔ فیڈریشن کے اندر تبدیلیوں کے بغیر فیڈریشن کی نمائندگی صحیح طور پر ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انتخابات کے نتائج میں توازن لانے کیلئے مزید صوبوں کا قیام ضروری ہے۔ جب تک یہ ممکن نہیں ہے اس وقت تک موجودہ متوقع الیکشن بے معنی ہو جائےگا۔ جب تک 2017ءمیں کی گئی مردم شماری کے مطابق DELIMITATION OF CONSEQUENCES پر عملدرآمد نہیں ہوتا۔چہارم: انتخابات کے قبل دوران اور فوری بعد یعنی تمام انتخابی عمل میں محدود فنڈز جب تک سختی سے روکا نہ جائیگا انتخابات بے معنی ہو جائینگے اس کےلئے مالی بے ضابطگیوں پر نہایت سختی بلکہ بے رحمی سے عملدرآمد ہونا چاہئے۔پنجم: الیکشن کے دوران فوج کا استعمال تمام سٹیک ہولڈرز کے نہ صرف مشورہ بلکہ مکمل اتفاق رائے سے عمل میں آنا چاہئے۔ فورم کی رائے میں افواج کا انتخابات میں بنیادی رول الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لاءاینڈ آرڈر برقرار رکھنے کیلئے ہر ممکن تعاون اور وہ سپورٹ ای سی پی کو مہیا کرنا ہے جسکی اس کو ضرورت ہو۔