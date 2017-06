”بد عنوانی سے انکار....عوامی سرمایہ محفوظ“

NAB نیشنل اکاﺅ نٹبیلیٹی بیورو کے چیئر مین چوہدری قمر الزمان کی زیر صدارت ایک اجلاس میں ” آگاہی مہم“ کا آغاز کیا گیاہے۔جس میں کرپشن اور بد عنوانی کے خاتمے کےلئے موثر حکمت عملی اپنائی گئی،کردار سازی انجمنوں کا قیام،اداروں میں کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔NAB نے ہر قسم کی بد عنوانی کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی اختیار کی ہے۔چیئر مین NAB چوہدری قمر الزمان کا Slogan جو کہ کرپشن اور بد عنوانی کے خلاف ہے ”Say No To Corruption “ اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کو ”No “ کہیں سوشل میڈیا پر اس کی تاویل کچھ اور بھی دی جاتی ہے ،بہر حال اس معاشرے میں ہر ذی شعور اور پڑھے لکھے انسان کو اپنا اچھا اور مثبت کردار ادا کرنا چاہئے۔سابق امریکی صدر کی بیگم مشل اوبامہ نے اپنی بیٹی کی اعلیٰ تعلیم پر ڈگری کے مو قعہ پر حضرت محمد کی حدیث کا پیغام دیاکہ ”بیٹیوں کو ماں باپ کی طرف سے اعلیٰ ترین انعام اچھی تعلیم ہے“۔کامیاب قوم ہمیشہ اپنے اصلاف کی باتوں کو مشعل راہ بناتی ہے اور نا کام قوم اپنے بزرگوں اور لیڈروں کے قول کا مذاق اُڑاتے ہیں۔حضرت ابراہیم ؑ کو آگ نمرود میں ڈالا گیا تو ایک جانب توآگ کو تیز کرنے کے لئے کوششیں کر رہے تھے اور دوسری جانب آگ کو ٹھنڈا کرنے والے تھے ،ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لاتی اور آگ پر ڈالتی، حضرت جبرائیل ؑ نے چڑیا سے پوچھا کہ تیری اس کوشش سے آگ ٹھنڈی ہو گی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے تو چڑیا نے کہا کہ”معلوم مجھے بھی ہے کہ میری کوشش سے آگ کم یا ٹھنڈی نہ ہو گی مگر قیامت کو جب یہ تفریق ہو گی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کو آگ میں ڈالنے والے کون تھے اور آگ سے بچانے والے کون تو میں آگ سے بچانے والوں میں اپنا نام لکھوا رہی ہوں“۔یقینا جزا اور سزا کے اس عمل میں کم از کم میں اپنا نام ان کوگوں میں ضرور لکھوانا چاہوں گا جو کرپشن کے خلاف جدو جہد میں شامل تھے،خواہ کوشش ”چڑیا کے قطرے“ کے برابر کیوں نہ ہو۔

چیئر مین NAB چوہدری قمر الزمان نے اپنے خطاب میں بتایا کہNAB کے سب سے قابل افسران کی شب و روز محنت سے گذشتہ تین سالوں میں 45 ارب کی ریکوری ہوئی جو کہ یقینا ایک قابل تعریف عمل ہے۔آگاہی مہم کے حوالے سے کالج ،یونیورسٹیوں میں سیمینار ،کردار سازی کی انجمن کا قیام،ATM مشینوں کی پرچیوں پر”بد عنوانی سے انکار“ لکھا جائے ٹریفک پولیس بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کے ذریعے تمام مو بائل Network کے ذریعے SMS کیا جائے گا۔بد عنوانی کے عالمی دن کے موقعہ پر Pakistan Post کا ٹکٹ جاری کرنا،سنیما گھروں میں بد عنوانی کے خلاف فلم چلانا ،یقینا بہت اچھے اقدامات ہیں،ان پر عمل ہو نا چاہئے یہ ہر شخص کا فرض ہے۔اسلام میں جزا اور سزا کا عمل موجود ہے ،اس میں معافی کا عمل بہت کم ہے۔”سزا “ عبرت کے طور پر سر عام دی جاتی ہے تا کہ ایک مثال بنے ،سعودیہ عرب میں ہاتھ کاٹنا ایک سزا ہے جو کہ چوری کرنے پر چور کو دی جاتی ہے۔آج وہاں سونے کی دوکانیں بغیر چوکیدار اور تالوں کے کھلی ہوتی ہیں،کسی کی جرات نہیں کہ چوری کرے ،وہاں پیدائشی طور پر سزا اور جزا کا عمل بتایا جاتا ہے۔پاکستان میں بے شمار ادارے کرپشن اور بد عنوانی میں ملوث ہیں جس جگہ بے پناہ اختیارات ایک عام انسان کو دیے وہاں ضرورتیں بھی بہت ہیں، نا انصافی بھی ہے۔اس لئے کرپشن اور بد عنوانی کے عنصر بہت ہیں ،گذشتہ 67 سالوں میں پٹواری کلچر سے نجات نہ مل سکی،انتہائی طاقت ور طبقہ پٹواری ہے۔وہ سب کی مجبوری ہے ،اس طرح ٹیکس کا ادارہ FBR ہے ،جس کا آج تک کوئی خود کار سسٹم نہ آسکا ،اس طرح پاکستان میں تقریباََ ہر شخص کی ضرورت پلاٹ،گھر، فلیٹ ہے،اسلام آباد کی حد تک ہاﺅسنگ سوسائیٹیوں میں ریکارڈ کرپشن ہے۔گذشتہ دنوں سوشل میڈیا پر فروٹ کے بائےکاٹ کے حوالے سے ایک عدد اشتہار وائرل ہوا،جسکی بہت پذیرائی ہوئی اور فروٹ کی خرید میں کمی آئی حالانکہ رمضان میں اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے،لوگ کھانا کم اور فروٹ ذیادہ کھاتے ہیں،”حلال “ بھی ہے۔صرف مہنگائی کی وجہ سے فروٹ کے ریٹ کم کرنے کے لئے ایک موثر مہم تھی،عوام میں مقبول ہوئی۔آج رشوت،کرپشن،اقراءپروری ،سفارش اور بد عنوانی جیسے نا سور اور حرام کو روکنے کے لئے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔اسلام آباد میں کوآپریٹیو ہاﺅسنگ سو سایٹیوں میں عوامی سرمایہ کے تحفظ کے لئے NAB ،CDA اور ICT کی کمیٹی نے بہت اہم اور انقلابی اقدامات کئے ہیں۔اس پر عمل در آمد سے 70% عوامی سرمایہ محفوظ ہو گا۔ICT نے جو مارچ 2017 کو اس کاگزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جو رجسٹرار محمد علی نے جاری کیا،جس میں Direction دی گئی ہے کوآپریٹیو ہاﺅسنگ سو سائٹی Under Sections ،44-D اور 44-E کو آپریٹیو ایکٹ 1925 کے تحت عوامی سرمایہ کے تحفظ ،ممبران کے فنڈز اور پلاٹوں کو محفوظ کیا جاسکے ۔تمام کوآپریٹیو ہا ﺅسنگ سو سائیٹیوں کی انتظامیہ کو ہدایت کی اس نوٹیفیکیشن پر سختی سے عمل کرائے اور اس کی باقاعدہ رپورٹ ICT رجسٹرار آفس جمع کرائیں۔عمل در آمد نہ کرنے والی ہاﺅسنگ سو سائٹی انتظامیہ کے خلاف سیکشن 62-A(2) کو آپریٹیو ایکٹ کے تحت کاروائی ہو گی۔

ترمیمی آرڈینینس کلاز I :

میں کہا کہ ہر کو آپریٹیو سو سائٹی سالا نہ رپورٹ مرتب کرے گی جس میں CDA / RDA سے Approved نقشے L.O.P کے مطابق پلاٹوں کی تفصیل بتائی جائے کہ اس میں کوئی خلاف ورزی یعنی کہ L.O.P کے علاوہ پلاٹ تو نہیں بنائے مگر سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ صرف ان ہاﺅسنگ سو سائیٹیوں کے بارے میں ہے جن کے پاس CDA / RDA کا NOC ہے۔بقایا کو کیسے روکا جائے گا؟۔

(B) :کوئی ٹرانسفر پلاٹ / مکان کی نہ ہوگی جب تک سو سائٹی تصدیق نہ کرے کہ L.O.P اور بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔

(C):ہر سو سائٹی CDA / RDA یا پھر میونسپل ادارے سے ”LAND AUDIT “ کا سرٹیفیکیٹ لے گی،ہر سال دینا ہو گا کہ زمین کتنی ہے اور Approval کتنی زمین پر ہے؟۔

(D) :کوئی ہاﺅسنگ سوسائٹی الاٹمنٹ لیٹر اور پوزیشن لیٹر جاری نہ کرے گی جس جگہ کا قبضہ عملاََ نہ ہو گا،یعنیPessession ہونا ضروری ہے۔

(E) :AGM کی منظوری کے بغیر پلاٹ کا سائز،جگہ،نمبر تبدیل نہ ہو گا۔

سیکشن (2) : Declearation of Assets سوسائٹی کی انتظامیہ کمیٹی ہر سال اپنے تمام عہدے داروں اور انکے زیرِ کفالت افراد کے نام پر اثاثے ظاہر کریں گے۔

سیکشنB(3) :اس بات کو یقینی بنائیں کہ سوسائٹی انتظامیہ اور سٹاف پراپرٹی،تعمیرات اور سروسز کے کسی کام میں ملوث نہ ہوں گے جس سے ممبران کے مفاذ کا نقصان ہو۔

سیکشن 4 :Limit on Membership سوسائٹی Available زمین / رقبے سے زائد ممبر شپ نہیں کرے گی۔

سیکشن5) C (: کوئی بھی کو آپریٹیو ہاﺅسنگ سو سائٹی رجسٹرار کی منظوری کے بغیر ایک ”Head “ کے فنڈز کسی دوسری مد یعنی کہ ایک فیز سے دوسرے فیز یا پھر زمین کی رقم Development میں استعمال نہ ہو کرے گی،بجلی کی رقم گیس کی مد میں نہیں جائے گی۔

سیکشن8 ،D کا 4 : Approved نقشہ L.O.P بمعہ مہر اور دستخط متعلقہ اتھارٹی کے نمایاں طور پر شائع کریں۔اسی سیکشن D کا (9) زمین کی خریداری ،لوکیشن قیمت خرید اور وہ ذرائع بھی بتائے جائیں جہاں سے زمین خرید ی گئی۔

یہ وہ چند تراقیم ہیں جن پر عمل در آمد سے کوآپریٹیو ہاﺅسنگ سوسائٹی سے عوامی سرمایہ کو تحفظ ملے گا،ممبران محفوظ ہوں گے، کوآپریٹیو ایکٹ پرترمیم کرانے پر CDA ،ICT اور NAB کے آفیسران مبارکباد کے مستحق ہیں ، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہئے۔خاص طور پر رجسٹرار محمد علی NAB کے غازی عبدالرحمن صاحب CDA کے ڈائریکٹر ہاﺅسنگ فراز ملک ،سرکل رجسٹرار مظہر حسین اور دیگر تمام جنھوں نے انقلابی اقدامات کئے۔NAB عوامی آگاہی مہم میں عوامی سرمائے کے تحفظ کے لئے ان اقدامات کا ذکرکرے، عوام میں شعور بیدار کرے ۔