پاکستان_____مملکت خداداد

گزشتہ سے پیوستہ

بعض اولیاءکرام اپنے مراتب میں اس قدر فائز ہوتے ہیں کہ ہمہ وقت لوحِ محفوظ ان کے زیرِ مطالعہ رہتی ہے جس سے وہ ماضی ،حال اور مستقبل کی خبریں دیتے ہیں۔ایسے ہی آج سے 850سال قبل حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ؒ نے” پیشین گوئی در رنگِ دیگر“ میں مسلمانان ِ عالم کے دگرگوں حالات اور تبدیلیوں سے آگاہ فرمایا،اس میں پاکستان کا قیام اور اس سے پہلے و مابعد کے حالات کو بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے جو کام لینے ہیں اسے بھی واضح متن کیساتھ بیان کیا ۔ان کے فارسی کلام سے نمونے کو طور پر چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

دو حصص چوں ہند گردد خونِ آدم شد رواں

شورش و فتنہ فزوں از گمان پیدا شود

ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہوجائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا۔

مومناں یابند در حفظ اسلام و خویش

بعد از رنج و عقوبت بخت شان پیدا شود

”مسلمان رنج و تکالیف کے بعد دارالاسلام( پاکستان) میں امان حاصل کریں گے“ یہ مہاجریں کی طرف اشارا ہے جنہوں نے ہندو¿ں کے ظلم و ستم سہنے کے بعد دار الاسلام یعنی پاکستان میں امان پائی ۔پھر قیام پاکستان کے بعد کے حالات اور کامل فتح کے بارے کہتے ہیں۔

نعرہ اسلام بلند شد بست و سہ ادوار چرخ

بعد ازاں بار دیگریک قہر شاں پیدا شود

” اسلام کا نعرہ 33سال بلند رہے گا بعد ازاں دوسری بار قہر ٹوٹے گا “

پھر یہی ہوا لسانی و جغرافیائی معاملات کوسازشیوںنے موقع پا کر خوب ہوا دی اور سیاسی جہتوں میںخد وخال پیدا کئے بالاآخر قیام ِ پاکستان کے 33 سال بعدبنگلہ دیش الگ ہوگیا ۔یہی وہ پاکستان پہ ضرب کاری تھی جس پہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ”نظریہ پاکستان کو ہم نے خلیج میں پھینک دیا ہے “کیونکہ نظریہ پاکستان کی بنیاد تو کلمہ طیب تھا اس لحاظ سے تقسیم ممکن نہ تھی مگر نظریاتی لحاظ سے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہواتھا۔

پھر بتاےا گیا کہ پاک ہند کے مابین چار جنگیں ہونگی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی جس میں فتح مسلمانوں یعنی پاکستان کو ہوگی۔اس جنگ کے اوائل میں ہندو دشمن خیبر پختونخواہ اور اٹک تک کے علاقے پر قبضہ کرلیں گے پھر مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی اور پورے ہندوستان پر قبضہ کرلیںاگر غور سے دیکھا جائے تو اس وقت ہندو افغان کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ مضبوط کرکے دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو کمزور کررہا ہے اورممکن ہے یہی گٹھ جوڑ اٹک تک کے علاقے پر قبضہ والی بات کو درست ثابت کر دے ۔کہتے ہیں

رود ِ اٹک سہ بار از خونِ اہل کفار

پُر مے شود بہ یکبار جریان جارہانہ

”دریائے اٹک تین بار کافروں کے خون سے بھر کے جاری ہوگا“ یعنی خیبر پختون خواہ کے راستے اٹک تک جنگ اور خون خرابہ ہوگا

کشتہ شوندجملہ بد خواہ دین و ایمان

کل ہند پاک باشد از رسمِ ہندوانہ

” دین و ایمان کے جملہ بد خواہ جان سے مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندوو¿ں کی ناپاک رسموں سے پاک ہوجائے گا یعنی پاکستان کی حکومت ہوگی۔

پنجاب شہر لاہور ، کشمیر ملک منصور

دوآب شہر بجنور گیرند غالبانہ

(جاری ہے

”پنجاب کا شہر لاہور اور ملک کشمیر اور گنگا و جمنا شہر بجنور پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا“

فتح باید شاہ غربستان بزور ِ تیر و تیغ

قوم کافر را شکست بگماں پیدا شود

” غربستا ن یعنی پاک و ہند میں غربی ملک پاکستان کا بادشاہ ہتھیاروں اور اسلحہ کے زور پر فتح حاصل کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ظاہر ہوگی جو وہم و گمان سے باہر ہوگی ۔

آخر میں اپنے بارے کہتے ہیں ۔

ز علم ِ نجوم ایں سخن نمے گویم

بلکہ از کردگار مے بینم

”میں یہ بات علم ِ نجوم کے ذریعے نہیں کر رہا ہوں بلکہ ذات ِ باری تعالیٰ کی طرف دیکھ کر کررہاہوں“

دوسری طرف سے ہمارے قائدین تحریک پاکستان کو آخر کیا الہام ہوا تھا کہ قائد اعظم دوٹوک الفاظ میں کہہ دیتے کہ ” ہندووستان کے مسئلہ کا واحد حل یہی ہے کہ اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے “

اسی طر ح حضرت علامہ اقبال ؒ پاکستان کے قیام سے 17سال قبل یعنی 1930ءکو بتا رہے ہوتے ہیںکہ ہندوستان کا فلاں علاقہ اور فلاں حصہ مل کر پاکستان بنے گا۔جبکہ چوہدری رحمت علی ؒ تیسری گول میز کانفرنس میں NOW OR NEVER عنوان پہ پمفلٹ لے کر آتے ہیں جس میں مسلمانوں کیلئے الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس الگ ریاست کا نام” پاکستان “تجویز کرتے ہیں۔

اگردرج بالا براہین و دلائل کی رو سے اسلامی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ کا موازنہ کیا جائے تو بھی عقل تسلیمات کے ساتھ عاجز ہوتی چلی جاتی ہے کہ گویا پاکستان کسی معجزہ سے کم نہیں۔

تاریخ اسلامی کے مطابق پہلی اسلامی نظریاتی ریاست مدینہ طیبہ میں قائم ہوئی جہاں مسلمانوں کو بت پرست کافروں اور منافق یہودیوں سے خطرہ درپیش تھا بعد ازاں ان سے جنگیں بھی ہوئیں جو کہ جنگ ِ خندق ، جنگ بدر جنگ ِاحد اور پھر عظیم فتح والی جنگ جو فتح مکہ کے نام سے معروف ہے یہ چاروں غزوات ہیںاس میں چوتھی جنگ میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔

مدینہ طیبہ کا مطلب پاک لوگوں کی جگہ اور پاکستان کا مطلب بھی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ اور پاکستان کوبھی ایسے ہی دو دشمنوں بت پرست ہندو اور منافق یہودیوں (اسرائیل وامریکہ )سے خطرہ ہے،پھر پاک و ہند کے مابین تین جنگیں ہو چکی ہیں ،اب چوتھی جنگ فیصلہ کن جنگ ہوگی ۔ملکی و بین الاقوامی جن حالات کے متقاضی ہیںاور جو ہونے جارہا ہے وہ اس نظریہ کی توثیق ہے کیونکہ مسلمانان ِ عالم اور بالخصوص ایشیائی مسلمان ممالک پر غور فرمائیں تو کوئی بھی ملک ان خصوصیات کا حامل نہیںہے نہ ہی درج بالا شرائط پوری کرتا نظرآتا ہے بلکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ ہنودو یہود کی موت لکھی جاچکی ہے ۔اگر موجودہ جغرافیائی اور سیاسی منظرنامہ پہ غور کریں تو بھی مطلع صاف نظر آنے لگتا ہے جیسے ابھرتی ہوئی سپر پاور چین اور پاکستان کا تعاون ،سی پیک منصوبہ، امریکہ مخالف روس اور ایران کی پاکستان کیساتھ دلچسپی یہ سب ایک نیا بلاک بناکر ہنود و یہود کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں۔

تب ہم برملا کہتے ہیں پا کستان مملکت ِ خداداد ہے اور مدینہ طیبہ کی طرح اس کی اسا س بھی کلمہ طیب ہے اور اس کے جغرافیائی اور نظریاتی تکمیل و تحفظ کا بھی وہی ضامن ہے جس کے محبوب کی روحانی معیت (غزوہ ¿ ِ ہند ) میںپاکستان کو عظیم فتح نصیب ہوگی ۔

حضرت علامہ اقبالؒ اہل مغرب اور مغربی تہذیب کے پروردہ لوگوں کو مخاطب کرکے کہتے ہیں،

دیا رِ مغرب کے رہنے والو! خدا کی بستی دکاں نہیں ہے

کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی

جو شاخ ِ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

سفینہ¿ ِ برگ ِ گل بنا لے گا قافلہ مورِ ناتواں کا

ہزار موجوں کی ہو کشمکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا

اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔