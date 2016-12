ٹریفک آگاہی مہم

ہمارا آج کا دور سانحات کا دور ہے کہ جس سے ہم چھٹکارا پانے کی بجائے اس میں دھنسے چلے جا رہے ہیں۔ جنکی وجوہات میں ہماری لاپرواہی بے احتیاطی، غفلت اور اس قسم کے دیگر محرکات شامل ہوسکتے ہیں۔ پاکستان میں ہر روز وقوع پذیر ہونے والے روڈ ایکسیڈنٹ کی تعدا میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور عمر بھر معذوری کی زندگی گزارتے ہیں۔ International service of violations of traffic rules کے ایک سروے کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں رونما ہونے والے حادثات کی شرح ان ممالک سے کہیں زیادہ ہے جو اپنے ہاں ٹریفک آگاہی سیمینار کے ذریعہ لوگوں کو روشناس کرتے رہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں روزانہ حادثات کی شرح 15 ہے۔ یعنی ہر روز پندرہ آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ Pakistan Beareau of statistics Data کے مطابق 2004 سے 2013 تک حادثات کی تعداد میں 55 فیصد اضافہ تشویشناک ہے۔ جو ممالک ٹریفک آگاہی سیمینار کے ذریعہ لوگوں کو اپنی جان کی حفاظت اورٹریفک قوانین پر عملدرآمد کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، وہاں حادثات کی تعداد بہت کم ہے۔ ہمیں بھی اسی موقف کی ضرورت ہے کہ ہم خود میں، شعور پیدا کر سکیں کہ دوسروں کی اور اپنی جان کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہے۔ اور اسکے لئے ہمیں غفلت اور لاپرواہی کی بجائے احساس ذمہ داری کے جذبے کوفروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایسے فعال قانون کی بھی ضرورت ہے جوکہ ٹریفک قوانین شکنی کرنے والوں کو سزا کے کٹہرے میں لاتا ہو۔ وزیراعلیٰ شہباز شریف کی سربراہی میں ٹریفک آگاہی مہم درحقیقت ان کے قابل ستائش کارناموں میں سے ایک ہے۔ خصوصاً اس مہم کو کامیاب بنانے میں ٹریفک کے افسران محکمہ ہائر ایجوکیشن سیکرٹری ایجوکیشن نسیم نواز بلاشبہ تعریف کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس مہم کو کالجز کی سطح پر پھیلا کر طالبات، طلباء اور اساتذہ میں ٹریفک آگاہی مہم کو کامیاب بنایا۔ ڈائریکٹر تعلیم میاں زاہد نے اس ضمن میں موثر اور بھرپور کردار ادا کیا۔ پنجاب بھر کے کالجز کا دورہ کرکے خصوصی لیکچررز میں آگاہی پروگرام‘‘ کو انتہائی موثر اور مضبوط کردیا۔ ٹریفک کے افسران نے بھی ان کے ہمراہ ٹریفک رولز، قوانین اور ہدایات کے ذریعہ طلبا اور اساتذہ کو روشناس کرایا۔ قارئین کرام طالب علم قوم کا معمار ہوتا ہے۔ صحت مند طالب علم صحت مند معاشرہ جنم دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کرلیں تو ہر قسم کی غفلت اور لاپرواہی سے نبرد آزما جاسکتا ہے۔ انٹرنیشنل سروے کے تجزئے کے مطابق حادثات کی وجوہات میں پرانی اور کھٹارہ گاڑیوں کا استعمال، ڈرائیور کی غیر محتاط ڈرائیونگ، تیز رفتاری، شراب نوشی اور سیٹ بیلٹ کاا استعمال نہ کرنا ہے۔ یہ محرکات بڑے سے بڑے حادثات کو جنم دے سکتے ہیں۔ باہر کے ممالک میں تو نہ صرف ٹریفک قوانین سلیبس کا حصہ سمجھے جاتے ہیں بلکہ میڈیا کے ذریعہ بار بار اسکے نقصانات اور ٹریفک قوانین پر عمل پیرا نہ ہونے اور اسکے اثرات سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ ریفریشر کورسز بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ایک صحت مند اور توانا قوم پیدا کرنا ہے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی جانوں کا تحفظ کرنا سیکھ جائیں ۔ ڈائریکٹر تعلیم نے مختلف کالجز میں ٹریفک آگاہی مہم میں اسی جذبے کو ابھارنا چاہا کہ جسکی جڑیں ’’ذمہ داری‘‘ اور شعور سے جا ملتی ہیں۔ تب کہیں جاکر اس معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے جو نہ صرف اپنے فیصلوں میں ضوابط کا خیال رکھتے ہیں بلکہ ان پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں۔