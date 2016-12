تازہ ترین قومی منظر نامہ - دھند ہی دھند کالم نگار | کرنل (ر) اکرام اللہ

آج 21 دسمبر بروز بدھ وار بوقت ساڑھے چھ بجے شام جبکہ میں یہ کالم اپنے دیرینہ دوست اور میرے دفتر کے ساتھی فاروق صاحب کو DICTATION دے رہا ہوں۔ فاروق صاحب کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں وجہ پوچھی تو کہنے لگے سر ’’باہر دھند بڑی تیزی سے گہری ہوتی جا رہی ہے گھر پہنچتے پہنچتے کہیں دھند میں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی کالم کا عنوان ہے اس پر آپ کل 22دسمبر بروز جمعرات کی صبح DICTATION دے دیں۔ میں نے خوش طبعی میں فوراً جواب دیا۔ فاروق صاحب کالم کا عنوان تو آپ نے خود ہی تجویز کر دیا ہے۔ یعنی تیزی سے پھیلتی ہوئی گہری دھند حادثات کا خوف غیر یقینی صورتحال میں گھر پہنچنے کا بھی ڈر اور خوف کا عالم‘ فاروق صاحب آپ نے تو تازہ ترین قومی منظرنامہ کی حسب حال تصویر کھینچ دی ہے۔ فاروق بولے سر حسب حال نام سے تو ایک ٹی وی پروگرام بھی ہوتا ہے۔ سامنے میز پر جو چند اخبارات پڑے ہیں ان کے عنوان قومی منظرنامہ کی تصویر کشی میں رہی سہی کسر پوری کر دیں گے۔ میں نے سب سے پہلے نوائے وقت مورخہ 20.12.2016اور پھر THE NATION کی صفحہ اول کی سرخیوں پر نظر ڈالی ’’سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کر دیا ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ منظر عام پر لائی جائے۔ لاپتہ افراد کا معاملہ جنوبی پنجاب میں انتہائی خراب صورتحال، وفاقی، صوبائی حکومتیں تعاون نہیں کرتیں، اسامہ موجود تھا یا نہیں بتا دیا تو باقی کیا بچے گا؟ نوائے وقت اسی اخبار میں بروز بدھ مورخہ 21.12.2016 بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں Interior Minister Ch. Nisar Ali Khan ، انفیرئیر منسٹر ہیں جو تصوراتی دنیا سے نکل کر ہمارے مطالبات پر توجہ دیں جس کے جواب میں چوہدری نثار کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کرپشن کے خلاف مہم چلانا ایسے ہے جیسے بی جے پی مسلمانوں کے حقوق کے لیے کابینہ کے اجلاس میں اعلان کرے۔ چوہدری نثا ر کا کہنا ہے کہ وہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ کریں گے حتمی فیصلہ وزیراعظم کریں گے۔ منی لانڈرنگ میں سابق حکومتی شخصیات شامل تھیں دو ہفتے میں پردہ اُٹھاؤں گا ایک اور خبر ہے کہ سینٹ ریگولیٹری اتھارٹی وزارتوں کے ماتحت سننے پر وزیر آج طلب، پانامہ لیکس حکومتی بل قائمہ کمیٹی کے سپرد۔ اُسی دن کے نوائے وقت میں خورشید شاہ لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں ’’ریگولیٹری اتھارٹی کو ماتحت کر نے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر تے ہیں‘‘ اُدھر عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، سراج الحق کہتے ہیں عوام پر شب خون مارا گیا ہے، مہنگائی بے قابو ہو جائے گی۔ 21دسمبر کے The Nationکو دیکھیں تو تین صفحہ اول کی سُرخیاں سیاسی دھند کو اور بھی گہرا کرتی ہیں-:

1.Govt tables own inquiry bill in Senate PPP, PTI oppose legislation already passed by NA.

دوسری خبر یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے پانامہ لیکس کے بارے میں ہاؤس کو خطاب کرنے کی کوشش کی تو سپیکر نے اسمبلی کا 38thسیشن Proroduedکر دیا۔ NA session prorogued amidst PTI pandemonium، تیسری خبر ملاحظہ فرمائیے Law amended to keep secret funds secret ، دی نیشن دسمبر 21۔

ایک اور خبر ہے کہ ’’چیئرمین پی آئی اے مستعفی‘‘ سب اخباروں میں 21دسمبر بدھ وار کی گرما گرم خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے چئیر پرسن آصف علی زرداری اپنی خود ساختہ جلا وطنی ختم کر تے ہوئے 23دسمبر کو کراچی لینڈ کر یں گے۔ جہاں ائیر پورٹ پر اُن کو ایک بہت بڑے جلسے کی صورت میں خوش آمدید کہاجائے گا جس کے بعد 27دسمبر کو زرداری صاحب شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ وارننگ بھی دی ہے کہ NAWAZ TO PAY THE PRICE IF PPP DEMANDS NOT MET (BILAWAL)۔ دو روز پہلے 19دسمبر 2016کی جنگ میں مولانا شیروانی جو اسلامی نظریات کونسل کے سابق چئیر مین اور جے یو آئی کے رہنما ہیں اُن کا ایک پریشان کُن بیان چھپا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کے ارد گرد کتنی گہری دھند چھائی ہے فرماتے ہیں ’’موجودہ پاکستان جناح نہیں یحییٰ کا ہے ملک پانچ ٹکڑوں میں بٹتا دیکھ رہا ہوں‘‘۔مندرجہ بالا صورتحال دیکھ کر، سُن کر اور پڑھ کر میرے تن بدن میں ایک کپکپی کی حالت طاری ہوتی محسوس ہوتی ہے اور بقول علامہ اقبال ایسے لگتا ہے ’’حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے‘‘ ہم یا بے بس ہو گئے ہیں یا کسی نامعلوم خوف کی حالت میں مبتلا ہیں کہ جہاں سوائے مایوسی کہ ہمیں روشنی کی کسی طرف کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ بانی قوم قائداعظم محمد علی جناح کی عظیم قیادت اور جدوجہد کے نتیجہ میں 14اگست 1947ء کے روز سعید جو 27رمضان المبارک کا دن بھی تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نعمتِ خداوندی عطا فرمائی اُس کی جو حالت ہم سب نے اور ہماری ’’جمہوری‘‘ اور آمرانہ حکومتوں نے کر دی ہے اُس کے نتیجہ میں ہم فکر اقبال اور قائداعظم کے ویژن کے مطابق ایک جدید، اسلامی، جمہوری اور فلاحی ریاست وجود میں لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس دوران ہمارا وطن عزیز دولخت ہو چکا ہے اور جو باقی بچ گیا ہے اُس کی حالت زار آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم ہر روز ایک نیا بحران پیدا کرتے ہیں اور پھر اُس بحران کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کمیشن یا ٹربیونل بناتے ہیں لیکن آج تک کوئی کمیشن یا ٹربیونل اپنی سفارشات کے نتیجہ میں عوام کو Good Governanceمہیا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اکثر و بیشتر کمیشن یا ٹربیونل کی ررپورٹیں عوام کے سامنے پیش کرنے کی بجائے نہ ہی پارلیمنٹ کے سامنے آئیں ہیں نہ ہی سپریم کورٹ نے کبھی اُن کا کھوج لگا کر اُن پر عمل درآمد کا کوئی طریقہ کار واضح کیا گیا ہے۔ جس کے نتیجے میں قوم اور ادارے ایک مسلسل گورکھ دھندے میں مبتلا ہیں۔