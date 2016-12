قائدِ اعظم اورزبانــ اُردو (1)

ہمارے ہاں ہندو نواز سیکولر اور پاکستان مُخالف عناصر کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا اور وہ مسلسل پروپیگنڈا میں ہیں کہ قائدِ اعظمؒ تو اُردو سے ہی نابلد تھے، مخلص لیڈر کیسے ہو سکتے تھے۔ پہلی بات تو تاریخ کی اور منطق کی ہے کہ وہ کراچی میں پیدا ہوئے، سندھ مدرستہ الاسلام میں زیرتعلیم رہے، ظاہر ہے اُس زمانے میں عام بول چال کراچی میں اُردوہی تھی اور ذریعہ تعلیم بھی عموماً فارسی و اُردو ہی ہوتا تھا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اُردوو فارسی سے بالکل نابلد رہے ہوں۔ گھر میں گُجراتی ، کاٹھیا واڑی زباں بولی جاتی تھی لیکن گلی محلہ میں رابطے کی زبان بہر حال اُردوہی رہی ہوگی ۔آپ نے بڑا عرصہ بمبئی میں گُذارا، وہاں بھی اُردو بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ بعد کے حالات میں بارہا ایسا موقع آیا کہ اُنہوں نے اُردو میں خِطاب کیا، اُردو محاورے بولے اور گفتگو کی۔ ےہ ماننا پڑے گا کہ اُن کی اُردوبہت اچھی نہیں تھی لیکن ایسا تاثر دینا کہ وہ سرے سے اُردو سے نابلد تھے بالکل حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت ےہ ہے کہ قائدمحترم اُردو سمجھ سکتے تھے، اُردو پڑھ لیتے تھے اور کبھی کبھی ٹوٹی پھوٹی اُردو میں اپنا مافی الضمیر بیان کر لیتے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی کتاب "میرا بھائی" میں ذکر کرتی ہیں کہ گھر میں بھائی کوگُجراتی پڑھانے کے لئے ایک اُستاد مقرر تھا لیکن سندھ مدرستہ الاسلام اُن کا ابتدائی مادرِ علمی تھا جہاں اُردو فارسی سمیت تمام مروجہ علوم پڑھائے جاتے تھے۔

میں اپنی بات کو چند واقعات کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کرونگا مثلاًکشمیری حُریت پسند رہنما کے۔ایچ۔ خورشید، منیر احمد منیر کے ساتھ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں قائدِ اعظمؒ نے چوہدری غلام عباس، جو کہ جموں کے رہنے والے تھے، کو کشمیری زبان سیکھنے کا مشورہ دیا تو وہ کہنے لگے میں اب بُڈھا ہو گیا ہوں (اُس وقت اُن کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ تھی) اِس عمر میں، میں کیا زبان سیکھ سکتا ہوں، لیکن قائدِ اعظمؒ نے کہا کہ میں تقریباً 56 سال کا تھا تو بنگال کے ایک ضمنی انتخاب میں مُجھے جانا پڑا، جہاں سر عبدالعزیز انتخاب لڑ رہے تھے، جب میں اُس حلقے میں گیا تو مجھے وہاں کے لیڈروں نے مشورہ دیا کہ آپ تو انگریزی میں تقریر کرتے ہیں یہاں کے لوگ اِس کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پاتے، لہٰذا آپ اُردو میں تقریر کریں، چنانچہ میں نے اس وقت اپنی ٹوٹی پھوٹی اُردو میں تقریر کر کے اپنا مافی الضمیر بیان کر دیا۔ اِس کے بعد میں نے اپنی اُردو امپروُوکی۔چوہدری صاحب، تم تو نوجوان ہو، تمہیں کشمیری سیکھنی چاہیے، چونکہ آپ ہائیکورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں اور ہائیکورٹ چھ ماہ جموں میں اور چھ ماہ کشمیر میں رہتی ہے۔ جب آپ کشمیر آیا کریں آپ کشمیری زبان سیکھ سکتے ہیں۔

منیر صاحب ایک اورسوال کرتے ہیں، کیا ےہ درست ہے کہ قائدِ اعظمؒ نے استعدادِ اُردو میں اضافہ کیا بلکہ سُنا ہے جلسئہ عام میں مزاقاً کہا کرتے ، " اب بمبے کی اُردو سُنئیے" جواباً خورشید صاحب جو کہ آپ کے پرائیویٹ سیکریٹری رہے ہیں فرماتے ہیں قائدِ اعظمؒ عموماً انگریزی اخبارات کا مطالعہ خود کرتے اور اُردو اخبارات کی خبریں میں پڑھ کے سناتا۔ ےہ 1944 ءکے موسمِ گرما کے قیامِ کشمیر کی بات ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا 1944 ءکا سالانہ سیشن نہ ہو سکا تو اُسے مارچ1945 ءپر ملتوی کر دیا گیا علالت کے باعث قائدِ اعظمؒ کو ماتھیران جانا پڑا۔ اِس قیام کے دوران میں، میں انہیں اُردو اخبارات پڑھ کر سُنانے لگا تو ایک دن انہوں نے فرمایا " ےہ نہ سمجھنا کہ مجھے اُردو نہیں آتی " ، اِتنا کہہ کر اُنہوں نے مُجھ سے اخبارلے لیا اور مونو کل لگا کرپڑھنے لگے، میں نے اِس پر حیرت کا اِظہار کیا تو کہا، آپ اُردو پر حیران ہو رہے ہیں بچپن میں ، میں نے فارسی کتاب " قواعدِ لطیف" بھی پڑھی تھی" ۔ اِس کے بعد قائدِ اعظمؒ اُردو اخبارات کا مطالعہ بھی کرنے لگے، ہاں کوئی مُشکل لفظ آتا تو مُجھ سے پُوچھ لیتے۔

اِسی طرح اے۔ آر۔ ساغر (اللہ رکھا ساغر) جو خود بھی وادیِ کشمیر کے نامور سیاستدان و مقرر تھے ےہ وہی ساغر ہیں جن کی تقریریں سُن کر مولانا ظفر علی خان نے ارتجالاً کہا تھا©:

ساغر سے کہا میں نے اے رونقِ محفل!

تحریر تری شُستہ ہے تقریرِ شگُفتہ

اِسلام کی دولت تری جھولی میں پڑی ہے

موتی ترے دامن میں ہیں ناسفتہ و سفتہ

اور اُنہیں قائدِ اعظمؒ سے قُربت کے مواقع ملتے رہے، فرماتے ہیں جب 1944ءمیں قائدِ اعظمؒ کشمیر تشریف لائے تو جامع مسجد میں جو جلسہ تھا وہاں پہلے انہوں نے اُردو میں تقریر کی، پھر لوگوں کی فرمائش پر انگریزی میں خطاب فرمایا۔ © دراصل انگریزی زباں پہ اُن کو عبور حاصل تھا اور اُن کی طبیعت کی روانی بھی انگریزی زبان میں ہی موجزن ہوتی تھی۔ لوگ دریا کی طغیانیوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔

یہی اے۔ آر ساغر مزید کہتے ہیں، ایک دفعہ جب گاندھی کا خط انہیں پڑھ کر سنایا گیا تو اُس پر اردُو میں تبصرہ فرمایا۔ "گاندھی کے دل میں اور ہوتا ہے زبان پر اور ہوتا ہے"، پھر بمبئی کی اُردو میں محاورہ بولا، " ہاتھی کا ایک دانت کھانے کا اور ایک دِکھانے کا©" ۔ اصل محاورہ تو بہر حال ےہ ہے کہ ہاتھی کے دانت دِکھانے کے اور کھانے کے اور۔ گویا اُردو زبان بے ساختہ اُن کے لبوں پر آ جاتی تھی اور ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اُردو سے اُنہوں نے قطع تعلق کر رکھا تھا۔

اگر میں 30 اکتوبر1947ءکا حوالہ دوں جب حضرت قائدِ اعظمؒ نے ریڈیو پاکستان لاہور کے ذریعے پورے ملک کی عوام سے خطاب کیا تو بے محل نہ ہو گا، انہوں نے یہاں انگریزی میں بات کرنے کی مختصراً وجوہات بھی بتا دیں ، فرماتے ہیں " میں نے اب تک انگریزی میں اس لیے تقریر کی ہے کیونکہ اِس وقت دُنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی زبان انگریزی کے توسط سے میرا پیغام دُنیا بھر کے سامعین تک پہنچ سکے جنہوں نے ہمارے ملک پاکستان میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے" ۔

اگر آپ خورشید احمد خان یوسفی کی کِتاب Speaches, Statements and Messages of Quaid-i-Azam (Vol-iv) کا مطالعہ کریں یا وزارتِ اطلاعات و نشریات کی طرف سے شائع شُدہ کِتاب "Quaid-i-Azam Muhammad Ali-Jinnah" کی ورق گردانی کریں تو اِنتہائی سادہ اور دِل نشیں پیرائے میں حضرت قائدِ اعظمؒ قیامت کی اُس گھڑی میں، غموں اور زخموں سے چُور چُور مہاجریں و انصار (ہاں میں لاہور اور اس طرح کے شہروں کے باسیوں کو انصار ہی سے تشبیہ دینا چاہوں گا جنہوں نے لاکھوں لُٹے پُٹے لوگوں کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا) سے 30 اکتوبر1947 ءکو مخاطب ہوتے ہوئے سلیس اُردو میں فرمایا تھا " پنجاب کے مسلمانوں کے بلانے پر میں اٹھائیس تاریخ کو لاہور آیا

(جاری ہے)

، جہاں تک مجھ سے ہو سکا۔۔۔۔۔ جس طرح مجھ سے ہو سکا۔۔۔ میں نے ٹھیک حالات کا پتہ لگایا۔۔۔ اورآجکل جو ہو رہا ہے اُس کو سمجھنے کی پوری کوشش کی۔۔۔۔۔" ۔

تقریر کو کاغذ پر محفوظ کرنے والے صحافی نے ہر فقرے کے بعد کئی نقطوں کا اضافہ کیا ہے، اِس کا صاف مطلب ہے قائدِ اعظمؒ ایک تو نپے تُلے انداز میں بات کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کرسنتِ نبویﷺکی پیروی میں اپنا مدعا بیان کرتے تھے، بلند بانگ دعوے نہیں کرتے تھے، سنگین سے سنگین تر حالات میں بھی اپنے حواس پر قابو رکھتے تھے اور ایک معانی ےہ بھی اپنائے جا سکتے ہیں اور کسی قدر صحیح بھی ہے کہ اُن کی اُردواتنی اچھی نہیں تھی لہذٰا وہ اٹک اٹک کر اور رُک رُک کر فقرے ادا کرتے تھے۔ اِسی طرح کا ایک واقعہ صفدر علی قریشی صاحب بیان کرتے ہیں جو بعد میں APP کے ایم ڈی بھی رہے 1945 ءمیں اسلامیہ کالج پشاور میں طالب علم تھے۔ قائد اعظمؒ کی اُردو کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ شاہی باغ میں خلقِ خدا جمع تھی قائدِ محترم اُردو میں خطاب فرما رہے تھے۔ اُنہوںنے کہا ©" ہمارا لڑائی انگریز سے ہے اور ہندو سے۔ وہ بھی بنیا، وہ بھی بنیا، ہم دونوں کو مرغی کے موافق" ، آگے ' مروڑنا' اُنہیں نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں کو مُرغی کے موافق کہہ کے، ہاتھ کے اشارے سے مروڑا، اور انسانوں کے سمندر پر سحر طاری ہوا کہ:

بات ادھوری، مگر اثردُونا

اچھی لُکنت زبان میں آئی

اور یہی اُن کی بظاہر " کمزور" اُردو بیانی کا حُسن تھا کہ لوگوں کے دِل میں بات اُتر جاتی تھی۔

میرے خیال میں ایک دو اور واقعات کا بیان کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو گاجن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اگرچہ بہت خوبصورت انداز میں اُردو بول نہیں سکتے تھے لیکن اُردو کو بحثیتِ قومی زبان شروع دِن سے نافذ کرنے کا تہیہ کر چُکے تھے۔ پروفیسر محمد منظور مِرزااپنی کتاب " قائدِ اعظم اورگاندھی ©" میں مسلم لیگ کونسل کے اجلاس کی رُوداد بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ دہلی میں فیروز خان نون نے اپنی تقریر انگریزی زبان میں شروع کی تو ہر طرف شور و غُل ہوا " اُردو، اُردو " اور اس سے مجبور ہو کر اُنہوں نے کچھ جملے اُردو میں ارشاد فرمائے اور اِس کے بعد پھر اپنی محبوب زبان انگریزی بولنے لگے۔ اِس پر بھی " اُردو اُردو" کا شور و غل ہوا۔ تب جا کر انہوں نے جل کر فرمایا " مسٹر جناح بھی تو انگریزی میں تقریری کرتے ہیں"۔ ےہ سُن کر قائدِ اعظمؒ اپنی کُرسی پر سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور صریح و صاف الفاظ میں فرمایا " سر فیروز خان نون نے میرے پیچھے پناہ لی ہے۔ لہذہ میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی زبان اُردو ہو گی" ۔ اِسی کِتاب میں آگے چل کر عربک کالج کے طلبہ کے ساتھ گُفتگو میں اپنی پہلی تقریر کا ذکر کیا جو بنگال میں سر عبدالعزیز کے ساتھ ایک انتخابی جلسے میں فرمائی تھی۔ اپنی اُردو استعداد کی کم مائیگی کا کِس قدر احساس تھا اِسی گفتگو میں ہنس کر فرمانے لگے"my urdu is tangawala" (میری اُردو ٹانگے والے کی اُردو ہے)۔

لیکن اِس کامطلب ےہ کہا ںسے نکل آیا کہ قائدِ محترم کا اُردو سے دُورکا بھی واسطہ نہ تھا۔ ےہ مفہوم کیوں عام کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ نہ اُردو بول سکتے تھے اور نہ ہی پڑھ سکتے تھے۔ ےہ باتیں محض اِسی لیے پھیلائی جاتی ہیں تا کہ نوجوان نسل کے اذہان میں ےہ باور کرایا جائے، ایسی کنفیوژن پیدا کی جائے کہ وہ سمجھنے لگیں کہ واقعی وہ " مغرب زدہ" اور فرنگیوں کے آلہءکار تھے، حالانکہ اقبال،قائدِاعظمؒ اور اُن کے بہت سے دوسرے مخلص ساتھیوں نے اپنا تن ،من، دھن اور آرام و سکون اِس مملکتِ خدادادکے لئے وقف کر دیا اور خودچارگز کفن کا ٹُکڑا لے کر ملکِ عدم کو سُدھارے اور ہمیں اپنا آپ سُدھارنے کے لاتعداد مواقع فراہم کر گئے۔ ان معترضینِ گرامی سے کوئی ےہ پوچھے کہ قائد علیہ رحمتہ کی اُردو اچھی نہیں تھی اِس لئے پاکستان سے اُن کی وابستگی کو مشکوک ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ۔علامہ اقبالؒ کی اُردو و عربی و انگریزی و فارسی پر کوئی مائی کا لال انگلی تک اُٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا اور وہ بھی ایک علیحدہ اسلامی مملکت کی بات ہی کرتے رہے اور جدوجہد میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے تو پھر علامہؒ پر مختلف اعتراضات کیوں کئے جاتے ہیں۔ ہمیں پھر ےہ ماننا پڑے گا کہ ےہ لن ترانیاں صرف کسی کے اشارے پر کی جاتی ہیں یا ذاتی مفادات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے دُور کی کوڑیاں لا کر سستے داموں فروخت کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں کہ شائد کسی خریدارِ خاص کی نظر ان جیسے دکانداروں پر بھی پڑجائے۔ واللہ! وہ لوگ بہت عظیم تھے جنہوں نے آزادیِ پاکستان کے لئے سب کچھ قربان کر دیا اور چودھویں کے چاند کی طرح آج بھی اُ ن کے نام جگمگا رہے ہیں اُن پر تھوکنے والوں کے اپنے چہرے لتھڑے رہیں گے وہ جو کسی نے کہا تھا کہ جب تک ستاروں کی چمک ، چاند میں روشنی، سورج میں تپش، گلوں میں مہک اور کرہ ِ ارض پر زندگی کی بہار موجود ہے، پاکستان اور پاکستانی موجود رہے گا، قائد کا نام بھی گونجتا رہے گا خواہ اُن کی استعدادِ اُردو کی کوئی بھی کیفیت کیوں نہ ہو۔