Charity Begins From Home کالم نگار | طارق امین۔۔۔۔ تیسری آنکھ

قارئین غور فرمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ قوموں کی تشکیل میں مہذب معاشرے کا وجود ہی وہ بنیادی ستون ہے جس پر اس قوم کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ مہذب معاشروں کا وجود صرف زبانی باتوں یا فیس ب±ک پر چکنی چوپڑی پوسٹوں اور واٹس ایپ پر دلفریب میسیجز کرنے سے نہیں آتا بلکہ اسکا basic essence اس معاشرے میں بسنے والے افراد کا بلا تمیز رنگ و نسل، جنس، مذہبی عقیدہ وہ عملی کردار ہوتا ہے جو تہذیب یافتہ جیسے خوبصورت لفظ کی پہچان بنتا ہے۔ ایک قدم آگے اگر عملی کردار کی حقیقت جاننے کیلیئے اسکی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھے کردار کی کیمسٹری یا recipe میں manners, atticates, professionalism اور سچائی وہ مرکزی ingredients یا دوسرے لفظوں میں اجزاءہوتے ہیں جنکی آمیزش سے یہ خوبصورت پروڈکٹ تشکیل پاتی ہے۔ تہذیب جسکو حرف عام میں دوسرے الفاظ manners اور atticates سے پکارا جاتا ہے اسکا عملی نمونہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں مغربی معاشروں کے دفاتر میں آ کر دیکھے۔ کیا ڈاکٹر کیا وکیل کیا انجینئر، کیا کوئی سول ملازم کسی کے دفتر میں

جائیں استقبالیہ والے پہلے آپکو انتظار گاہ میں بیٹھائیں گے اور پھر وہ شخص جس سے آپکو کام ہے اپنے کمرے سے ا±ٹھ کر آپکے پاس آئیگا اور پھر آپکو ساتھ لیکر اپنے کمرے میں جائیگا اپنے کمرے کا خود دروازہ کھولے گا اور دروازے کو خود پکڑ کر رکھے گا جب تک اپ اندر داخل نہیں ہو جاتے۔ اندر داخلے کے بعد وہ آپکو بیٹھنے کیلئے کرسی پیش کرے گا اور اگر آپکے ہاتھ میں کوئی کوٹ یا چھتری وغیرہ ہے تو وہ اسے خود کھونٹی پر لٹکا کر پھر خود اپنی نشست پر بیٹھے گا اور سب سے پہلے آپکی خیریت جان کر اپ سے پوچھے گا How can I help you. یہ کہانی یہاں لندن میں ہر روز ہر دفتر ہر جگہ دہرائی جاتی ہے اور کل اسی حقیقت کا عملی مظاہرہ میں نے ایک دفعہ پھر اس وقت دیکھا جب میں اپنے کسی عزیز کے ساتھ انکے کسی کام کے سلسلے میں ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست عامر خالد محمود ماڈرن سولسٹر کے دفتر گیا۔ خالد صاحب کی ذاتی صفات پر بات کرنے چل پڑا تو غالباً نہیں حقیقتاً یہ کالم کم پڑ جائیگا اس لئے اس کیلئے کوئی اور موقع چھوڑ رہا ہوں۔ ا±ن تمام formalities کے بعد جو میں نے اوپر بیان کی ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ خالد صاحب کے وہ ابتدائیہ کلمات تھے جو ا±نھوں نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ادا کیے اور جو کچھ اس طرح تھے کہ جیسے اپ جانتے ہونگے ہماری Law Society ہمیں اس بات کا پابند بناتی ہے کہ ہم کوئی بھی کیس شروع کرنے سے پہلے اس کیس کے متعلق اسکے تمام merits اور demerits اپنے کلائنٹ کے سامنے رکھیں۔ اسکو بتائیں کہ اس کیس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اس پر اندازاً کتنے اخراجات آ سکتے ہیں اور اس مد میں کیا حکومتی فنڈز آپکے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور اگر ہو سکتے ہیں تو کس حد تک۔ اسکے علاوہ اس میں آپکی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اور اس کیس میں کامیابی اور ناکامی اپ پر کیا اثرات چھوڑ سکتی ہے۔ ان ہدایات کی پیروی کرتے ہوئے میں تمام تفصیلات آپکے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان حقائق کے جاننے کے بعد اگر اپ سمجھتے ہیں کہ میں آپکی جاب کرنے کے لائق ہوں تو پھر اپ اس اجازت نامے پر دسخط کر دیں تا کہ میں آگے کاروائی کر سکوں۔ قائرین یہ صرف ایک وکیل عامر خالد محمود کی بات نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 1996ءمیں جب پہلی دفعہ میں یہاں اپنے گردوں کی سرجری کیلئے آیا تھا تو اسی طرح کا طرز عمل اور اپنے پیشے کے متعلق پیشہ وارانہ گفتگو میں نے ڈاکٹر Malcolm Copcoat سے سنی تھی اور مجھے اس شخص کے توحید کی مخملی چادر میں لپٹے وہ الفاظ آج تک نہیں بھولتے جو اس نے آپریشن سے پہلے مجھے کہے تھے کہ دیکھو مسٹر غلطی صرف خدا سے نہیں ہوتی باقی بطور ڈاکٹر میں ایک انسان ہوں اور بطور انسان مجھ سے دوران آپریشن کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے اس لئے صرف الہہ پہ یقین رکھنا اور اسی سے بہتری کی دعا مانگنا۔ محترم خالد صاحب جب اپنے پیشہ وارانہ فرائض کی ادائیگی میں میرے عزیز کو اوپر درج ساری باتیں بتا رہے تھے میرے اندر کے پاکستانی سے نہ رہا گیا میں نے کہا خالد صاحب ان ساری تفصیلات میں جانے کی کیا ضرورت ہے بسم الّلہ کر کے کام شروع کریں۔ خالد صاحب کہنے لگے کہ جناب اپ اپنے وطن کی روٹین کی وجہ سے اپنے ان جذبات کا اظہار کر رہے ہیں لیکن یہاں ہر پیشے ہر دفتر کا اپنا ضابطہ اخلاق ہے اپنا rule of law ہے جس سے ہم انحراف نہیں کر سکتے۔ اس سے رتی بھر deviation ہمیں احتساب کی گرفت میں لے آتی ہے۔ اس معاشرے میں اس وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا جب ذاتی، مصلحتی یا انتقامی بنیادوں پر قانون سے انحراف کے معاملات کو نیب یا ایف آئی اے کے سپرد کیا جاتا ہے یہاں پر ہر ادارے نے احتساب کا اپنا میکنزم بنایا ہوا ہے۔ سب ادارے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی طرح نہیں کہ ایک دو ادارے مقدس اور باقی چور۔ خالد صاحب بڑے فلسفیانہ انداز میں بولے کہ یاد رکھیں اداروں میں تفریق فاصلوں اور نفرتوں کو جنم دیتی ہے اور جب اداروں میں فاصلے اور نفرتیں بڑھ جائیں تو حکومتی امور چلانے میں مشکلیں بڑھ جاتی ہیں جسکے نتیجے میں ریاست کا ڈھانچہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان مکالموں کو ادا کرتے خالد صاحب کی آواز بھرا گئی کہنے لگے دیار غیر میں بیٹھے قانون کے ایک ادنی طالب علم کے طور پر جب اپنے ملک میں جاری کشمکش کو دیکھتا ہوں تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اداروں کی کارکردگی کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان چھوڑتی ہے۔ کاش ہمارے سیاستدانوں نے قانون سازی کرتے وقت ذاتی اور شخصی خواہشوں کی اسیری نہ کی ہوتی، ہماری عدلیہ نے بھٹو کا عدالتی قتل اور فوجی آمریتوں کو جائز قرار نہ دیا ہوتا اور ہماری فوج کے ماتھے پر تین مارشل لاءحکومتوں کا داغ نہ ہوتا تو کس کی کیا مجال تھی کہ ایک شخص بھرے جلسوں میں عدالتی ججوں کی کارکردگی پر سوال اٹھاتا اور بلاواسطہ سازشوں کا ذکر کر کے "کہنا دھی نو تے سنانا نوں نو" والے محاورے کی پیروی کرتے کسی اہم ادارے کو نشانے پر لیتا۔ خالد صاحب کی طرف سے تنقید کے نشتروں کی برسات جاری تھی کہ پاکستان میں احتساب کی بابت خالد صاحب کے ایک سوال نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ خالد صاحب پوچھنے لگے کہ پانامہ میں شامل سیاستدان نواز شریف تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ نواز شریف کو سزا کا حقدار ٹھہرانے والے ادارے کے لاہور بینچ میں بھی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جسکا نام پانامہ لیکس میں موجود ہے۔ خالد صاحب کہنے لگے انگریزی محاورہ ہے charity begins from home، اسی طرح احتساب ہمیشہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے باپ نماز پڑھے گا تو اولاد کو نماز کی تلقین کریگا۔ تضحیک کے کسی بھی پہلو کی پیشگی معذرت کے ساتھ میں تو خالد صاحب کی باتوں کے آگے لاجواب ہو گیا آگر کسی کے پاس جواب ہے تو اپنے عمل سے گیارہ ستمبر سے شروع ہونے والے ہفتے میں دیدے اس طرح میری مشکل آسان ہو جائیگی اور دیارِ غیر میں بسنے والے خالد صاحب جیسے فکر مند پاکستانیوں کو بھی انکے سوالوں کا جواب مل جائےگا۔