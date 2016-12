پاکستان میں آبی وسائل اور کالا باغ ڈیم

پاکستان میں آبی وسائل اور کالا باغ ڈیم کالم نگار | محمد سلیمان خان

محترم ظفر محمود سابق چیئرمین واپڈا کی کارکردگی پر نظر ڈالی جائے تو ایک ایسے سی ایس پی آفیسر سے آشنائی ہوتی ہے جنھوں نے دوران ملازمت نہ صرف اپنا ادبی ذوق برقرار رکھا بلکہ جہاں تک ہو سکا وطن کی بہتری کے لئے سب سے اچھا راستہ اپنانے کی کوشش کی۔ سیکرٹری انڈسٹری ہوں یا پٹرولیم، آپ کی صلاحیتیں ہمیشہ ملک و قوم کے لئے فائدہ مند رہی ہیں۔ آپ نے چیئرمین واپڈا کے حیثیت سے چارج سنبھالنے کے بعد اپنی سابقہ روایات برقرار رکھتے ہوئے سوچا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے جبکہ واپڈا پانی اور بجلی کی اتھارٹی کی حیثیت سے پانی بجلی کی فراہمی کا ذمہ دار ادارہ ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں پانی کے مسائل آپس میں تضادات کی وجہ سے بڑھتے ہی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دریاؤں اور دوآبوں کی سرزمین پاکستان کی ترقی روبہ زوال ہے۔ آپ نے چیلنج سمجھ کر چیئرمین واپڈا کا عہدہ قبول کیا کہ واپڈا کی حقیقی ذمہ داری کے مطابق ان تضادات کو پاٹنے کی کوشش کریں گے تا کہ پاکستان مسائل سے نکل کر ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بن سکے۔ چنانچہ واپڈا سے آبی وسائل سے متعلق تمام ریکارڈ نکلوایا، انجینئرز اور ماہرین سے مسلسل رابطہ میں رہے۔ صوبوں کے آبی مسائل پر اختلافات جاننے کے لئے دیگر صوبوں کا بار بار دورہ کیا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ایسی خودساختہ فضا بنائی گئی ہے تا کہ صوبوں کے درمیان اختلافات کو ہوا ملتی رہے اور پانی کے وسائل ضائع ہوتے رہیں اور پاکستان کی عوام پانی و سستی بجلی سے محروم رہیں۔ حقیقت سے اس آشنائی کو دیکھ کر آپ نے تہیہ کیا کہ ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے تا کہ صوبوں کے درمیان تفاوت کر دور کیا جا سکے چنانچہ آپ نے اخبارات میں پاکستان میں پانی کے مسائل اور بالخصوص" کالا باغ ڈیم حقیقت کیا فسانہ کیا" پر طویل کالم لکھنے کا فیصلہ کیا۔

یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ واپڈا پانی و بجلی کے معاملات میں بلاشبہ کسٹوڈین کا درجہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پانی سے متعلق تقریباً پورا ریکارڈ واپڈا کے متعلقہ دفاتر میں موجود ہے۔ جس کی وجہ سے پانی کے بہاؤ سے متعلق کوئی بھی معلومات درکار ہوں تو واپڈا کے ریکارڈ کو مستند مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صوبوں کے درمیان پانی کے اختلافات طے پانے کیلئے جب Water Apportionment Accord 1991 کیا گیا تو واپڈا جیسے اہم ادارے کا کوئی کردار اس Accordمیں نہ تھا۔ شاید اس لئے کہ یہ معاہدہ صوبوں کے درمیان طے ہونا تھا۔ جسے مشترکہ مفادات کونسل نے منظور کرکے ایک آئینی شکل دی۔ WAPDA کو اس منصوبہ کے کاپی فراہم کر دی گئی۔ اس منصوبے کی کیا جزئیات تھیں؟ اس منصوبے کے حوالے مشترکہ مفادات کونسل نے کیا کیا Comments دیئے۔ اس کی کوئی تفصیل واپڈا کے پاس نہیں۔ یہی وہ تشنگی اور وہ حقیقت ہے جو جناب ظفر محمود سے اوجھل رہی۔ اگر انھیں ان تفصیلات کا علم ہو جاتا تو ان کے کالموں میں مزید حقیقت کا عکس نظر آتا اور دیگر صوبوں کو بھی پتہ چلتا کہ واقعی پنجاب نے صوبوں کے مابین ہونے والے پانی کے معاہدہ 1991 میں واقعی بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے قربانی دی تھی۔ اس طرح دیگر صوبوں بالخصوص سندھ میں پنجاب کے خلاف پائی جانے والے تضادات کو پاٹا جا سکتا تھا۔واٹر اکارڈ کے شق (14b) کے مطابق 1977 سے 82تک کے Actual Average System Uses کو تسلیم کرتے ہوئے Future Water Regulation کے لئے نمونہ تسلیم کیا گیا۔ واپڈا کے ریکارڈ کے مطابق یہ Uses 102.73 MAFہیں۔جبکہ اکارڈ کے پیرا 2 میں پانی کی تقسیم کے لئے 114.35MAF کا پانی ظاہر کیا گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 11.62MAF کا فاضل پانی کہاں سے آیا(یقینا کوئی ڈیم منظور ہوا ہوگا جس سے پانی کی یہ فراہمی ممکن ہوئی ہو)۔ اکارڈ کے شق 4 کے مطابق فاضل پانی کی تقسیم کے لئے فارمولہ اخذ کرتے ہوئے سندھ اور پنجاب میں سے ہر ایک کو 37%، KPK کو 14% اور بلوچستان کے لئے 12% پانی دیا گیا۔ یہاں بھی واپڈا اپنے ریکارڈ کو دیکھے تو اس تقسیم کے برعکس اکارڈ کے پیرا 2میںسندھ کو 5.72، KPK کو 2.69، بلوچستان کو 1.76 اور پنجاب کو صرف 1.45 ملین ایکڑ فٹ وافر پانی ملا۔ یہ تقسیم پنجاب کی اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے قربانی دینے کے لئے ہوئی تھی۔ پنجاب نے دیگر صوبوں کے پانی کے مطالبہ کو مانتے ہوئے اپنے حق میں آئے ہوئے پانی کو دیگر صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔

برسات کے موسم کے فورا بعد جب دریا میں سیلابی کیفیت ختم ہوئی اور معمول کا پانی رواں ہوا تو صوبہ سندھ کی طرف سے اعتراض آیا کہ واٹر اکارڈ کے مطابق پانی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ اس کی پوری تفصیل مشترکہ مفادات کونسل کے Case No. 7/CCI-3/91 New Irrigation Projects and Programme. Dated 19-09-1991 میں دیکھی اور پڑھی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے Para.8 میں لکھا ہے۔

The Kalabagh Dam project was considered sustainable as long as views at (i) to (iv) in para 7 were adequately catered for in the comprehensive development plan. It was concluded that without its implementation subject to above safeguards, the additional water allocated in the Water Accord would not be useable. The potential for hydro power also needed to be exploited because of lower cast of generation and protection of environment.

پیرا 7 (i) میں ڈیم کے سلٹنگ، فلڈنگ اور پشاور ویلی کے ٹینکیکل مسائل کے حوالے سے (ii) میں Water Accordکے حوالے سے ڈیم کی Water Availability (iii) میں نقصان دہ سیاسی خیالات (خصوصاًNWFP)کی بہتری کے لئےmobiliseکرنااور بالخصوص اریگیشن NWFPاور واپڈا کے درمیان تبادلہ خیالات جس کی وجہ سے وہ کالا باغ ڈیم سے صوبہ کو ملنے والے فوائد سے متفق ہوئے۔(iV) میں لکھا ہے کہ پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں کو ملنے والے پانی بجلی کے پراجیکٹس کے فوائد کی وجہ سے وہ اپنے صوبوںکی عوام کو Water Apportionment Accordکے حوالے سے مکمل مطمئین کر سکیں گے۔

محترم ظفر محمود کی آنکھوں سے یہ سچائی اوجھل رہی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ واپڈا کے پاس اس حوالے سے کوئی ریکارڈ نہ تھا یا پھر کچھ مخصوص لابی نے یہ ریکارڈ دکھانا ہی نہ چاہا ہو۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے کیس میں لکھا ہے

Bona fide steps by the Federal government in the foregoing behalf are necessary so that the fate of the project is not sedled on the basis of presumptions and surmises when in the light of the material on record the project is admittedly feasible both technically and economically. It is therfore directed that whilst implementing afore-noted CCI decission the federal government shall faithfully srtive to explore and devise an administrative framwork and safegaurds that allay the apprihensions, political or otherwise, nurtured by concerned quarters about the Kalabagh Dam project.