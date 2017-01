’’پلی بارگین‘‘!! نیب کا کرپشن کو فروغ دینا! کالم نگار | سید روح الامین....برسرمطلب

مشہور ہے کہ اندھا جب ریوڑیاں بانٹتا ہے تو بار بار اپنوں میں ہی دیتا ہے ہمارے سیاست دانوں کا بھی یہی حال ہے کہ گزشتہ دنوں اپنی تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ طیبہ معصوم بیٹی پر ایک منصف کے گھر میں تشدد اور ہسپتال میں فرش پر جان دینے والی قصور کی عورت کے بارے کھل کر بات کرنے کی کسی ایک سیاستدان کو بھی توفیق نہیں ہوئی۔ ان اراکین پارلمینٹ کے صادق اور امین ہونے کی اگر بات کی جائے تو پانامہ کیس میں سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا یہ بیان ہی کافی ہے کہ اگر 62 اور 63 کے معیار پر جانچا جائے تو سراج الحق کے علاوہ کوئی ایک بھی رکن پارلیمنٹ نہیں بچ پائے گا تو جناب دیر کس بات کی ہے۔ 62 اور 63 کے مطابق کارروائی ہونی چاہئے اگر سب اراکین قومی وصوبائی اسمبلی کو گھر جانا پڑتا ہے تو جانے دیجئے نئے الیکشن میں کم از کم اچھے لوگ تو سامنے آئیں گے۔ اب کرپٹ صاحبان کو بچانے کے لئے بھی ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ جس کے مطابق ’’پلی بارگین‘‘ کرنے والا سیاستدان‘ سرکاری ملازم تا حیات نااہل ہو گا۔ قومی احتساب بیورو آرڈیننس 1999ء کرپشن کے خلاف جاری ہوا تھا۔ جس کے تحت شق 25 اے میں پلی بارگین اور رقم کی رضاکارانہ واپسی کی بات شامل تھی۔ رقم کی رضاکارانہ واپسی کی صورت میں عوامی منصب پر فائز ہونے کے لئے نااہلی یا سرکاری ملازمت سے برطرفی شامل نہیں تھی مگر اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ پلی بارگین کرنے والا سرکاری ملازم یا سیاستدان تا حیات نااہل ہو گا۔ اب چیئرمین نیب کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا ہے اور عدالت سے منظوری بھی لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ ہم نے کالم کے آغاز میں اندھے کی ریوڑیاں بانٹنے کی مثال دی تھی۔ بالکل اسی کی مانند یہاں بھی سیاستدان خود کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی عام شہری کسی کو دس بیس ہزار روپے کا چیک دیتا ہے اور وہ چیک کیش نہیں ہوتا تو مذکورہ شہری کے خلاف فوراً پرچہ درج ہو سکتا ہے اور جب تک وہ دس بیس ہزار مدعی کو واپس نہیں کرتا تو اس کیس کی سزا تین سال قید مقرر ہے مگر یہاں یہ صورت حال ہے کہ اگر کوئی سیاستدان یا سرکاری ملازم دس بیس کروڑ یا دس ارب کی کرپشن کرتا ہے تو اگر وہ دو تین کروڑ یا ایک دو ارب واپس کر دے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو گی صرف یہ کہ وہ دوبارہ اپنے عہدے پر فائز نہیں کر سکے گا۔ کتنا بڑا مذاق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کرپشن کو فروغ دینے کا یہ کس قدرآسان طریقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کروڑوں یا اربوں کی کرپشن کرتا ہے اور چند کروڑ یا ایک دو ارب واپس کرنے سے کیا وہ بری الذمہ ہو جائے گا کیوں؟ دوبارہ عہدے پر بحال ہونے کی اب اسے ضرورت ہی کیا ہے؟ جس کے پاس خطیر رقم لوٹی ہوئی ہو گی وہ تو آسانی سے بقیہ زندگی گزارے گا۔ ہوتا تو ایسے چاہئے یا تو وہ قوم کی لوٹی ہوئی رقم کا ایک ایک پیسہ واپس کرے ورنہ جیل میں جائے گا اگر دس ہزار کا چیک کیش نہ ہونے پر عام شہری جیل جا سکتا ہے تو کروڑوں میں کرپشن کرنے والا جیل کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ آرڈیننس سراسر ظلم اور وڈیروں و عام شہریوں میں تفریق پر مبنی ہے۔ کرپشن کی سزا تو موت ہونی چاہئے۔ ایسے تو ہر سیاستدان یا سرکاری ملازم آسانی سے قومی خزانے کو لوٹے گا اور چن پیسے واپس کرکے آسانی سے آزاد ہو جائے گا یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ آپؐ کا ارشاد گرامی ہے۔ ایک چوری کے مقدمہ میں فرمایاکہ تم سے پہلے والی قومیں اسی لئے برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا اور چھوٹا جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ پلی بارگین کو فوراً ختم ہونا چاہئے۔ بلکہ شق 25 اے کو ہی مکمل ختم کر دینا چاہئے۔ طیبہ بیٹی کے لئے علیحدہ قانون اور مریم نواز کے لئے علیحدہ قانون یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی بھی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک طرف حکومت نعرہ لگاتی ہے۔ Say no to corruption دوسری طرف پلی بارگین سے Say yes to corruption کی راہ ہموار کی جاتی ہے۔ 70 سالہ ملکی تاریخ میں کرپشن نے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رکھا ہے اگر یہ ہی نظام جاری رہا تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ کرپشن کی سزا کم از کم پھانسی مقرر کی جائے۔ تاکہ قوم کا پیسہ کوئی بھی ناجائز یا حرام طریقے سے لوٹنے کی جرات نہ کر سکے۔ اگر کروڑوں لوٹنے والوں سے پلی بار گین کرتی ہے تو جیلوں میں ہزاروں افراد جو چور ڈاکو وغیرہ ہیں۔ ان سے بھی پلی بارگین کرکے انہیں بھی آزاد کر دیا جائے۔ پھر ڈاکٹر عاصم کو اتنی دیر قید کیوں رکھا گیا۔ قانون عام شہری اور خلیفہ وقت کے لئے ایک جیسا ہوتا ہے۔ دونوں میں تفریق پیدا نہیں کرتا لہٰذا پلی بارگین کو ختم کرکے کرپٹ افراد کے لئے سخت سے سخت سزا تجویز ہونی چاہئے ورنہ یہ کرپشن کو فروغ دینے کے مترادف ہو گا۔