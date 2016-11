”ٹرمپ کا امریکہ“

دنیا کی سپر پاور کے صدارتی انتخابات کے رزلٹ نے سارے اندازے، سارے سروے غلط کردیے۔ سابقہ امریکی صدر بل کلنٹن کی بیگم ہیلری کلنٹن کو فیورٹ قرار دیا جارہا تھا اور الیکشن شب تک ہر دوسرا شخص ہیلری کی کامیابی کے لیے پُر یقین تھا۔ مگر رزلٹ نے سارے اندازے پلٹ دیے۔ بھارتی لابی کے پسندیدہ ڈونلڈ ٹرمپ بھاری اکثریت سے امریکہ کے 45ویں معمر ترین صدر منتخب ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پر دنیا نے ملا جلا رد عمل دیا ہے۔ ان کے بھارتی لابی کی طرف واضح جھکاﺅں کی بدولت بھارت میں جشن منایا جارہا ہے۔ فرانس اور جرمنی نے ان کی کامیابی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یورپی یونین نے خوش آمدید کہا ہے جبکہ طالبان نے افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان میں ملا جلا ردِ عمل دیکھنے کو ملا اس الیکشن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک ووٹر نے اپنا ووٹ خلاءسے کاسٹ کیا۔ امریکہ میں 1.5 ملین مسلمان رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان کی ہمدردیاں بھی تقسیم رہیں مگر اکثریت کا جھکاﺅ ہیلری کی جانب تھا۔ نو منتخب صدر ٹرمپ نے واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی ۔ ہیلری کی شکست پر ابھی بھی تبصرہ نگار انگشت بدنداں ہیںمگر جو ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے گزشتہ الیکشن میں امریکی وائٹ ہاﺅس میں ایک سیاہ فام کو کرسی مل گئی تھی مگر اس مرتبہ یہ کرسی وائٹ ہاﺅس میں وائٹ مین کو ہی ملی ہے مگر سفید فام ہونے کے باوجود الیکشن کمپیئن میں ان کے دیے ہوئے بھاشن کی روشنی میں ان کے کردار اور سوچ کو سیاہ کار کہا جاسکتا ہے۔ صدر ٹرمپ اپنے ہی بیانات کی روشنی میں مسلم اُمہ کے حق میں نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنی کمپئن کے دوران کھلے عام نا

صرف مسلم اُمہ کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ مسلمانوں کو امریکہ میں داخل نہ ہونے دینے کا عندیہ بھی دیا۔ ٹرمپ کا واضح جھکاﺅ بنیاد پرستی کی طرف رہا گویا وہ اپنی ذات میں بنیاد پرست ہیں اور حالیہ الیکشن میں ان کی سوچ کے حامی امریکی بنیاد پرستوں نے ٹرمپ کو کامیاب کرایا ہے اور ان کے مقابلے میں اعتدال پرست ، روشن سوچ والوں کو شکست ملی ہے۔ ان کی کامیابی پر اسرائیل نے فلسطینی ریاست کے وجود سے انکاری ہونے کا نعرہ بلند کیا ہے۔ اسرائیل نے تو فلسطینی ریاست کے خاتمے کا اعلان بھی کردیا ہے اور ایسے میں کہا جاسکتا ہے کہ شاید اسرائیلی خوشنودی کے لیے ٹرمپ فلسطین کو انتہاءپسندی کا نشانہ بنائے نہ صرف اس کی بلکہ سارے عالم اسلام کو یہ خطرہ ان کی دور حکومت میں لاحق رہے گا ماسوائے ان مسلم ریاستوں کے جو امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہینگے۔ ایسی ریاستوں میں پاکستان کا نام بھی فہرست میں شامل ہے۔ نئے صدر کی کامیابی پر سینٹر مشاہد اللہ نے اس کامیابی کو امریکی سیاست کا نائن الیون قرار دیا ہے۔ ان سب باتوں کے برخلاف صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے خطاب میں واضح کیا ہے کہ ”دنیا جان لے امریکی مفاد پہلی ترجیح ہونگے اور ساتھ چلنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے“ گویا اب جو غلام بن کر جیے گا وہی جیے گا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو ”ساتھ “نہیں چلیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا ۔ بہر طور ان کا یہ پیغام کے تنازعات کی بجائے شراکت داری کو فروغ دینگے کسی حد تک حوصلہ افزاءہے یہ خواہش کی جاسکتی ہے کہ وائیٹ ہاﺅس کے اس وائیٹ مکین کا خون وقت کے ساتھ ساتھ سفید نہ ہوجائے اور شراکت داری جیسے بنیادی اصول کو اپناءکر وہ امریکہ کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہترین خدمت کرسکیں۔ ٹرمپ نے ابھی اقتدار نہیں سنبھالا کہ ایک امریکی ریاست میں مسلم خاتون ٹیچر کو سکارف پہننے پر ہتک کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ”ٹرمپ کے امریکہ میں تمہیں سکارف پہننے کی اجازت نہیں ہوگی اس سکارف سے تم پھانسی لے لو“اسی دوران برطانیہ میں ایک پاکستانی بزنس مین پر چھ سفید فارم نسل پرستوں نے تیزاب پھینک کر نسلی منافرت کا ثبوت دیا ہے۔ سفید فارموں کے ہاں رنگ و نسل کی یہ بڑھتی ہوئی منافرت اس دنیا کو جہنم بنا دے گی۔ الیکشن سے قبل ٹرمپ کے بیانات اس کو تقویت دینے کے لیے کافی ہونگے جس ملک میں اپنے نظریات و افکار کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت نہ ہو کیا اس ملک کو دنیا کی سپر پاور ہونے کا دعوے دار ہونا چاہیے؟ دنیا کو ٹرمپ کی جیت کے خلاف امریکہ کی سڑکوں پر ٹرمپ کے خلاف ہونے والے مظاہروں کا مشاہدہ کرنا ہوگا۔ ان مظاہروں میں پلے کارڈز پر ”You are not our president“ کا لکھا ہونا اس بات کا ثبوت ہے عوام چاہے جس ملک کی بھی وہ وہ نسلی پرستی کے خلاف ہوتی ہے۔