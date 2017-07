وقت کی آواز اور وقت کا فیصلہ

وقت کی آواز اور وقت کا فیصلہ کالم نگار | طارق امین۔۔۔۔ تیسری آنکھ

ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست حارث بلال کی طرف سے ایک میسج موصول ہوا ہے۔ آئی ٹی کے میدان میں محترم حارث بلال کی فنی مہارت اپنی جگہ لیکن اس شخص کی Intellectual Ability اور حْسن ظرافت بھی اپنی مثال اپ ہیں۔ موصوف کے بھیجے میسج کی عبارت کچھ اسطرح ہے۔ جنگِ عظیم دوئم کے دوران لندن میں ایک شخص کو محض اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا کہ اس نے اس وقت کے برطانوی وزیرِاعظم ونسٹن چرچل کو ایک احمق شخص کہا۔ ہونا کیا تھا اگلے دن ہاؤس آف کامن میں اپوزیشن ارکان نے حکومت کی دھجیاں اڑانے اور اسے آڑے ہاتھوں لینے کی تیاری کرتے ہوئے یہ سوال داغا کہ کیا ہم پولیس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی آزاد شہری ملک کے وزیراعظم کو احمق نہیں پکار سکتا۔ جواب میں چرچل نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ ایک تاریخی جملہ کہا کہ مذکورہ شخص کو اسلیے گرفتار نہیں کیا کہ اس نے ملک کے وزیراعظم کو احمق کہا ہے بلکہ اسے گرفتار اسلیے کیا گیا ہے کہ اس نے ایک انتہائی اہم ملکی راز کو افشاء کیا ہے۔ دوستو کچھ اس قسم کی صورتحال آج میرے وطن پاکستان کو بھی درپیش آ گئی ہے جہاں عام شہریوں کو چھوڑئیے ملک کی اعلی ترین عدلیہ کے دو ججوں نے بھی ایک انتہائی اہم ملکی راز کو افشا کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ بادی النظر میں ملک کا وزیراعظم صادق اور امین نہیں رہا۔ بات صرف یہاں تک ہی نہیں رْکی ملک کے چھ اہم ترین اداروں پر مشتمل ایک تفشیشی ٹیم نے اس سے بھی دو ہاتھ آکے بڑھکر وزیراعظم اور انکے اہلِ خانہ کے بارے میں کچھ اور انتہائی اہم ملکی رازوں کو اْگل دیا ہے۔ اب ان کوارٹرز کی طرف سے اتنے انتہائی اہم ملکی راز جو کہ پچھلے تیس سالوں سے اس ملک کے سینے میں دفن تھے انکے افشاء پر آپکا کیا ردِعمل اور رائے ہونی چاہیے اسکا فیصلہ وقت اور تاریخ اپ پر چھوڑ رہی ہے لیکن یاد رہے وقت اور تاریخ کسی کا انتظار نہیں کرتے جب قومیں فیصلہ سازی میں دیر کرتی ہیں تو پھر وقت اور تاریخ اپنے فیصلے خود رقم کرتے ہیں جو بسا اوقات بہت درد اور اذیت ناک ہوتے ہیں۔ بات چل نکلی ہے وقت اور تاریخ کی تو چلیں اسی پانامہ کیس کی پچھلے ایک سال اور چار ماہ کی تاریخ اْٹھا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اپریل 2016ء کی 20 تاریخ کو جب یہ پانامہ لیکس سامنے آئیں تو کون کہنا تو درکنار سوچ بھی سکتا تھا کہ پانامہ کا یہ معاملہ کسی وقت حکمرانوں کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے بلکہ اب تو صاحبِ نظر اس سے بھی آگے کچھ معاملات ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکمران ٹولہ اس وقت اس خطرے کو محسوس نہیں کر سکا۔ شواہد بتاتے ہیں کہ یقیناً اْنھوں نے یہ خطرہ محسوس کیا تھا تبھی تو میاں نواز شریف اور انکی فیملی کے افراد کسی بھی حکمت عملی کو طے کیے بغیر مختلف فورموں پر نمودار ہونے اور بغیر کسی ربط اور مطابقت بے سْرے راگ آلاپنے شروع ہو گئے۔ باپ اگر اسمبلی میں دبئی کے کاروبار اور اسٹیل ملوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو ایک بیٹا سعودی عرب کے کاروبار اور اسٹیل کے کاروبار کی باتیں کر رہا تھا۔ جبکہ دوسرا بیٹا جب لندن میں اپنے پراپرٹی کے کاروبار کی لن ترانیاں سنا رہا تھا تو عین اسی وقت بہن ان تمام معاملات میں اپنے آپکو الگ تھلگ پیش کر رہی تھی۔ انکا خیال تھا کہ دوسرے معاملات کی طرح یہ مسلئہ بھی ایک سطحی ارتعاش کا سبب پیدا کرے گا اور کچھ دیر بعد پانی پھر سے انہی پْلوں کے نیچے سے بہنا شروع ہو جائیگا۔ شاید حکمران خاندان کی اپنی بھی یہی سوچ ہو لیکن حقائق اس بات کے گواہ ہیں کہ خواجہ آصف جیسے نادان دوست on the floor of house یہ کہتے ہوئے سْنے گئے کہ میاں صاحب چھڈو فکر نہ کرو لوگ کْج دیر بعد ایس پنامامہ نْو وی پْل جاون گئے۔ دوستو اسے کہتے ہیں کہ جو لوگ وقت کی آواز نہیں سنتے وقت انہیں اپنے فیصلے سناتا ہے۔ یہاں پر اہل دانش اور صاحب بصیرت لوگوں کا ایک قول درج کرنا چاہونگا وہ کہتے ہیں جب اپنے اردگرد اپنی وفاداری کا اظہار کرنے والوں کی اکثریت دیکھنا شروع کر دو تو محتاط ہو جاؤ کہ اب تم سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہونے والی ہے۔ موجودہ حکمرانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ وفاداروں نے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں پیچھے کھائی اور آگے کنواں ہے۔ اس سلسلے میں بحریہ ٹائون والے ملک ریاض کی مثال سب کے سامنے ہے ملک صاحب کے ہاں بھی بہت بڑا دربار سجتا ہے اور جس پیادے کو ملک صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے چکروں میں ہے وہ اسکی اس دربار میں ایسی درگت بناتے ہیں کہ خدا پناہ۔ کالم کی اپنی تنگیء داماں کی وجہ سے ان تمام غلطیوں کوتاہیوں اور بیوقوفیوں کی فرداً فرداً نشاندہی اور تذکرہ مشکل ہے جو اس سارے معاملے میں حکمرانوں سے سرزد ہوئی ہیں لیکن اتنا ضرور کہونگا کہ حکمران اگر اپنی بہتر حکمت عملی ترتیب دیتے تو جون جولائی 2016 کے مہینوں میں لندن آنے کی بجائے کسی مخصوص نشست کی بجائے کسی براہ راست سیٹ سے محترمہ کلثوم نواز کو منتخب کروا کر انہیں وزیراعظم کی کرسی پر بٹھا کر اپنی گیم بہتر طریقے سے کھیل سکتے تھے لیکن انھوں نے وقت کی بجائے نادان دوستوں کی سنی گو کہ وقت گزر چکا اور بیتے وقت کی سوئیوں کو واپس موڑا نہیں جا سکتا لیکن اب بھی وقت ہے کہ خاندان کو گرفت سے بچاتے بچاتے پورے سسٹم اور ملک کو ہی تباہی پر نہ لگا دیا جائے۔ ایک ایسا خطرہ جسکا اظہار راقم اور اسکا ادارہ بار بار اپنے کالموں اور تحریروں میں کر رہے ہیں کہ سیاست کی جو شطرنج اس وقت بچھی ہے اس میں شامل کھلاڑی دانستہ اور نادانستہ ایسی غلط چالیں چل رہے ہیں جہاں دوسرے کھلاڑی کو شہ مات نہیں ہونی پوری کی پوری شطرنج ہی الٹ جانی ہے جہاں اپ آنے والوں کو موردِالزام ٹھرا نہیں سکیں گے اور آخر میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ایک معتبر ادارے کی طرف سے جس خاموشی کا اظہار ہو رہا ہے اس پر وہ شعر جو پہلے بھی اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں موقع کی مناسبت سے ایک دفعہ پھر

خاموشی ہے جان لیوا کچھ شور ہونا چاہئے

ہاں مگر ماتم نہیں کچھ اور ہونا چاہیے

مگر اسکے لئے تمام سیاستدانوں خاص کر حکمران قیادت کو آگے بڑھنا ہو گا اب وقت مہینوں اور ہفتوں کا نہیں دنوں پر آ گیا ہے۔ قارئین اپ گواہ رہنا ہم اور ہمارا ادارہ بہت پہلے سے اس خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے وقت اپنا فیصلہ سنائے وقت کی آواز کو سنو۔