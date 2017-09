ملالہ کے لئے OXONIAN کا منفرد اعزاز کالم نگار | طاہر جمیل نورانی

2012ءمیں طالبان کے حملے میں شدید زخمی ہونے والی 13 سالہ ملالہ یوسف زئی جو شمال مغربی پاکستان کے علاقہ منگورہ میں پیدا ہوئے۔ وہیں مقامی سکول میں تعلیم حاصل کی اور لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں وہیں ایک مہم کا آغاز کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ طالبان لڑکیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے قطعی حق میں نہ تھے اور پھر ایک دن ملالہ سکول سے گھر آتے ہوئے انہی طالبان کی گولیوں کا نشانہ بن گئی۔ ایک گولی اُس کے سر پر لگی۔ خبریں یہ آئیں کہ ملالہ کے ہمراہ آنے والی دو اور لڑکیوں کو بھی طالبان نے گولیوں کا نشانہ بنایا وہ بھی شدید زخمی ہو گئیں مگر انکے زخمی ہونے اور بہتر علاج معالجے کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہ آ سکیں ملالہ کی طرح انہیں بھی کسی بیرون ملک علاج معالجے اور مستقل رہائش اختیار کرنے کی سہولتیں فراہم کی گئیں یا انہیں محض مرہم پٹی تک ہی محدود رکھا گیا۔ اصل صورت حال آج تک واضح نہیں ہو سکی۔

ملالہ کو گولی چونکہ سر میں لگی اور اس کا آپریشن بھی چونکہ انتہائی پیچیدہ نوعیت کا تھا اس لئے ابتدائی طبی امداد کے بعد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر برطانوی حکومت نے ملالہ کے لئے علاج معالجے اور برطانیہ میں قیام کی اجازت کا اعلان کر دیا اور یوں ملالہ کو برمنگھم کے ایک ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ممتاز ماہر برطانوی سرجنوں نے ملالہ کا علاج کیا۔ سر کا زخم مندمل ہوتے ہی ملالہ کا شمار دنیا کی اہم ترین شخصیات میں ہو گیا اور پھر دنیابھر میں اسے اس قدر پذیرائی حاصل ہوئی کہ امریکہ، یورپ اور برطانیہ نے طالبان سے مقابلہ کرنے اور بہادری دکھانے پر اس کے لئے انعامات اور ایوارڈز کا جال بچھا دیا۔ درجنوں سرکاری سماجی اور تعلیمی ایوارڈز کے علاوہ اقوام متحدہ کا اسے Messenger of Peace کا اعزاز اور پھر نوبل پرائز کا حق دار قرار دے دیا گیا۔ جو کسی پاکستانی بچی کے لئے سب سے بڑا اعزاز ہے۔

ملالہ کی اس غیر معمولی بہادری پر کئی کتابیں لکھی گئیں اور کئی کتابیں بدستور زیرطبع ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ملالہ کو لیکچر دینے کے لئے بھی بلایا جا چکا ہے۔ دنیا کے متعدد خیراتی اداروں کے متعدد دورے اور کئی ملکی سربراہان سے وہ ملاقات بھی کر چکی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ آپ کو یہ تمام تر کہانی سنانے کا میرا آخر مقصد کیا ہے؟

مقصد یہ کہ ملالہ کو جو اب 20 برس کی ہو چکی ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے برطانیہ کی سب سے قدیم اور بین الاقوامی شہرت کی حامل Oxford University میں اگلے روز داخلہ مل گیا ہے گویا ملالہ اب Oxonian بننے جا رہی ہے۔ ”اکسونین“ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لفظ کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ طلباءو طالبات جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں زیرتعلیم ہوں یا پھر وہ جامہ آکسفورڈ کے رکن ہوں انہیں ”اوکسونین“ کہہ کر پکارا جا سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی جس کا ماٹو "LORD IS MY LIGHT" ہے وہ یونیورسٹی ہے جس میں برطانیہ کی خاتون کو پہلی بیرسٹر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسی یونیورسٹی سے برطانیہ کے سابق وزراءاعظم جن میں ٹونی بلیئر‘ ڈیوڈ کیمرن‘ مارگریٹ تھیچر اور موجودہ وزیراعظم ”ٹریزامے“ شامل ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خاں‘ سردار فاروق لغاری‘ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو‘ بینظیر بھٹو‘ بلاول بھٹو اور کئی دیگر شخصیات کے علاوہ عمران خان بھی اسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی بنیادی طور پر سیاسیات‘ معاشیات اور فلسفہ کے حوالہ سے دنیا کی صف اول یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے اس طرح کیمبرج ریاضیات اور دیگر یونیورسٹیاں‘ فوڈ سائنسز‘ میڈیکل سائنسز اور دیگر علوم کے لئے مشہور ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلے کے لئے 3 ہائی گریڈ A لیول درکار ہیں۔

ملالہ نے چند ماہ قبل اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اسے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ ملے مگریونیورسٹی انتظامیہ نے ملالہ کی اس خواہش کو اس کے A لیول کے ہائی گریڈز سے مشروط کیا تھا۔ ملالہ کی ایک مبینہ خواہش یہ بھی تھی کہ امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں وہ داخلہ لے مگر بنیادی خواہش اس کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونا تھا۔ چنانچہ برطانوی میڈیا نے ملالہ کی A لیول میں کامیابی پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کے داخلے کے حوالہ سے اخبارات میں شہ سرخیاں جمائیں۔ مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ ملالہ نے A لیول میں آخر کون سے HIGH GRADE حاصل کئے ہیں۔ STAR سے کم گریڈ پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ملالہ کے کتنے STARS آئے؟ اگر وضاحت ہو جاتی تو برطانوی پاکستانیوں کی نئی نسل کو کہیں زیادہ مسرت ہوتی؟

ملالہ کی چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں مہم اور نسوانی حقوق کی جنگ میں گولیوں تک کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھنا بلاشبہ اہل پاکستان کے لئے ہی نہیں پوری دنیا کے لئے بھی فخر ہے مگر پاکستان کے بعض سیاسی سماجی اور مذہبی حلقے ملالہ پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بارے میں آج بھی مختلف آرا کا اظہار کر رہے ہیں۔

کچھ عرصہ قبل پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی اور سوات کے شاہی خاندان کی رکن محترمہ مسرت احمد زیب بھی مبینہ طور پر یہ دعویٰ کر چکی ہیں کہ ملالہ پر حملہ محض ڈرامہ تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ اسے بھی اس ڈرامے کی بھی پیشکش ہوئی تھی؟ مگر اس پیشکش کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا کیونکہ کسی دوسرے ملک سیاسی پناہ لینے میں انہیں قطعی دلچسپی تھی اور نہ اب ہے؟

حقائق کیا ہیں؟ اگر واقعی یہ ڈرامہ تھا تو پھر یہ ڈرامہ کس کے اشارے یا دبا¶ پر کیا گیا؟ سوالات اس حوالے سے اور بھی بہت ہیں۔ دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول پر حملہ کیا اساتذہ اور بچے شہید ہوئے مگر بچوں نے اس تعلیمی ادارے کو آج تک نہیں چھوڑا۔ ملالہ یا ان کے ابو کی نظروں سے اگر یہ کالم گزرے تو ”مبینہ ڈرامہ“ کے بارے میں ان سے میں ضرور جاننا چاہوں گا۔