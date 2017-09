بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے



یہ منظر 5 جولائی 1967ءکا ہے۔ مغربی اور مشرقی پاکستان ابھی متحد تھے۔ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے زراعت اور تعمیراتی امور کے وزیر جناب اے۔ایچ۔ایم۔ شمس الضحیٰ نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی اور اعلان کیا کہ ڈھاکہ میں تعمیر ہونے والے نئے دارالخلافہ کا نام ”ایوب نگر“ رکھا جا رہا ہے۔

فیلڈ مارشل ایوب خان پاکستان کے صدر اور پاکستانی افواج کے سپریم کمانڈر تھے۔ دس سالہ ترقی کا دور آخری مراحل میں تھا اور 1965ءکی پاک بھارت جنگ کے بعد دفاع میں کامیابی کے باعث عوام کا مورال نہایت بلند تھا۔ اگرچہ 1965ءکی پاک بھارت جنگ میں مشرقی پاکستان میں محدود جھڑپیں ہوئی تھیں مگر مشرقی پاکستان کے عوام پاکستانی افواج کی فتح کے گیت اسی انداز میں گاتے تھے جیسے مغربی پاکستان کے عوام۔ ایسٹ پاکستان رائفلز کے جوان مغربی اور مشرقی محاذوں پر انتہائی بے جگری سے لڑتے رہے تھے۔ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے پاک فضائیہ کے ہیرو ایم ایم عالم پوری قوم کی آنکھ کا تارا تھے۔ نذرالاسلام کو رابندر ناتھ ٹیگور جیسی عزت دی جاتی تھی۔ کوی جسیم الدین معروف بنگالی شاعر مانے جاتے تھے۔ فلم انڈسٹری پر بنگالی اداکاروں، گلوکاروں اور موسیقاروں کا راج تھا۔ اگرچہ دبے دبے لفظوں میں تین اطراف سے بھارت کی سرحدوں میں گھرے مشرقی پاکستان کے دفاع کی اہلیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا تھا مگر ایک پاکستانی سپاہی کے دس بھارتی سپاہیوں پر بھاری ہونے کے تعین کردہ معیار کے مطابق ان شکوک و شبہات کو اہمیت نہ دی جاتی۔

پریس کانفرنس میں شمس الضحیٰ نے اعلان کیا کہ صدر پاکستان محمد ایوب خان نے مشرقی پاکستان کے عوام کی خواہشات کے پیشِ نظر بکمال مہربانی اس بات کی اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ ڈھاکہ کے نئے تعمیر ہونے والے دارالخلافہ جسے سرکاری زبان میں "The Second Capital at Dacca" کہا جاتا تھا کا نام ”ایوب نگر“ رکھ دیا جائے۔ اس سے قبل پاکستان کی سنٹرل گورنمنٹ نے مشرقی پاکستان کی حکومت سے عوام کی رائے حاصل کرنے کی تجویز دی تھی اور اس تجویز کو بھاری اکثریت سے پذیرائی ملنے کے بعد ڈھاکہ میونسپل کمیٹی نے ایک ریزولوشن کے ذریعے دوسرے دارالخلافہ کا نام ایوب نگر رکھنے کی منظوری دے دی تھی۔مارچ 1969ءمیں تاریخ کا صفحہ پلٹتا ہے تو ایک نیا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 1968ءمیں تاشقند معاہدے کی آڑ میں بطور وزیر خارجہ اپنا منصب چھوڑ چکے ہیں اور ملک بھر میں ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں ایوب خان کے خلاف چلائی جانے والی تحریک عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ افواج کے کمانڈر انچیف محمد یحییٰ خان ایوب خان کو اقتدار سے سبکدوش کر کے مارشل لاءنافذ کر دیتے ہیں اور بعد میں خود صدر کا عہدہ سنبھال لیتے ہیں۔ 1971ءکے عام انتخابات میں مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ اکثریت حاصل کر لیتی ہے مگر اقتدار اسے سونپنے کی بجائے قومی اسمبلی کے اجلاس کے انعقاد میں تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں سول وار پھوٹ پڑتی ہے۔

( جاری ہے)