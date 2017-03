اسلام آباد کی تعمیر و ترقی!

اسلام آباد ہائی اور معززجج صاحبان مبارکباد کے مستحق ہیں۔مارچ کے مہینے میں CDA کے ایک اہم مقدمے میں تاریخ ساز فیصلے نے CDA کی ظالمانہ اور فرعونی رویے کو زمین بوس کر دیا ، یہ فیصلہ CDA کے کسی اعلیٰ آفیسر یا پھر عوامی طاقت کے سرخیل شیخ عنصر عزیز کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔مگر اس سے بھی اہم مقدمے میں جناب معزز جج شوکت صدیقی صاحب نے کہا کہ مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کرنے والے دہشتگرد ہیں۔سوشل میڈیا پر اگر PTA اس کو بند نہیں کر سکتا تو PTA کو بند کر دیں۔انھوں نے کہا کہ حساس معاملہ ہے وزیر داخلہ ذاتی طور پر پیش ہوں۔انھوں نے کہا کہ پورا سوشل میڈیا بند کرنا پڑے تو کریں ،کاروائی کے دوران معزز جج صاحبان آبدیدہ ہو گئے۔”محبت رسول میں موت بھی قبول ہے“،یقینا پوری امت اسلام کی جانب سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب اطہر من اللہ نے ”ون کانسٹی ٹیوشن ایوینو کیس“ میں تاریخی فیصلہ دیا،فیصلے سے انصاف کابول بال ہوا ۔وفاقی وزیر داخلہ کی کاوش بھی قابل ستائش ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے اس تاریخی فیصلے سے جہا ں عدلیہ کے وقار میں اضافہ ہوا وہاں طاقت ما فیا کو پیغام گیا کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں،انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔اس فیصلے میں بہت واضع طور پر اسلام آباد میں یہ تفریق واضع ہوئی کہ CDA میں غریب کے لئے قانون اور ہے ،امیر اور طاقتور حکمران کے لئے قانون اور ہے۔CDA میں کہاں ایک غریب شخص قبر حاصل نہیں کر سکتا اور کہاں غیر قانونی اقدامات کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔CDA ایک جانب اربوں روپے کے پلاٹ صرف 25% ادائیگی پر دیتا ہے اور بقایا اقساط کے لئے 20 سال کا عرصہ فراہم کرتا ہے اور کہاں اسلام آباد کے چھوٹے دوکانداروں کے بورڈ ٹیکس اور ٹریڈ لائسنس کے لئے لوڈ اسپیکر پر منادی کراتا ہے اور ڈپٹی کمشنر CDA کی عدالت سے چالان بھیجے جاتے ہیں۔CDA کس قانون ،آرڈیننس اور زوننگ ریگولیشن 1992 ءکی بات کرتا ہے۔اسلام آباد کے چھوٹے تاجروں کو معاشی طور پر تباہ کرنے والے CDA اہلکار ذرا کچی آبادیوں کے قیام کا جواز بتائیں گے؟۔وہاں قائم ہونے والی دوکانوں کی قانونی حیثیت اور ٹریڈ لائسنس بتائیںگے۔ذرا ”ون کانسٹی ٹیوشن ایوینو“ کے کیس کا جائزہ لیں،کنونشن سینٹر اسلام آباد سے ملحقہ بیش قیمت زمین پرفائیو سٹار ہوٹل اور رہائشی اپارٹمنٹ کے لئے نیلام پر دی گئی تھی،ایک اخباری رپورٹ کے مطابق تقریباََ 20 ارب کا خسارہ قومی خزانے کو پہنچایا گیا۔اگر یہ بات درست ہے تو صرف اس کیس کے 20 ارب سے سارے اسلام آباد کے شہریوں کے بنیادی مسائل اگر حل نہ ہو سکیں تو کم از کم کچھ تو کم ہوں گے۔اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ CDA اپنے قوانین پر ایمانداری اور انصاف سے عمل کرے تو اس ادارے کے بے شمار مسائل حل ہوں گے۔اپنے معزز قارئیں اور ارباب اختیار اور اقتدار کے لئے ایک دلچسپ تجزیہ ہے کہ CDA کا کام اسلام آباد کی تعمیر و ترقی ہے اور اسکو با قاعدہ ماسٹر پلان کے مطابق تعمیر کرنا ہے۔1960 ءکا آرڈینینس بھی ہے اور 1992 ءزوننگ ریگولیشن ایکٹ بھی ہے،یعنی کہ مکمل قانونی تحفظ بھی ہے۔زمین اکوائر کرنے کا اختیار بھی ہے،فورس بھی ہے،ڈپٹی کمشنر اور مجسٹریٹ بھی ہے،اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو کار سرکار میں مداخلت تصور ہو گا اور مقدمہ قائم ہوگا،حکومت وقت کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے۔تمام ذرائع اور وسائل اختیارات ہونے کے با وجود گذشتہ ایک سال سے عوامی مینڈیٹریٹ کے حامل تقریباََ 50 یونین کونسلیں کے چیئر مین ،وائس چیئر مین کونسلروں کی فوج موج کے ہوتے ہوئے کارکردگی کیا ہے؟،صفر+ صفر+ صفرہے۔اہلیان اسلام آباد تاجر ،شہری،محنت کش،صرف گذشتہ 30 سال کہ کارکردگی دیکھیںتوجواب مل جائے گا۔اس کے مقابلے میں صرف اسلام آباد کی چند کو آپریٹیو ہاﺅسنگ سوسائٹیاں یا پھر پرائیویٹ کو دیکھیں،خواہ انکے پاس N.O.C ہے کہ نہیں،قانونی ہیں یا غیر قانونی،لیگل ہیں یا نہیں صرف یہ دیکھیں کہ CDA کے مقابلے میں انھوں نے رہائشی ضرورتوں کو پورا کیا کہ نہیں؟، عوام کو پلاٹ دئے یاں نہیں،اس لئے آئیں”ون کانسٹی ٹیوشن ایوینو“ پر غور کرتے ہیں۔مذکورہ پلاٹ کی تعمیر سے جہاں ریڈ زون میں سیکورٹی خطرات لا حق ہو سکتے ہیں،وہاں سول ایو ی ایشن کے لئے ایک الگ مسئلہ پیدا ہو گا۔تین ادوار کے حکمرانوں کی حمایت یا پھر چشم پوشی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد تباہ ہو ا وہاں CDA کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ریکارڈ کے مطابق مذکورہ پلاٹ مشرف دور 2005 ءمیں 75 ہزار روپے مربع گز کے حساب سے BNP نامی کمپنی کو دیا گیا تھا، جو کہ 99 سال لیز کے لئے لیا تھا۔جبکہ پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو لا کھوں روپے مربع گز تھی اور ہزاروں روپے گز پر فروخت ہوا تھا۔پلاٹ کی کل قیمت 4 ارب اٹھاسی کروڑ کے قریب تھی ۔ اسمیں ایک فائیو سٹار ہوٹل کے علاوہ سروس اپارٹمنٹ بھی تعمیر ہونے تھے۔BNP کمپنی نے پلاٹ کی کل قیمت کا صرف پندرہ فیصد دیا بقایا رقم کے عوض کوئی پراپرٹی CDA کے پاس رہن رکھوانا تھیجہ کہ نہیں رکھوائی۔بقایا رقم پر CDA کو کوئی بنک منافع بھی نہ دیا ،کمپنی نے کل رقم کا پندرہ فیصد CDA میں جمع کرا کے پلاٹ کا قبضہ حاصل کیا اور پلاٹ پر بنک آف پنجاب سے اربوں روپے قرضہ لیاجو کہ پلاٹ کی تعمیر اور اپارٹمنٹ کی فروخت سے قرضہ ختم کردیا۔CDA معاہدے کے مطابق سروس اپارٹمنٹ جو کہ ناقابل فروخت تھے ان کی جگہ فلیٹس تعمیر کر کے فروخت کر دیے۔مذکورہ کمپنی کو ہوٹل کا کوئی تجربہ نہ تھا اسکے باوجود فائیو سٹار ہوٹل کی تعمیر کی اجازت دی گئی۔سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟۔تین سابقہ حکومتوں کے کرتا دھرتا اس پراجیکٹ کی حمایت کرتے تھے۔ملک کی انتہائی اعلیٰ شخصیتوں کی سرمایہ کاری تھی،مگر اب کیا ہو گا؟۔اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون اور انصاف کے تقاضے مکمل کئے۔دوکان پر بورڈٹیکس کے نوٹس جاری ہوتے ہیں۔اسلام آباد میں قائم غیر قانونی اور سرکاری زمینوں پر کچی آبادیوں میں مین ڈبل روڈز پر غیر قانونی دوکانیں بن گئی ،کباڑیوں کے ٹال اور گیس سیلنڈر کی دوکانیں بن گئی۔G-9/4 میں I&T سینٹر کے سامنے گھروں میں پلازے بن گئے ”Non Confirming “ کیا ہوتا ہے،یعنی کہ جس مقصد کے لئے جو بلڈنگ ہے وہ نہیں ہے۔تو پھر I&T سینٹر یعنی انڈسٹری اور ٹریڈ سینٹر ہے تو پھر I&T سینٹر میں ورکشاپیں ،آرا مشینیں،سٹیل فکسراور سروس اسٹیشن کی CDA کا کون ساقانون اجازت دیتا ہے۔سینما کے پلاٹ پر رہائشی ہوٹل اور پلازے بن گئے،I-10 انڈسٹری ایریا میں شادی ہال ،دوکانیں اور پلازے بن گئے۔G-9 مرکز سینما کا پلاٹ پلازہ بن گیا۔کیا زون III جو کہ پارک ایریا ہے،جہاںCDA قوانین کے مطابق اور انوائیرمنٹ ACT کے مطابق پہاڑوں سے پتھر تک نکال نہیں سکتے،درخت کاٹ نہیں سکتے وہاں ہاﺅسنگ سوسائٹیاں اور اپارٹمنٹس بنانے کی اجازت دینے کے لئے اس زون میں قانونی ترامیم کی جا رہی ہیں۔گذشتہ دنوں ”ABAD “ نامی ایک Develpor کمپنی ہے جو کہ رئیل اسٹیٹ کا کروبار کرتی ہے ،اخبار میں اشتہار دیا کہ اگر CDA زمین دے تو صرف 15 لاکھ روپے میں آسان اقساط میں غریب اور سفید پوش لوگوں کو چھوٹے گھر بنا کر دے سکتے ہیں۔اگر یہ حقیقت ہے ؟عوام کے لئے ”ون کانسٹی ٹیوشن ایوینو“ والا فریب نہیں ہے تو جناب میئرصاحب کل اجازت دیں۔جناب والا CDA اہلکاروں کو کل احکامات دیں کہ CDA کی زمین پر کہاں کہاں ایسے گھر اور فلیٹ BOT پر بن سکتے ہیں۔صرف سیکٹر G-7 میں تقریباََ 20 ہزار فلیٹ بن سکتے ہیں۔جہاں اگر نہ بنے تو اسلام آباد کا کوڑا کرکٹ Damp ہو گا یا پھر کچی آبادیاں بن جائیں گی۔جناب والا یہ مینڈیٹریٹ کس نے دیا کہ ایسے غیر مقبول فیصلے کریں کہ 2018 ءکا الیکشن جناب نواز شریف کی پارٹی ہار جائے،عوام کی ضرورتوں کو پورا کریں۔اسلام آباد کو حقیقی معنوں میں جناب وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کے ویژن کے مطابق بنائیں۔صرف جاری منصوبے مکمل کرائیںکہ عوام کو تبدیلی محسوس ہو۔