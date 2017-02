جنرل باجوہ کی آمد ، دھماکے ، نتائج، عواقب و اسباب

وطن عزیز کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ مسلمہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے۔ کہ ریاستی سطح پر حکومتوں اور اداروں نے چھوٹے بڑے بے شمار اُلٹے سیدھے ایسے ایسے تجربات کیے ہیں کہ جن کے نفع بخش اثرات و ثمرات من حیث القوم منطبق نہیں ہوئے بلکہ صرف مخصوص ٹولوں ، گروہوں اور کلاسوں کے لئے سونا چاندی ثابت ہوتے رہے ہیں اور ان تجربات کے ضمن میں کبھی بھی اجتماعی طور پر قوم کو نہ تو اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی قوم کو ان تجربات پر یقین و اعتبار رہا جب کہ برعکس طور پر کبھی کبھار اگر کسی ایسے تجربے کی ضرورت درپیش ہوئی کہ جس کو یقین واثق کی حد تک قوم کی نظروںمیں متفقہ طور پر بار آور سمجھا گیا اس تجربے کی قانوناً گنجائش ہونے کے باوجود مذکورہ ضمنی گنجائش کی سطحی اصول پرستی کو مقدم رکھ کر ثمرات کے حصول کو دور تر اور معدوم کر دیا گیا۔ اس ضمن میں ماضی قریب کی دو مثالیں ہیں ایک سابق چیف جسٹس چوہدری افتخار کی مدت ملازمت میں توسیع اور دوسرا سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں عدم توسیع دونوں مثالوں کے کرداروں کے وسیع تر کردار و عمل اور اس کے مرتب ہونے والے ملک و قوم پر اثرات کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ امر واضح ہوجائے گا۔ کہ الٹے سیدھے کیے جانے والے ہزاروں تجربات میں سے یہی دو تجربے سب پر حاوی ہوکر رہتے اگر یہ کردیے جاتے۔ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے وطن عزیز میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف جس طرح جادوئی انداز میں کام کیا اور اس کے نتیجے میں جن حالات سے قوم ہمکنار ہوئی ، وہ بھی ملکی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا تو کیا مضائقہ تھا کہ اگر قانون میں گنجائش اور قوم کے مطالبے اور خواہش کے باوجود جنرل راحیل کو توسیع نہ دے کر ایک ایسا دل شکن فیصلہ کیا گیا کہ جو ملکی سالمیت کی درپے قوتوں کے لئے ثردہ جانفزا ثابت ہوا۔ اور نظام اور شخصیات کی بحث میں پڑ کر وطن عزیر کے ستر برسوں کے بگڑے نظام کے پٹری پر چڑھ جانے کی منزل تک پہنچ کر منہ موڑ لینے کی ایسی مثال قائم کردی گئی کہ خدا نہ کرے جس کے قاتل اثرات کا اب مزید ستر برس شاید قوم کو سامنا کرنا پڑے؟ بہر طور کہتے ہیں کہ (It is Useless to Cry Over Spilt Milk) لہٰذا دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب لاہور ، پشاور ، کوئٹہ اور سہون دھماکوں کے بعد حکومت قوم اور خصوصا ہماری افواج کی کمانڈ کو وہ قائدہ پھر سے الف سے پڑھنا شروع کرنے کا وقت آگیا ہے کہ جس کو سابقہ چیف جنرل راحیل شریف تقریبا ً چھوٹی ی تک پڑھا چکے تھے۔ میں یہاں دست بستہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف کے شروع کردہ آپریشن ضرب عضب کے ضمن میں موجودہ سالار اعظم جنرل قمر باجوہ سے ضرور عرض کروں گا کہ وہ یکدم رونما ہونے والے واقعات کے پیش نظر ہنگامی طور پر ان اسباب و عوامل کا فوری جائزہ لیں کہ لیکج کا عمل کیوں اور کہاں سے شروع ہوا بھاڑ میں جھونک دیے جانے والے دہشت گرد اور ان کا نیم مردہ ہوچکنے والا نیٹ ورک کس طرح کیوں اچانک قوت سے بھرپور کروٹ لینے میں کامیاب ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپریشن ضرب عضب میں آنے والی قدرے نرمی نے ان قوتوں کو تازہ دم ہونے کے مواقع فراہم کردیے؟ جنرل قمر باجوہ صاحب اب یہ ثابت ہوچکا ہے کہ وطن عزیز کی کرپشن مافیا نے گھوڑوں کو بھی گھاس سے دوستیاں رکھنے پر آمادہ کیا ہوا ہے۔ اور اب ان گھوڑوں کے بھی سد باب کی ضرورت آن پڑی ہے۔ طاہرالقادری کا سیہون دھماکے کے بعد فوری طور پر سوشل میڈیا پر چلایا جانے والا یہ بیان اپنے اندر بہت کچھ چھپا کر گھات لگائے بیٹھاہے۔بیان “دہشگردوں نے چاروں صوبوں میں دھماکے کرکے یہ ثابت کردیا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ طاقت ور ہو رہے ہیں اور امن کے دعوے محض دھوکا نکلے “ جنرل صاحب ان لمحات میں سیاستدانوں سے قوم کو اپنی بقائ کی کوئی توقع نہیں۔ اگر اعتبار، یقین، اعتماد ہے تو اپنی بہادر مسلح افواج پر ہے۔ جنرل باجوہ صاحب قوم آپ کے ساتھ ہے گھوڑوں اور گھاس کے ساتھ ساتھ ان اصطبلوں کو بھی چھان ماریے کہ جہاں یہ پناہ لیے ہوئے ہیں اب مسلح افواج کو نظریہ ضرورت نہیں بلکہ نظریہ حمیت قوم و ملک کے آپشن کو فوری کلک کردینا چاہئے قوم کو امید بھی یہی ہے۔