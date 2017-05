لاجواب سروس باکمال لوگ کالم نگار | طارق امین۔۔۔۔ تیسری آنکھ

خون کے رشتے تو ہوتے ہی ہیں لیکن اجکل کی دنیا میں سماجی روابط پر مبنی رشتوں نے کیا اہمیت اختیار کر لی ہے اسکا اندازہ مجھے اج اس وقت ہوا جب فیس ب±ک پر میری بیماری کی پوسٹ دیکھ کر میرے دوستوں نے جنھے میں دل کے غنی کہونگا منٹوں میں سوشل میڈیا پر اور فون کالز کی صورت میں مجھے جن دعاو¿ں سے نوازا اس قلبی تعلق کو دیکھ کر میں دعوی کر سکتا ہوں کہ ان خیر خواہوں کے ہوتے ہوئے میں دنیا کا امیر ترین شخص ہوں۔ یہاں صرف اتنا ہی کہونگا یا الہّہ جنہوں نے مجھے تمہاری بارگاہ میں اپنی د±عاو¿ں سے نوازا ت±و شبِ برات کی بابرکت رات کے وسیلے سے انکی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اہلِ بصیرت کا قول ہے کہ کسی کیلئے د±عا دل سے نکلتی ہے اور اسکا ماخذ اس شخص کا اچھا برتاو¿ اور نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے عرض کروں کہ اج میں جب لندن برج پر واقع G'uys & St Thomas ہسپتال اپنے گردے کے آپریشن کیلیئے داخل ہوا تو یقین جانیئے ڈیوٹی پر معمور ہر شخص کے خلوص اور پیشہ وارانہ دیانت کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ اس دور کے انسان نہیں بلکہ ا±جلے چہروں میں معصوم فرشتے ہیں اور میں جنت کے کسی ٹکڑے میں آ گیا ہوں۔ یہ خلوص محبت شفقت صرف ہسپتال کے اہلکاروں تک محدود نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ بڑی تعداد میں سول سوسائٹی کی رفاعی تنظیمیں ان سے بھی زیادہ لگن اور خلوص کے ساتھ مریضوں اور انکے لواحقین کی خدمت اور راہنمائی میں پیش پیش نظر آ رہیں تھیں۔ دورانِ آپریشن جن لوگوں سے واسطہ پڑا ان میں کنسلٹنٹ مسٹر Baltitude مس Sahu Mahu ہیڈ نرس مس Deimante مسٹر Kirs اور مس Mariea نے جس پیشہ وارانہ دیانتداری اور لگن کے ساتھ میری دیکھ بھال کی اس پر اگر انھیں خراجِ عقیدت پیش نہ کروں اور انہیں بھی اپنی دعاو¿ں میں شامل نہ کروں تو یہ بات میرے اخلاقی دیوالیہ پن کی مظہر ہو گی۔ جس ہسپتال کا ذکر کر رہا ہوں یہ کوئی پرائیویٹ ہسپتال نہیں ایک سرکاری ہسپتال ہے اور یہاں پر یہاں کے ہر رہائشی کا مفت علاج ہوتا ہے۔ میرا خاندان جو 1958ئ سے یہاں آکر بس گیا انکی وساطت سے میں بھی ایک ایسا خوش نصیب ہوں جو یہاں مفت علاج کی اس نعمت کا فائدہ ا±ٹھا رہا ہوں جو شائد ہمارے ملک میں کثیر سرمایہ خرچ کر کے بھی حاصل نہ ہو سکے۔ یہاں کا علاج دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اشرافیہ یہاں آ کر کیوں علاج کرواتی ہے۔ اس تناظر میں ناقدین کہتے ہیں کہ کیا بہتر ہوتا اگر موجودہ حکومت نے جو دولت موٹر ویز اور اورینج ٹرین بنانے پر صرف کی ہے اس پیسے سے ایک ایسا اچھا ہسپتال ہی بنوا لیتے جہاں پر عام لوگوں کا نہ سہی اپنا علاج ہی کروا لیتے تو قارئین اس بات سے اختلاف کیلئے صرف یہی دلیل کافی ہے کہ اگر ہم میں will ہو اور ہمارا قبلہ سیدھا ہو تو ہم موجودہ ہسپتالوں میں بھی ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں جسکی مثال دی جا سکے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاون والے ملک ریاض صاحب نے بھی بحریہ ٹاون میں ایک state of the art ہسپتال بنوایا ہے لیکن مزے اور راز کی بات پچھلے سال جولائی اور اگست کے مہینوں میں ملک صاحب نے اپنے prostrate gland کا آپریشن یہاں NHS کے ایک ہسپتال Royal Marsdon میں کروایا ہے ا±سکی مصلحت تو ملک صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن ایک ذی شعور کے ذہن میں جو دلیل جڑ پکڑتی ہے اسکا ماخذ یقینی طور پر اعتماد کا وہ فقدان ہے جو ہمارے professionals کی پیشہ وارانہ بد دیانتی کی وجہ سے اسقدر زور پکڑ چکا ہے کہ اب ہم کو خود اپنے اوپر اعتماد نہیں رہا۔ یہ کوئی راکٹ سائینس نہیں بڑی سادہ سی حقیقت ہے کہ ادارے بذات خود نہیں بنتے یہ افراد سے بنتے ہیں جب افراد اپنی انفرادی اور پیشہ وارانہ ذمہ داری پوری نہیں کرینگے اچھے اداروں کا وجود عمل میں نہیں آئے گا۔ اداروں کی مینجمنٹ میں مینیجرز کا بڑا کردار ہوتا ہے جو افراد کی انفرادی اور پیشہ وارانہ ذمہ داریوں جنہیں تکنیکی زبان میں job description بھی کہا جاتا ہے کا تعین کرتے ہیں اور ا±سکی بجا اوری کیلیئے ایک میکنزم ڈویلپ کرتے ہیں۔ اس لیئے جب تک اہل مینیجرز کا انتخاب نہیں ہوگا اس ادارے کا میکنزم ڈویلپ نہیں ہو سکے گا۔ اس سادہ سی بات کو سمجھنے کے لیئے تھوڑی اور گہرائی میں جائیے اور دیکھیئے ان مینیجرز کا انتخاب اور تقرر کون کرتا ہے بظاہر جواب ہے حکمران اور یہ کینسر جسکو ہم Bad governance کے نام سے پکارتے ہیں اسکی ابتدا اس طبقے کے گھر سے شروع ہوتی ہے کیونکہ انکا کوئی فعل ذاتی مفاد کی فصیل سے باہر نہیں ہوتا جس نے ہمارے ملک کے حکمران سے وہ صلاحیت ہی چھین لی ہے جسکی بدولت وہ ایک اچھی ٹیم تشکیل دے سکیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نااہل حکمران آسمان سے تو نہیں ٹپکے کسی میکنزم کے تحت ہی یہ ہم پر وارد ہوئے ہیں۔ قائرین دل پر ہاتھ رکھ کر پوری ایمنانداری سے اس سوال کا جواب ڈھونڈیے کہ ان حکمرانوں کو کون منتخب کرتا ہے۔ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اپ حقیقت جانتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے کہ حقیقتیں جاننے کے باوجود ا±نھے تسلیم نہ کرنا اور اسکا مواخذہ نہ کرنا ہمارا شیوہ بن چکا ہے شائد اسی لیئے زندہ قوم کا لفظ لکھنا ہمارے لیئے مشکل ہوا جا رہا ہے۔ انفرادی ذمے داری کی بات چل نکلی ہے تو یقین جانیئے ھسپتال کے اس قیام کے دوران میں نے دن رات عملے کے ایک ایک شخص کو ڈیوٹی کے دوران اپنے پاو¿ں پر کھڑا پایا ہے جبکہ ہمارے ہاں ھسپتالوں میں اکثر اہلکار جو گ±ل کھلاتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تفصیل میں جانے کی ضروت نہیں حقائق کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ کوئی ایک شعبہ نہیں جہاں پیشہ وارانہ فرائض سے فرار اور غفلت ہمارا شیوہ بن چ±کی ہے۔ ہماری بیگم جسکی اوائل عمری برطانیہ میں ہی گزری اور وہیں اسکی پرورش ہوئی اور وہ وہاں کی نیشنل بھی ہے ہمارے اکثر دوستوں کے برعکس جو کہ بیرون ملک بسنے کی خواہش رکھتے ہیں آج بھی پاکستان میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے اور زیادہ تر سفر میں ہمیشہ اپنی قومی ائیر لائن کو اولیت دیتی ہے اس حقیقت کے باوجود کہ خاندان کے دوسرے افراد نے اس دفعہ بھی اسے کسی دوسری ائیر لائن پر سفر کے لیئے بہت ورغلانے کی کوشش کی لیکن اس دفعہ بھی اسکی طرف سے یہی دبنگ اعلان ٹہرا کہ سفر کرنا ہے تو اپنے ملک کی ائیر لائن سے کیونکہ بقول ا±سکے اب تو قوم کی بیٹی مریم نواز بھی اپنے ٹویٹ پہ ٹویٹ کے ذریعے پریم سروس کی نوید سنا رہی ہے۔ چنانچہ مورخہ 4 مئی کو موصوفہ پی آئی اے کی پرواز 757 کے ذریعے لندن روانہ ہوئیں۔ بقول موصوفہ مریم نواز کے ٹویٹوں کی روشنی میں سنہرے سپنے سجائے جیسے ہی جہاز میں داخل ہوئے تو ایسے لگا جیسے دھوکہ منڈی والی واردات ہو گئی ہو۔ نہ زمیں بدلی نہ آسماں بدلا نہ تم بدلے نہ ہم بدلے۔ جہاز کم گھکو منڈی والی ویگن کا گماں ہو رہا تھا۔ پرواز جس نے گیارہ بجے ا±ڑنا تھا پونے بارہ بجے ا±ڑی۔ پندرہ بیس منٹ کے بعد عملے کی چہل پہل شروع ہوئی۔ سیٹوں پر نہ کوئی تکیہ نہ کمبل البتہ ایک حیرت ضرور ہوئی کہ ہیڈ فون بڑی مستعدی کے ساتھ دیے گئے۔ سیٹوں پر لگے ٹی وی جب اَن کرنے کی کوشش کی تو پنجابی محاورہ کتھے ہ±سے دی لَت نہی گے کتھے ہ±سے دی بانھ نہی سچ ثابت ہوا۔ عملے سے یہ ہیڈ فون دینے والے مزاخ کی بابت پوچھنے پر جواب ملا کہ مسافروں کو کسی شغل میں مصروف بھی تو رکھنا ہے۔ پرواز کو ا±ڑے گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا۔ عملے کی طرف سے پانی تک نہ پوچھا گیا۔ ہماری بیگم سے رہا نہ گیا کہنے لگیں میں عملے سے بات کرتی ہوں کہ بھائی صبح سات بجے کے ائیرپورٹ آئے ہوئے ہیں دوپہر کا ڈیڑھ بج رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی کیبن میں جھانکتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ عملہ اپنی پیٹ پوجا میں لگا ہوا ہے پوچھا بھائی یہ کیا جواب ملا بس آپکی طرف آ ہی رہے ہیں۔ جو کھانا پیش کیا گیا اسے دیکھ کر اپنے انسان ہونے پر شک ہو نے لگا۔ اٹھ گھنٹے کی پرواز کڑھتے ہوئی گزاری۔ پرواز لینڈ کرنے سے پہلے عملے کی طرف سےاناونسمنٹ ہوئی کہ اگر اپ کوئی کمنٹس دینا چاہئیں تو کمنٹس کارڈ حاضر ہے۔ بیگم نے کارڈ منگوایا اور لکھ دیا لاجواب سروس باکمال لوگ۔ عملے کے رکن نے پڑھکر مسکراتے ہوئے پوچھا کیا اپ مزاخ کر رہی ہیں بیگم نے کہا اپ خراب ٹی وی کے لیئے ہیڈ فون والا مزاخ کر سکتے ہیں ہم اپ سے لاجواب سروس باکمال لوگ والا مزاخ بھی نہیں کر سکتے۔ بیگم کی بات پر ہمیں ہنسی بھی آئی اور حیرانی بھی کہ مزاخ تو ان سے ہوتا ہے جن میں حس ہوتی ہے۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔