بھارت احمقوں کی جنت میں صحافی | امیر محمد خان

پاکستان کے اندر کی ”لیکیں“ جیسے پانامہ لیک، ڈان لیک وغیرہ سے تو کسی نہ کسی طرح حکومت کو راحت مل گئی، پانامہ لیک میںتو ” ایک ہی حمام“ والی مثال ہے پہلے بھی لکھا ہے کہ میاں خاندان نے کسی کے پیروں میں بم باندھ کر پیسہ نہیں کمایا بلکہ صنعت و تجارت سے کمایا، اسی طرح اگر آج عمران خان کے خلاف پانامہ لیک کا کیس لیکر اگر مسلم لیگ والے دوڑ رہے ہیںوہ بھی پیسہ اس طرح نہیںکمایا جو غیر قانونی ہو، غیر قانونی دولت والے تو ملک میں آرام سے بیٹھے ہیں اور دوبارہ عوام کو بے وقوف بنا کر حکومت بنانے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں۔ وزیراعظم اور ان کے خاندان پر یہ الزام تو لگ سکتا ہے کہ پیسہ ملک سے باہر بھیجنے کا طریقہ شائد درست نہ ہو، عمران خان پر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ ملکی ہسپتال کےلئے فنڈز وغیرہ کی وجہ سے پانامہ لیک میں نام آ گیا ان پر دونوں ہی قابو پا لیں گے، عمران خان کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف بدعنوانی کے نعرے محض انتخابی نعروں کے سوا کچھ نہیں اور لوگوں کا یقین مزید ان نعروں سے اٹھ جاتا ہے جب پی پی پی بھی کرپشن کے الزام لگاتی ہے آئینہ سامنے رکھے بغیر۔ ان فضولیات کو چھوڑ کر کیا ہماری لیڈر شپ پاکستان کے معاملات کو بین الاقوامی تناظر میں دیکھ سکتی ہے؟ کچھ کو تو پتہ نہیں، کچھ کو پتہ ہے تو شتر مرغ بنے ہوئے ہیں اپنے مفادات کے چکر میں ۔ پاکستان کے اندر خلفشار کو دیکھنے کیلئے بھارت کے اعلانیہ دعوںکو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ ” پاکستان کو تباہ کرنے کیلئے ہم لوگ کیوں بھیجیں، کیوں نہ اندر سے پاکستانیوں سے ہی یہ کام کرائیں“ بھارت کس قدر احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اگر محب وطن ایک بھی ہو تو جان کو مصیبت بن سکتا ہے اور الحمداللہ محب وطنوں کی ہمارے ملک میں کمی نہیں اندرونی طور پر اقتدار کی چھینا جھپٹی میں مصروف قیادت کی وجہ سے بھارت سمجھتا ہے کہ عوام بھی آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے قائدین ملک کی سالمیت پر توجہ نہ دینگے، تو وہ حکومت کس زمین پر کرینگے۔ جس طرح بھارت احمقوں کی جنت میں رہتا ہے لگتا ہے ہمارے پالیسی سازوں نے بھی کسی اور جنت کا چناﺅ نہیں کیا۔ افغانستان میں ایک طویل عرصے سے بھارت نہ صرف سرمایہ کاری کر رہا ہے بلکہ کئی قونصل خانہ بنائے ہوئے ہیں کیا یہ قونصل خانے افغان عوام سے رابطے یا پھر بھارتیوںکو سہولیات پہنچانے کیلئے ہیں، آج جب افغانستان سے پاکستان کے عوام پر فائرنگ ہوتی ہے یا پشاور میں درسگاہ پر ننھے بچوںکو شہید کرکے دہشت گرد افغانستان پہنچ جاتے ہیں، تو احساس ہوتا ہے کہ افغانستان جو ہمارا پڑوسی دوست ملک تھا، جہاںکے آدھے رشتہ دار پاکستان میں، پاکستان کے صوبے ثقافت ایک دوسرے کے قریب مگر وہاں سے حملے کیوںہورہے ہیں؟ ایران ہمارا جگری پڑوسی، بھارت نے ایران میں سرمایہ کاری کیلئے اپنے خزانوں کے منہ کھول دئیے ہیںکیا بھارت یہ ایران کے عوام کی خوشنودی کیلئے کر رہا ہے؟ اس کا اندازہ بھی ہندوﺅں کی غلیظ سازش کے مہرے کلبھوشن یادیو کے انکشافات، کلبھوشن اور عزیر بلوچ کی گرفتاری سے ہو چلا ہوگا کہ وہ کہاںبیٹھ کر پاکستان کے خلاف اپنا ”اڈہ “ چلا رہے تھے۔ آج ہندوستا ن کی ایران کے ساتھ دوستی اپنے عروج پر ہے کروڑوں ڈالر بھارت وہا ں خرچ کررہاہے اس لئے اب انکے فوج کے سربراہ بھی بھارتی فوج کے سربراہ کی زبان بول پڑے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں ”پاکستان کو تباہ کرنے کی“ انوکھا لاڈلہ کھیلن کو مانگے چاند۔ بھارت، افغانستان، دہشت گرد اور کوئی بھی پاکستان کو دھمکی دینے کا خواہش مندنہ جانے کیوں آنکھیں بندکئے ہوئے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہادر افواج بھی پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرح ہے جو پیشگی حکمت عملی تیار نہیں کرتی، بھارت کو جو خوف دن رات اس کی نیند میں خلل بنا ہوا ہے وہ cpec ہے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ بھارتی تاجر ہمارے وزیراعظم سے ملاقات کیلئے کلبھوشن کے مسئلے پر آیا تھا سوچنے والے یہ کیوںنہیں سوچتے کہ CPEC کے معاملے پر آیا تھا، آج cepec نہائت آئیستگی سے one belt - one road کیوں ہوتا جارہا ہے ۔ اسوقت دنیا میں ہر ملک اپنی اقتصادیات کو مضبوط کرنے میں مصروف ہے اور دنیا میں اس سلسلے میں بہترین پالیسی ساز چین میں ہیںاس میں کوئی شک نہیں کہ CPEC پاکستان کی معشیت کیلئے سود مندہے ، بے شمار فائدے ہیں ، سابق صدر مرحوم ایوب خان کی خریدا گیا گوادر آج دنیا کے ایک بڑے خطہ کو تجارت میں معاونت کر رہا ہے، اگر پاکستانی قیادت ایک دوسرے کی نشت پر قبضہ کرنے کی خواہشات کے ساتھ ساتھ ملکی معاملات میں اتحاد کا مظاہرہ کرے، دنیا کو یہ پیغام دے کہ ملکی معاملات پر کوئی سوال نہیںوہاں ہم ایک ہیں۔ چین یقینی ہمارا بہترین دوست ہے مگر تجارتی اعتبار سے ہندوستا ن چین کے لئے سودمند ہے اس لئے چین کبھی ہندوستان سے سرحدی تنازعہ یا تجارتی تنازعہ نہیںچاہتا ، آج جب CPEC دنیا کی نظر میں آچکا ہے، اس کی ابتدا سے قبل بے شمار کوششیں ہوئیں کہ یہ منصوبہ شروع نہ ہو اس کے لئے ہمارے بیرونی دشمن ہی نہیں بلکہ ملک میں بیٹھے ہوئے نادیدہ ہاتھ چاہے وہ دھر نہ دے رہے ہوں، افواج پاکستان کو اور سول حکومت کو لڑاکر، دہشت گردی سے ڈرا دھمکا کر چین کو بتانا چاہا کہ غلط جگہ سرمایہ کاری کر رہے ہو مگر چین ایک بہترین دوست ہونے کے ناطے سول حکومت اور سب سے بڑھ کر ہماری فوجی قیادت سے تمام ضمانتیں لے چکا تھا اب پھل کھانے کا وقت آ رہا ہے تو کیوںنہ ہم جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں اسطرح کہ زیادہ فائدہ ہمیںہو، اس وقت چین دنیا بھر میں ہندوستا ن کو یہ باور کرانے کی کوشش کررہا کہ one belt one roadبھارت کے خلاف نہیں، اور چین کی خواہش ہے کہ بھارت اس سلسلے میں اپنے خدشات سے پاک ہوجائے کہ جب یہ راستہ کشمیر سے ہوکر گزرے گا تو سیکورٹی کا کیا ہوگا۔ کیونکہ کشمیر کے مسئلے پر دونوں ملکوںمیں مذاکرات کے ذریعے حل کا خواہاں ہے۔ دہلی میں چینی سفیر نے اپنے خطاب میںکشمیر پر بھارتی خدشات کچھ اسطرح دور کرنے کی کوشش کی ہے، انہوںنے کہا کہ 1990 سے قبل ہم نے کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوںکی حمائت کی پھر ہم نے شملہ معاہدے کے تحت دو طرفہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کے حل کی بات کی۔ دراصل cpec بھارت کے سینے پر سانپ کی طرح لوٹ رہا ہے جیسے جیسے یہ منصوبہ تکمیل کی طرف جائےگا بھارتی بے چینی میں اضافہ ہوگا اور وہ پاکستان پر اندرونی اور بیرونی وار کرے گابھارت cpec منصوبے کی ناکامی کیلئے پاکستان کے اندر ”اپنے لوگوں“ پر خاصی سرمایہ کاری کرچکا ہے مگر حکومت اور افواج پاکستان تمام حربوںکو کچلتی رہی ہے اور مزید کچلے گی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کلبھوشن کے معاملے پر بھارت کی جانب سے عالمی عدالت جانے کے کھیل سے قبل ہی کلبھوشن کو تمام تر ثبوت ہونے کی بناءپر تختہ دار پر چڑھا دینا چاہئے تھا ، ہماری سفارت کاری اتنی مضبوط نہیںکہ ہم بھارت کے عالمی عدالت جانے کے بعد کلبھوشن کو پھانسی چڑھا سکیں اور پاکستان کے دشمن ہر جگہ موجود ہیں اسلئے کسی عدالت سے کوئی خیر کی توقع نہیں۔ جب اپنے حالیہ دورہ چین میں وزیراعظم معاہدوں پر دستخط کررہے تھے اسوقت گوادر میں گیارہ مزدوروں کو شہید کیا گیا یہ تھا پیغام بھارت کا۔