علامہ اقبال کے تعلیمی تصورات

انجمن اساتذہ اسلام آباد کے صدر اور میرے ہم نا م ڈاکٹر وسیم احمد خان 6 مارچ کو ایک خط اور کتاب لے کر وفاقی جامعہ اُردو میں ملنے آئے اور پروفیسر رشید احمد انگوی کی تازہ کتاب ”علامہ اقبال کے تعلیمی تصورات“ پیش کرتے ہوئے اکادمی ادبیات پاکستان میں 10 مارچ ساڑھے تین بجے آنے کا کہا۔ ادھر ہماری جامعہ میں وائس چانسلر صاحب نے حکم صادر فرمایا کہ اسسٹنٹ پروفیسر چار کورسز پڑھائیں گے جبکہ 2006 ءسے ہم تین کورسز یعنی 9 کریڈٹ آورز ہی پڑھا رہے تھے اور جامعات کی اکثریت اس پر عمل پیرا ہے۔ اس دن چوتھے کورس کی پہلی کلاس تھی جسے چار بجے ختم کر کے اکادمی ادبیات پہنچا تو پروگرام کا آغاز چار بجے ہو چکا تھا۔ کتاب کی تقریب رونمائی میں صدارت انجمن اساتذہ کے صوبائی صدر پوسٹ گریجویٹ کالج بہاولپور کے پرنسپل پروفیسر شفیق احمد نے فرمائی جبکہ مہمان خصوصی ڈاکٹر راشد حمید اور مہمان اعزاز راقم الحروف تھے۔ اقبال شناسی کے ابتدائی دور میں علامہ اقبال کے استاد محترم سید میر حسن نے جب سیالکوٹ میں غلام حسین کے متعلمین میں علامہ اقبال کو دیکھا تو انھیں مدرسہ اور دینی تعلیم کے ساتھ رسمی تعلیم کی طرف متوجہ کیا۔ اسکاچ مشن سکول میں ان کے مدرس بھی مقرر ہوئے اور ایک دفعہ جب احسان نامی بچہ اٹھا کر کہیں جا رہے تھے تو علامہ اقبال نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ سید میر حسن نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علامہ اقبال سستا رہے تھے تو آپ نے کہا اس میں کیا دشواری ہے۔ علامہ اقبال کی زبان سے فی البدیہہ یہ نکل گیا ’تیرا احسان بہت بھاری ہے‘۔ اسی طرح 1898 ءمیں لاہور سے سیالکوٹ جا رہے تھے کہ راستے میں میر حسن نے سرسید کی رحلت کی خبر سنائی اور کہا کہ تاریخ قطعہ وفات نکالیں۔ دونوں نے تاریخ قطعہ وفات نکالا تو میر حسن نے علامہ اقبال کو داد دی۔ لاہور میں ان کے استاد گرامی آرنلڈ نے علامہ اقبال کے بارے میں کہا تھا کہ ایسے شاگرد اُستاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتے ہیں۔گویا اقبال شناسی کے اس ابتدائی دور میں نواب ذوالفقار علی خان نے "A Voice from the East" کے نام سے ایک کتابچہ شائع کیا ۔1923 ءمیں مولوی احمد دین نے ”اقبال“ کتاب لکھی تو علامہ اقبال نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تو اس کے تمام نسخے جلا دیئے گئے۔ پھر یہی کتاب 1926 ءمیں شائع ہوئی اور اب اقبال اکادمی پاکستان لاہور نے اسے شائع کر دیا ہے۔ علامہ اقبال کی زندگی میں ہی 1932 ءمیں نیرنگِ خیال نے اولین اقبال نمبر شائع کیا۔ جب علامہ اقبال جرمنی گئے تو وہاں ایک آرٹسٹ الزا نے علامہ اقبال سے استفسار کیا کہ آپ برصغیر کے اتنے بڑے شاعر ہیں تو آپ کی شاعری اور شخصیت پر کچھ لکھا گیا ہے۔ اتفاق سے علامہ اقبال کے بریف کیس میں نیرنگِ خیال کا اقبال نمبر تھا جسے دیکھ کر وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئیں۔اسی طرح جامعہ الازہر سے علامہ اقبال کو چٹھی ملی تو انھوں نے ایک رقعہ حکیم محمد یوسف کو تحریر کیا تو انھوں نے جامعہ الازہر مصر کو اقبال نمبر کے دو نسخے بھیج دیئے۔ اس کے بعد علامہ اقبال پر خصوصی نمبروں، خاص اشاعتوں اور کتابوں کا تواتر سے اضافہ ہونے لگا۔ علامہ اقبال کی مجالس میں بیٹھے ہوئے ادباءو شعراءاقبال شناس کی صف اول کے شناور تھے۔ ان سے ملنے والوں میں دوسرے دور کے اقبال شناس ہیں جبکہ تیسرے دور کے وہ اقبال شناس جنہوں نے پہلے، دوسرے دور کے اقبال شناسوں پر بھی تحقیق مکمل کر لی وہ بھی اقبال شناسی کے اس قافلے میں داخل ہوگئے ہیں۔

اقبال شناسی میں علامہ اقبال کی پہلی کتب A Voice of the East اور اقبال کے ساتھ مجلہ نیرنگِ خیال کا اقبال نمبر اور اس سلسلے کی2016 ءمیں شائع ہونے والی پروفیسر رشید احمد انگوی کی کتاب علامہ اقبال کے تعلیمی تصورات اور شخصیات میں میر حسن سے پروفیسر رشید احمدانگوی تک تمام اقبال شناسوں نے علامہ اقبال کی فکر اور فن سے جو اخذ کیا وہ بیان تعارف نہیں۔ علامہ اقبال ہمہ وقت قرآن پاک سے استفادہ فرماتے اور قرآن پاک کا ایک نسخہ ان کی میز پر پڑا رہتا۔ ان کی تمام شاعری کا مرکز و محور قرآن و سنتِ رسول ہے۔ ان کا فارسی کلام تفسیر قرآن ہی ہے۔ مولانا سید مودودی سے پہلی اور آخری ملاقات اگست 1937 ءکے بعد مولانا سید مودودی پٹھانکوٹ میں محکمہ نہر سے ریٹائر ہونے والے چوہدری نیاز علی خان کی وسیع اراضی پر قرآن کی تعلیم کے لیے دارالسلام قائم کرنے کے لئے مارچ 1938 ءمیں پٹھان کوٹ تشریف لائے تو اس وقت ان تینوں شخصیات کی ایک مثلث قرآن اور فقہ کی تعلیم کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہوئی لیکن 21 اپریل 1938 ءمیں علامہ اقبال کی رحلت کے بعد منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا اور جماعت اسلامی کی تشکیل نو ہوئی جس نے آگے چل کر سیدمودودی کے منشور پر کام کیا۔

علامہ اقبال کے تعلیمی تصورات میں پروفیسر رشید احمد انگوی نے علامہ اقبال کے اُردو کلام سے تعلیم کے بارے میں اشعار کشید کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات کا برملا اظہار فرمایا ہے۔ پروفیسر صاحب تمام عمر درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں اور نہایت اہم انتظامی ذمہ داریوں سے بھی نبرد آزما رہے ہیں۔انجمن اساتذہ کے فعال کارکن کی حیثیت سے نائب صدر اور سیکرٹری جنرل بھی رہے حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اعلیٰ انتظامی عہدوں پر اپنی کارکردگی سے نام پیدا کر چکے ہیں۔ بنیادی طور پر زوالوجی کے شعبہ سے وابستہ ہیں اور اسی میں ان کی شہرت ہے لیکن قلمی سرگرمیوں میں بھی ان کا بڑا نام اور مقام ہے۔ علامہ اقبال کے تعلیمی تصورات میں علامہ اقبال کا اردو کلام پیش نظر رکھا گیا ہے اور اس کی تشریح آسان اور عام فہم بنا دی ہے۔ علامہ اقبال کی سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہے کہ وہ ہمہ وقت قرآن و حدیث سے استفادہ فرماتے تھے اور یہی بات پروفیسر رشید احمد انگوی اور علامہ اقبال میں مشترک ہے جس کا اظہار انھوں نے اس کتاب میں برملا کیا ہے جو تحقیق اور تخلیق پر مبنی ہے۔ جس کے آخر میں پروفیسر صاحب نے عصری حوالے سے بہت سے مضامین صحافتی اور ادبی چاشنی سے مزین کر دیئے ہیں جو اسلام اور علامہ اقبال کے خیالات کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے پروفیسر صاحب کی زندگی کے طویل مشاہدات اور تجربات پر مشتمل ہے حالانکہ اس سے پہلے اقبال اور تعلیم پر محمد احمد خان کی بڑی وقیع اور ضخیم کتاب منظرعام ہونے کے ساتھ بہت سے تحقیقی مقالے بھی لکھے جا چکے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو نظام تعلیم اور نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ امید ہے پروفیسر مصنف علامہ اقبال کی فارسی شاعری اور نثری تخلیقات سے بھی علامہ اقبال کے تعلیمی افکار کی کشیدہ کاری سے اس کتاب کے د وسرے ایڈیشن میں اضافہ فرمائیں گے یانئی کتاب تحریرفرمائیں گے۔ اب تک شائع ہونے والی آٹھ کتب ہیں جبکہ تین نئی آنے والی کتب کا عندیہ بھی سنا دیا گیا ہے۔ امید ہے نئی آنے والی کتب میں آخر الذکر کتاب بھی شامل ہو گی۔ ہمیں ان کی صلاحیتوں پر بھرپور یقین ہے کہ یہ کام کر جائیں گے۔اﷲ تعالیٰ انھیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائیں تاکہ اقبالیات کے سرمائے میں مزید اضافہ کا موجب بنیں۔ اس کتاب کی اشاعت پر ہم انہیں تہہ دل سے مبارک باد پیش کرتے ہیں اورانجمن اساتذہ کے تمام عہدیدار بھی مبارک بادکے مستحق ہیں جنھوں نے اکادمی ادبیات میں ایک بہت بڑی شخصیت کے اعزاز میں یہ پروگرام منعقد کرایا۔