ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی ضرورت

کوئی بھی ملک تہذیب اور ترقی کی جانب کس طور سے بڑھ رہا ہے اس کا اندازہ اُس ملک کے شعبہ تعلیم کے معیار سے لگایا جاسکتا ہے۔ قیامِ پاکستان کے بعد قائدِاعظم محمدعلی جناح کی لیڈر شپ اس نئے ملک کو میسر نہ رہی لہٰذا بہت سے شعبوں میں ملک اُس نہج پر پروان نہیں چڑھ پایا جس کی نئے ملک کو ضرورت تھی۔ ملٹری کالج جہلم سرائے عالم گیر کے ہمارے ایک اُستاد پروفیسر سعید ارشد کو علی گڑھ یونیورسٹی میں گریجویشن کرنے کے بعد انگلستان کے لئے سکالر شپ آفر ہوا تو اُن کے ایک اُستاد نے نوجوان سعید ارشد سے کہا آپ سکالر شپ پر باہر نہ جائیں پاکستان چلے جائیں اور وہاں جا کر مقابلے کا امتحان پاس کرکے افسر نہ بن جانا‘ اُستاد بننا کیونکہ نئے ملک اور قوم کو اچھے اور دیانتدار اساتذہ کی ضرورت ہوگی کہ اساتذہ ہی آئندہ آنے والی نسلوں کی ذہنی اور اخلاقی پرورش کرتے ہیں۔ اگر خدانخواستہ اساتذہ خود ہی اخلاقی بے راہ روی اور ذہنی پستی کا شکار ہوں تو اُن کے سٹوڈنٹس کی کبھی بھی اُس لیول کی تربیت اور نشوونما نہیں ہو سکتی جس کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ وطنِ عزیز پاکستان میں بھی ایسے تعلیمی اداروں اور ایسے اساتذہ کی شدید ضرورت ہے جو بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ جب وہ بڑے ہو کر پریکٹیکل لائف میں داخل ہوں تو ان کی شخصیت کسی جھول کا شکار نہ ہو۔ اور وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں۔۔ جن اساتذہ کو ہماری نسل کے لوگوں نے دیکھا ہے ان کی شخصیت اپنے طلباءکے لئے ایک رول ماڈل کی سی ہوتی تھی۔ وہ اساتذہ جھوٹ‘ مکر اور فریب سے دُور تھے۔ آج کل کے بعض سکولوں میںایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جہاں بعض ٹیچرز خود اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے معاشقوںکے بارے میں آگاہ کررہے ہوتے ہیں۔ اب جو بچے یا بچیاںچھوٹی کلاس سے ہی اس قسم کے اساتذہ کے ”ہتھے“ چڑھ جائیں گے اُن کا مستقبل کیونکر روشن ہو سکتا ہے وہ نعوذ باﷲ پوری عمر اخلاقی پستی کا شکار رہیں گے۔ بچے کی تربیت والدین اور اساتذہ مل کرکرتے ہیں اور بچے والدین سے زیادہ اپنے اساتذہ کے پاس وقت گزارتے ہیں۔ وہ اپنے ٹیچرز کو آئیڈیالائیز کرتے ہیں وہ اگر بچوں کو چیٹ کرنا سکھائیں گے تو وہ بچے مستقبل میں اس معاشرے کے لئے ناسور بن جائیں گے۔ پاکستان میں اگر شعبہ تعلیم پر مناسب توجہ دی جاتی تو تعلیم کے شعبے میں اتنی پستی نہ ہوتی جس کا آج یہ معاشرہ شکار ہے۔ معاشروں کے زندہ رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر شروع سے ہی پاکستان میں مدرسوں اور تعلیمی اداروںکے سلیبس اور اُن کی کارکردگی پر کوئی نظر رکھی جاتی تو شاید پاکستان میں انتہا پسندی فروغ نہ پاتی پاکستان میں ایسے غریب خاندانوں کی کمی نہیں رہی جنہوں نے اپنے بچوں کو بعض مدرسوں میں صرف اس لئے ڈال دیا کہ وہاں تین وقت کی روٹی اور کپڑے مفت ملتے ہیں لیکن کسی نے اس طرح توجہ نہ دی کہ ان اداروں میں طلباءکو پڑھایا کیا جارہا ہے اگر پاکستان میں چالیس پچاس سال قبل کوئی ایسے ریگولیٹری ادارے بن جاتے جو تمام مدرسوں کے سلیبس کو انتہائی محتاط انداز میں ڈیزائن کرتے کہ طلباءمذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم سے روشناس بھی ہوتے تو آج معاشرے میں شدت پسندی اس انداز سے نہ پنپتی جس طرح سے ترویج پاگئی اور اُس نے اس معاشرے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔

یہی حال اب پرائیویٹ سطح پر دی جانے والی تعلیم کا ہے۔ اکژ سکولوں میںبہت کم تنخواہوں پر اساتذہ کی تقرریاںکی جاتی ہیں۔ شائد اسی وجہ سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں نوکری دیتے وقت کبھی بھی ڈگریاں متعلقہ یونیورسٹیوں یا ہائر ایجوکیشن کمیشن سے Attestنہیں کروائی جاتیں۔ بہت سے تعلیمی اداروں میں انسان حقوق کی خلاف ورزیاں اور اخلاقی پائمالی کے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں جن کے قلع قمع کرنے کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔

بعض جگہوں پر مرد باسز کی جانب سے خواتیں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے یعنیSexual Harrassment کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔جو میڈیا میں رپورٹ بھی کیئے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ سعید نے Working with Sharks: Countering Sexual Harassment in our Lives کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی جو 2011 میں شائع ہوئی جس میں انہوںنے خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات سے پردہ اٹھایا۔پاکستان میں باقاعدہ حدود آرڈیننس بھی موجود ہے۔ جس کے تحت خواتین کو Work Place پر اگر کسی بھی طرح سے جنسی طور پر ہراساں کیا جائے تو وہ باقاعدہ رپورٹ کرسکتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے خواتین اپنی عزت کی خاطر ایسے واقعات رپورٹ نہیں کرتیں۔ خواتین میں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اُنہیں کسی جگہ ملازمت کے دوران اس قسم کے معاملات درپیش ہوں یا اُنہیں زبانی یا کسی دباﺅ کے تحت جنسی سیکنڈل میں ملوث کرنے کی کوشش کی جائے تو اُنہیں Stand لینا چاہیئے اور متعلقہ حکام اور عدالتوں سے رجوع کرنا چاہئے تاکہ معاشرے کو ایسی علتوں سے پاک کیا جاسکے۔

بات ہو رہی تھی شعبہ تعلیم کی تو سرکاری تعلیمی اداروں جو وفاقی یا صوبائی حکومتوں کے تحت کام کررہے ہیں تو اُن میں تو چیک اینڈ بیلنس کا ایک باقاعدہ نظام ہے اور گاہے بگاہے مختلف مانیٹرنگ ٹیمیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز یا ڈائریکٹرز کی سربراہی میں تعلیمی اداروں کے دورے پر جاتے ہیں اور تعلیمی و دیگر معاملات کا جائزہ لیتے ہیں اور ضروری اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے بہت سے ادارے جہاں تعلیم کے میدان میں بہترین خدمات سرانجام دے رہے ہیں وہاں ایسے بھی ہیں جو تعلیم کے نام پر نوٹ کمانے کی مشین بن چکے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ وفاقی سطح پر ایک ”پرائیویٹ ایجوکیشن ریگولیٹر اتھارٹی“ قائم کی جائے جو بالکل اُس انداز میں کام کرے جس طرح پیمرا یعنی پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کام کررہی ہے اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ٹی وی چینلز کے پروگرام اور ان میں پیش کئے جانے والے کانٹینٹ پر گہری نظر رکھتا ہے تاکہ ایسے پروگرام اور مواد آن ایئر نہ جائیںجو ملک کی نظریاتی اساس کے منافی ہوں اور ناظرین کو اخلاقی بے راہ روی کی جانب لے جاتے ہوں۔ اسی طرز پر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے تعلیمی اداروں کے لئے قومی سطح پر ایک ریگولیٹری اتھارٹی قائم ہو جو نہ صرف ان تعلیمی اداروں میںپڑھائے جانے والے سلیبس اور تعلیمی سر گرمیوں بلکہ عمومی ماحول پر بھی نظر رکھے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ان اداروں میں ہمارے معاشرتی اور سماجی رویوں کے منافی سرگرمیاں تو نہیں ہو رہیں تا کہ ہماری وہ نسل جس نے مستقبل میں ملک کی باگ ڈور سنبھالنی ہے قابل، با شعور اور صاف و شفاف کردار کی حامل ہو۔