امریکہ کا پاکستانی پارلیمانی وفد کو ویزہ دینے سے انکار

بالا آ خر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکا کے صدر بننے کے برے اثرات مسلم دنیا کے دیگر ممالک کے بعد پاکستان پر بھی مرتب ہونا شروع ہو چکے ہیں امریکا نے سینٹ کے پارلیمانی وفد جس کی قیادت ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری کر رہے تھے ان کو ویزہ دینے سے انکار کردیا ہے جو پاکستانی حکومت کے لئے ہی نہیں پور ی قوم کے لئے لمحہ فکریہ ہے اب حکومت کو سمجھ جانا چاہیئے کہ امریکا پاکستان پر کس قسم کے دباﺅ ڈالنا چاہتا ہے ؟ اس سے قبل جب حافظ سعید کو نظر بند کیا گیا تو یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب نئی امریکی انتظامیہ اپنی عادت کے عین مطابق پاکستان سے ڈو مور ) DO MORE )کا مطالبہ کرے گی اس وقت عالم اسلام اور پاکستان کے خلاف ہندو و یہود کا گٹھ جو ڑ ہو چکا ہے ہمارے حکمرانو ں کے یار مودی کا یار ٹرمپ اب امریکا کا صدر ہے ہمارے حکمرانوں کو اپنا کاروبار جبکہ مودی اور ٹرمپ کو اپنا ملک اور قوم عزیز ہے یہی فرق ہے ورنہ دنیا کی بہترین فوج کا حامل ایٹمی ملک اور قدرتی وسائل سے مالا مال مملکت کبھی کسی کے آ گے جھک جانے والی نہیں ہوتی پاک چائنا اقتصا دی راہداری منصوبہ بھارتی سورماﺅ ں اور امریکیو ں کو ہضم نہیں ہو پا رہا کفار کو ایک ایٹمی اسلامی ملک معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہرگز قبول نہیں ہو سکتا اسی لئے ٹرمپ کا آ نے والا عرصہ اقتدار مزید مصیبتیں لیکر آ تا دکھائی دیتا ہے لیکن اگر قوم متحد اور قیادت مخلص ہو تو کوئی بھی پاکستان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا شائد امریکی انتظامیہ نے پارلیمانی وفد کو ویزہ دینے سے انکار کرکے دراصل پاکستانی قوم کا کرنٹ چیک کرنے کی کوشش کی ہو ؟ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہو ں کہ کرپشن کے ناسور میں گھری پاکستانی قوم میں اب کتنا دم خم باقی ہے ؟ حکمرانو ںکے لئے یہ بہت بڑا امتحان ہے اگر امریکی بدمعاشی کے آگے بند نہ باندھا گیا تو پھر مستقبل بہت تاریک ہو سکتا ہے چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے اپنے طور پر تو درست فیصلہ کیا ہے کہ امریکی وضاحت آ نے تک سینٹ کا وفد امریکا جائے گا نہ کسی امریکی وفد کو سینٹ کی جانب سے مدعو کیا جائے گا اسی طر ح سینٹ کی جانب سے کسی امریکی وفد کا استقبال بھی نہیں کیا جائیگا لیکن یہ کافی نہیں ہے پاکستانی حکومت بھی اس سلسلے میں کوئی سخت موقف اپنائے اور امریکہ پر واضح کردے کہ اس قسم کی توہین آمیز سلوک کا جواب بھی اسی طرح دیا جا سکتا ہے سینٹ کے پارلیمانی وفد کو ویزہ سے انکاری پر امریکی کونسلیٹ کو طلب کرکے اس سے اس کی وضاحت طلب کی جائے امریکن کو پوری دنیا میں بے وفا قوم تسلیم کیا جاتا ہے اور امریکیو ں کے بارے میں مشہور ہے کہ جو ان کے سامنے جھک جائیں یہ ان کو بالکل نہیں چھوڑتے اسے پیس کر رکھ دیتے ہیں لیکن جو ان کے سامنے ڈٹ جائے یہ دھمکیو ں کے بعد ان سے مذاکرات اور منت سماجت پر بھی اتر آ تے ہیں اس کی مثال ایران اور طالبان ہیں جنہوں نے امریکیو ں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تو امریکہ ان سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گیا اسی طر ح کیوبا جو امریکہ کا ہمسائیہ ملک ہے اس کے مرحوم صدر فیڈرل کاسترو نے ہمیشہ امریکہ کو آ ڑے ہاتھو ں لیا جس کا امریکا کچھ نہیں بگاڑ سکا لیکن دوسری جانب امریکہ کی تابعدار ی کرنے والے حکمران جنرل ضیا ءالحق ، جنرل پرویز مشرف ، صدام حسین کا حشر بھی سب کے سامنے ہے جونہی مطلب نکلا امریکہ نے انہیں استعمال کرکے ان کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال باہر کیا امریکہ کو افغانستان میں بری طر ح شکست ہو ئی ہے مٹھی بھر طالبان آ ج تک اس کے قابو نہیں آ سکے وہ اس کا غصہ بھی پاکستان سے نکالنا چاہتا ہے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا کر دہشت گردی کے خاتمے کی آ ڑ میں امریکہ دوسرے ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے امریکہ پر جب تک یہ واضح نہیں ہوتا کہ اس کی من مانی مزید نہیں چل سکتی تو پاکستان سے اپنے روابط بڑھانے پر مجبور ہو جائے گا لیکن اس کے لئے مضبوط قیادت کی اشد ضرورت ہے اب جبکہ موجودہ پاکستانی حکمرانو ں کا دور اقتدار مکمل ہونے جا رہا ہے تو امریکہ ہمارے حکمرانو ں پر دباﺅ ڈال کر اپنے مفادات حا صل کرنا چاہتا ہے تا کہ انہیں آ ئندہ الیکشن میں کامیابی کے لئے امریکہ کی جانب سے گرین سگنل مل سکے اس لحاظ سے پاکستان اپنے نازک ترین دور سے گذ ررہا ہے جب تک امریکیو ں کو سخت پیغام نہیں جائے گا وہ پاکستان پر اپنا دباﺅ بڑھاتے جائیں گے اس لئے پاکستان کو اب مزید نہیں ( NO MORE ) کا پیغام دینا ہو گا ورنہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں منہ زور امریکا پاکستان کی خود مختا ری سے بھی کھیلنے سے باز نہیں آ ئے گا زندہ قومیں کبھی کسی کی دھونس سے اپنی خود مختاری پر آ نچ نہیں آ نے دیا کرتیں دیکھنا یہ ہے کہ پاناما اور کرپشن کے الزامات کی دھول میں اٹے حکمران کس طرح اپنا اور ملک کا صاف و شفاف چہرہ دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہوتے ہیں ؟