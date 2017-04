جاپان…ترقی کا راز! کالم نگار | سرورمنیر راﺅ

دنیا کے مختلف ممالک اور تہذیبوں کے مطالعے کے لیے اگر انسان کو ان کے درمیان کچھ وقت گزارنے کا موقعہ ملے تو یہ کسی بھی اعتبار سے نعمت سے کم نہیں۔اللہ کا صدشکرکہ اس نے مجھے بار ہایہ موقعہ عطا فرمایا۔گزشتہ دنوں جاپان میں دو ہفتے سے زائد قیام کے دوران میںاس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کے شہروں کو ایٹم بم کا نشانہ بنایا اورتباہ ہونے کے بعد جاپانی قوم چند عشروں میں کس طرح دنیا کی تیسری بڑی معیشت اور صنعت وتجارت کے شعبے میں ایک Brand Nameبن گئی۔

جاپان میں قیام کے دوران میں نے ٹوکیو، ہیروشیما،کویوٹو،اوساکا اور دوسرے کئی شہروں کا مطالعاتی دورہ کیا۔ جاپان میں متعین پاکستانی سفیر اور سفارتی عملے سے تفصیلی تبادلہ خیال کے علاوہ جاپان میں تجارت کرنے والے پاکستانیوں سے ملاقات بھی کی۔ جاپان کی ایک یونیورسٹیGRIPSنے مجھے پی ایچ ڈی کے طالب علموں کو ایک سیمینار میں "Role of Media in Disaster, war and Conflict" کے موضوع پر لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا تھا۔اس حوالے سے جاپانی استاتذہ اور دانشوروں سے بھی تبادلہ خیال کرنے کا موقعہ ملا۔ان تمام ملاقاتوں میں، میں اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا۔

میرا تجزیہ یہ ہے کہ جاپانی قوم نے اپنی طرز معاشرت کی بنیاد اسلامی اصولوں کے مطابق رکھی ۔ جاپانی معاشرت میں جھوٹ بولنے ،کسی کے حق کو مارنے، اخلاقی قدروںکو پامال کرنے، بے ہودگی کی اجازت کا نہ ہونا، وقت کی پابندی، بھٹکے ہوئے لوگوں(سیاحوں)کو راستہ بتانا انہیں منزل تک پہنچانا یہ سب ان کے فرائض تصورکئے جاتے ہیں۔

جاپانی مجموعی طور پر نفیس، ٹھنڈے اور حلیم الطبع ہیں۔قانون کا احترام کرنا اور دوسروں سے قانون کی پاسداری کروانا ان کے کردار کا خاصہ ہے۔ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔جاپانی امیگریشن کے پاس ایک ہزار سال سال کا Activeریکارڈ موجود ہے۔ کوئی بھی شخص جس نے جاپان میں قوائد کی خلاف ورزی کرتے ہوئےOverstayکیا ہوا ہو یا کسی جرم میں سزا پائی ہو وہ دوبارہ جاپان میں داخل نہیں ہو سکتا۔غذائی اشیاء میںملاوٹ کرنے کا تصور بھی نہیں۔جاپانی پراڈکٹس کی تیاری کے معیار میں اگر معمولی سا فرق بھی آ جائے تو اسے اندون یا بیرون ملک مارکیٹ نہیں کیا جا سکتا۔

جاپانی معاشرت میں ایک اور بات جسے میں نے شدت سے محسوس کی وہ یہ ہے کہ وہ انسانی جسم کو آسائش مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی روحانی تربیت کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں۔جاپانی قوم صفائی کو عملاً نصف ایمان سمجھتی ہے۔ جاپان دنیا کے ان چند ممالک میں سرفہرست ہے جہاں رزق کی فراوانی ہے۔ جاپان میں رہنے والے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے جس قدر کشادہ رزق جاپان میں پایا وہ دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں دیکھا۔جاپانی قوم اپنی غذائی پیداوار میں کیمیائی کھاد کی جگہ Organicکھاد استعمال کرتی ہے۔اسی بناء پر جاپان میں پیدا ہونے والے پھل اور سبزیاں، چین ، کوریا اور دوسرے ممالک سے آنے والے پھل اور سبزیوں کے مقابلے میں دوگنا مہنگی ملتی ہیں۔

یونیورسٹی کے ایک پروفیسرصاحب بتا رہے تھے کہ جدید جاپانی معاشرت کے لیے قانون سازی کرتے ہوئے ہم نے جن قوانین کو بنیاد بنایا ہے ، ان میں حضرت عمرؓ کے دئیے ہوئے اصلاحی اصولوں Umar Lawکو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔جاپان میں استاد کے احترام اور مقام کا اندازہ آپ ابن انشاء اور حکیم سعید کی ان تحریوں سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے کئی دہائیوں پہلے جاپانی سفر ناموں میں بیان کیں۔ابن انشاء لکھتے ہیں کہ ایک جاپانی یونیورسٹی کے پروفیسرملاقات کے بعد جب وہ مجھے رخصت کرنے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ ہم جہاں سے گزرتے تو طالب علموں کا گروپ ہمارے پیچھے چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگا کر دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے استاد کے سائے پر پائوں رکھنا ان کے تقدس کے خلاف سمجھتے ہیں۔

آپ اندازہ لگا لیجئیے کہ جس قوم کے نوجوان اپنے اساتذہ کا اس قدر احترام کرتے ہوں وہ دنیا بھر میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ترقی میں نمایاں مقام کیوں نہ حاصل کرے گی۔سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے جاپانی قوم نے دنیا کی تیز رفتار ترین بلٹ ٹرین کی سہولت عام آدمی کو فراہم کی ہے۔ جس کی رفتار 603کلو میٹر فی گھنٹہ ہے۔ زلزلوں اور سونامی کے خطرات سے بھری اس زمین پر جاپانیوں نے ایسی عمارتیں اور سٹرکیں تعمیر کیں ہیں کہ ریکٹر سکیل پر نو درجے تک کے زلزلے انہیں سرنگوںنہیں کر سکتے۔ٹوکیو شہر میں زیر زمین کئی سو فٹ گہری سرنگوں میں تیزرفتار ٹرینیں اور گاڑیاں رواں دواں ہیں تو زمین کے اوپر بڑے بڑے پلازوں کی دسویں منزل کے سامنے سے تین تین منزلہ ہائی وے گزر رہی ہیں۔

جاپانی قوم پھولوں کی بھی شیدائی ہے ،خوشنما پھول ہر گھر اور سٹرک کی زینت ہیں۔ چار بڑے جزیروں پر پھیلے ملک جاپان کو چڑھتے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔جہاں روئے زمین پر سب سے پہلے سورج کی کرنیں دن کی نوید لے کر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب دے تو جاپان کی سیاحت ضرور کرنی چاہیے۔