خادمِ پنجاب۔ آپ درست ہیں

خادمِ پنجاب۔ آپ درست ہیں کالم نگار | ڈاکٹر راشدہ قریشی

پی آئی اے ، ریلوے ، سٹیل ملز قومی ادارے ہیں ان کی اہمیت بین الاقوامی سطح کی ہے۔ عوامی سہولت کے لئے ان کی خدمات ناگریز ہیں، اسی طرح سے پیڑول و گیس عوامی ضرورتوں کا پر توہیں، صحت و تعلیم عوامی بنیادی ڈیمانڈز ہیںبلکہ یہ ڈیمانڈز عوامی ترقی کی ثانوی ضرورت بھی ہیں۔ پانی و بجلی عوامی زندگی کے ایسے بنیادی ستون ہیں کہ جن کی عدم موجودگی سے گزارا مشکل ہے۔میں جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ بات ادارو ں کے استحکام کی ہے۔ پی آئی اے، ریلوے اور سٹیل ملز کا خسارے میں جانا دیوالیہ ہو جانا یعنی اداروں کا ٹھپ ہو جانا ہے ۔ ملک میں پانی و بجلی کے بحران سے کون واقف نہیں؟؟صحت و تعلیم ، پیٹرول اور گیس کی عوامی سہولت کی ترسیل کے اعلیٰ انتظامی و ذیلی ادارے کیا مذکورہ عوامی بنیادی سہولتوں کی حفاظت کرنے اور استحکام قائم رکھنے کی ذمہ داری بحسن و خوبی نبھانے میں ناکام رہے ہیں۔ جب ہم Much More کے چکر میں آ جائیںاور خودغرضی، ہوس وطمع کو اپنے خون میں شامل کر لیں توجناب اسی طرح سے اداروں کا خون ہونا ہوتا ہے ۔ ادارے دیوالیہ ہوتے اور ختم ہو جاتے ہیں حالانکہ ذمہ داروں کو چند دن جیل کی ہوا بھی لگتی ہے ، ہتھ کڑیا ں بھی لگتی ہیں لیکن پھر وہ میرے ملک کی فضائوں کو آلودہ کرنے کے لئے چند ضمانتی رقموں کی ادائیگی کے بعد رہا ہو جا تے ہیں۔ڈبل شاہ، ڈاکٹر عاصم ، ایان علی اور ایسے سینکڑوں بغیر کسی غیر معمولی انجام کے سماجی زندگی میں واپس آئے آخر فراڈوبد عنوانی ہوتی کیسے ہے؟کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کروڑوں و اربوں کا مال ہڑپ کر جائے؟دراصل ایک اکیلا شخص مال بنا اور کھا سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک گروہی عمل ہے ۔ پتھر گروپ ، ہتھوڑا گروپ، گینگسٹرزیہ سب کچھ بد عنوان ہم خیال لوگوں کا گٹھ ہے ۔ بنک ڈکیتی کی وارداتیں بڑی عام ہو چکی ہیں۔ڈکیتی تین یا چار ڈاکوئوں کے مجموعی عمل سے ہوتی ہے علاوہ ازیں اس میں چوکیدار کا ملا ہونا بھی ممکن ہے بلکہ بنک ملازمین،کیشیئر، اکائونٹنٹ یا اعلیٰ افسر کا ملنا بھی خارج از امکان نہیں۔ ملک کے طول وعرض پہ بم دھماکوں کو ہی لے لیجیئے، منظر عام پہ تو بمبار کا سر اور چہرا آتا ہے لیکن اس کے پیچھے کتنا بڑا گروپ ہے جو اس کام میں ملوث ہے اس گروپ کے تمام افراد کا سراغ لگانا بڑا ٹیکنیکل کا م ہے ۔ ہمارے قومی ادارے تباہ بھی کسی ایک شخص سے نہیں ہو سکتے بلکہ اداروں کی تباہی، اسطرح مل کر مال بنائو اور مل کر کھائو کے بنیادی Hypothesis سے آگے پریکٹیکل کی طرف آتا ہے ۔ ہم تو بات بڑے بڑے اداروں کی کرتے ہیں۔چھوٹے اداروں کا حال بھی کچھ ٹھیک نہیں، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق میرے ملک کو لوٹنے پہ تلا ہے ۔ چپڑاسی سے لے کر اعلیٰ کمان تک ہر کسی کی نظر کیا لائے ہو ، کیا آیا ہے ، کیا مزید کہیں بن سکتا ہے شریف و ایمان والے تبھی تو تنہا رہ جاتے ہیںاور انہیں Isolation میں کام کرنا پڑتا ہے ۔ وہ اللہ کی خاص نظرو کرم میں ہوتے ہیںجوسوچتے ہیں کہ بد عنوان نظام کو بدلنا ہے ۔ بد عنوان نظام میں Survival of Fittest کے سوال کو No کہہ کر Isolation کے آبرو مندانہ Yes کومارک لگانے کو بہتر سمجھتے ہیں ۔ ویمن ایمپاورمنٹ کی ایک تقریب میں مجھے خادمِ پنجاب کی ایک بات بہت اچھی لگی ، فرمایا: ’’ملک کے اشرافیہ کہ شاید جس میں مَیں بھی شامل ہوں نے اگر غریب کا مال کھایا تو ہم کبھی ملک کو ترقی دینے کے اونچے خوابوں کی تعبیر حاصل نہیں کر سکیں گے کیونکہ غریب پاکستان کا اصل ہیں‘‘ تقریب میں موجودہرشخص خادمِ پنجاب کی خواتین کی بہبود کی سکیموں کے تحت خواتین کو چھوٹے کاروبار کے لئے قرض کی سہولتوں کی فراہمی کا معترف تھا ۔ خادمِ پنجاب کے حوالے سے ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ آپ ذاتی طور پر خود ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کے دوروں پہ نکل جاتے ہیں۔ اپنے رفقاء کاروں کو ہدایت کرتے ہیں کہ عوامی کچہریاں لگا کر عوام سے رابطہ کریں اور مسائل کا حل موقع پہ کریں۔ عوامی حالات معلوم کرنے کے لئے پروٹوکول اور وی وی آئی پی سکیورٹی کے بغیر میٹرو بس کے سفر پہ نکل جاتے ہیںتو میں ورطہ حیرت میںرہ جاتی ہوں کہ اتنا عملہ ہونے کے با ودجودپنجاب کے مصروف ترین و زیرِ اعلیٰ صاحب کو عوامی رابطوں کو خود وقت دینا پڑتا ہے ؟؟؟؟ جی ہاں۔۔۔۔ ہمارا عملہ کیسا ہے۔۔۔۔۔ کیا کارکردگی ہے۔۔۔۔ لوگوں کے کام ہو رہے ہیں ؟؟؟ کیاسب ٹھیک چل رہا ہے؟؟؟؟ یہ سب جاننے کے لئے سربراہوں کو عوام میں بھی رہنا پڑتا ہے۔۔۔۔ یہی ہے ایک اچھے لیڈر کی نشانی ؟؟؟؟ ماضی میں جب بڑے بڑے لیڈرز کے برے وقت آئے ہیںتو پتہ چلتا ہے کہ ان کے مہربان رفقاء نے ہی انہیں پھنسایا ہوتا ہے ،یہاں تک کہ کچھ لیڈرز اپنے ہی گارڈز کے ہاتھو ں مارے گئے ہیں۔۔؟؟؟؟ بادشاہ کے نام پہ وزیروں نے باغوں کے باغ اجاڑ دیئے ، سربراہ کے نام پہ غنڈہ گردی و سینہ زوری تو عام ہے ، معاشرے کا سفارشی کلچر وزیروں و مشیروں کی پیدا وار ہے۔ اچھا سربراہ تو حقدار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ جانے بغیر کہ کوئی ایراغیرا ہے یا اپنا نتھو خیرا ہے ۔ بادشاہت ملنے کا خیال خوش آئند ہے لیکن بادشاہت کرنا کوئی زیادہ خوش آئند تجربہ نہیں ۔۔۔۔یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔۔۔۔ بہت بڑا چیلنج ہے۔۔۔۔ اچھی لیڈر شپ کی کامیابی عوامی انصاف و امن و امان کے نظام کا قائم ہو جا نا ہے۔ خوشیاں بانٹنا ہے ۔۔۔ ظاہر ہے کہ حقدار کو حق ملے ، انصاف ، مساوات، امن و امان سب کچھ عوام کو میسر آئے تو عوام پرسکون و خوش ہوں گے عوامی ٹیکس سے سٹرکیں کشادہ ہوں آمدورفت کا نظام موثر ہو ،دواخانوں و دانشکدوں کی تعداد میں اضافہ ہو اشیاء خوردونوش کی سخت پڑتال ہو ،غیر معیاری کھانے پینے کے ہوٹلزسیل ہوں ،بند ہوں تو عوام خوش ہوں گے کہ بہتری کی طرف قدم بڑھائے جا رہے ہیں ۔مگر ان لوگوں کو خوش کیسے کریں گے جو امن چاہتے ہی نہیں وہ میرٹ کے خلاف ہیں ناانصافی انھیں پسند ہے دوسروں کے مال پہ ڈاکہ لائف سٹائل ہے، بد عنوانی ہی ان کی مصروفیت ہے سچ ہے کہ سربراہ ہونابہت مشکل ہے سب کو خوش کیا جاسکتا ہی نہیں ہے ۔ آج میں سمجھی کہ جناب خادم اعلیٰ پنجاب آپ کا فلسفہ جہانبانی ٹھیک ہے کہ’’ خلوص نیت کے ساتھ مخلوق خدا کی بھلائی کے کاموں پہ دن رات موسم اور صحت کے تقاضوںکو بھی نظر انداز کرنا پڑے تو کر جائیںلیکن سخت محنت کرتے چلے جائیں‘‘۔

رب راضی تے سب راضی ۔۔۔۔!!!