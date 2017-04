غالب کاتاسف اور ہماری لاحول ولاقوة

غالب نے کہا تھا۔ع ۔۔۔۔

حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب

اس مصرعے میں ہمیں غالب کا چارگرہ کپڑے پر تاسف سمجھ آیا اور نہ ہی چار گرہ کپڑے کا مطلب!!

۔گرہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔۔اکثر دکانداروں سے قیمت کم کرنے کو کہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہمیں اپنی گرہ سے دینے پڑیں گے۔شایدیہاں مطلب اپنی جیب سے دینے پڑیں گے یعنی ہمیں نقصان ہو گا۔۔گرہ باندھنا بھی سنا ہے۔اکثر سنا ہے ”میری بات گرہ میں باندھ لو“۔۔ یہ اکثر کوئی حکیمانہ بات کہنے کے بعد اپنے سے کمتر ( بیٹا، شاگرد ، ملازم وغیرہ) سے کہا جاتا ہے۔جواب میں ہم نے کسی کو بھی کچھ باندھتے نہیں دیکھا ورنہ آگاہی ہو جاتی کہ گرہ کس کو کہتے ہیں۔۔

اکثرشاعروں سے بھی سنا ہے ” ہم نے گرہ لگا دی تھی ۔۔ یا چیلنج کردیا کہ اس مصرعے پر گرہ لگاﺅ تو جانیں“

اس پر ایک واقعہ سناتے ہیں ۔ایک دن ایک شاعر، جرائت کے گھر پہنچے تو دیکھا جرائت( جو نابینا تھے) کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔استفسار پر بولے ایک مصرعہ اٹک گیا ہے لیکن شعر نہیں ہو رہا ۔شاعر(شاید سید انشا۔۔جرائت کا نام بھی لکھ تو دیا لیکن پورا یقین نہیں) نے پو چھا مصرعہ سناﺅ۔۔ جرائت بولے ” نہیں بھئی تم گرہ لگا کر اپنا بنا لوگے“ ۔ انشاءکی یقین دہانی پر جرائت نے کہا ۔

” اس زلف پہ پھبتی شب ِ دیجور کی سوجھی“

۔ سید انشا نے فوراً کہا ” اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی“

بہر حال اس گرہ لگانے کی سمجھ آگئی۔۔ لیکن غالب والی گرہ سمجھ نہیں آئی لیکن ایک درزی نے یہ مشکل آسان کردی جب کپڑا ناپتے ہوئے اس نے بتایا کہ ” کہ ۵ گز او ر چارگرہ ہے“۔۔ پوچھنے پر اس نے گرہ کی پیمائش بتادی جو گز یا فٹ سے کافی کم تھی

اب سمجھ آئی کہ یہ انچ کے طرز کی پیمائیش ہوتی ہے ۔۔اب غالب کے چارہ کپڑے کی فکر ہوئی کہ یہ فقط چارہ گرہ پر کیوںتاسف کر رہے ہیں جبکہ لوگ تھان کے تھان پر بھی نہ رشک نہیں کرتے ہیں نہ شک نہ تاسف ۔

خیر یہ تمام عقدے دورہءامریکہ میں ایک ہی واقعے میں کھل گئے۔ ہوا یہ کہ ہم ایک امریکن کمپنی میں مینیجر تھے۔ ہماری ٹیم نے پاکستان میں سب سے زیادہ سیل کی۔ امریکہ نے ایوارڈ دینے کے لیئے ہر ملک کی نمبر ون ٹیم کوفلی ڈیلفیا بلوایا۔ اور ایوارڈ کے چھ دن بعد سب کو تفریح کے لیئے کیریبین (Caribean Sea)میں ورجن آئلینڈز پر بھجوادیا۔ تقریباً دو سو افراد میںسو لڑکیاں تھیں۔سارا دن سمندر پر تفریح رہتی پینے پلانا کھانا کھیلنا سب مفت لیکن ہماری ٹیم کے ممبران ،چائے ،کافی اور جوس پر قانع رہے۔بس یہ سمھیئے

تو ہی ناداں چند” مشروبات‘ ‘ پر قناعت کر گیا

ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا

تنگیءدامن کے لیئے ہمارا تیراکی سے نابلد ہونا ہی کافی تھا جب کہ اپنی ٹیم میں ہم ہی واحد تھے جسے تیرنا نہیں آتا تھا جس کا جواز ہم یہ دیتے تھے کہ بزرگوں کا کہنا ہے ”جب تک تیرنا نہیں سیکھتے پانی میں نہ اترنا “۔اس تنگ دامانی کی وجہ سے ہم پورے کپڑوں میں ساحل پر کوچ پر لیٹے مشروبات اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہوتے رہتے تھے۔۔ لیکن پہلے ہی دن عجب واقعہ ہوا، ہم مزے سے لیٹے ہوئے تھے کہ ہماری ایک بے تکلف سوئڈش دوست پانی سے نکل کر ہماری پاس آکر بیٹھ گئی اور ہم سے پانی میں چلنے کے لیئے ضد کرنے لگی۔بڑی مشکل سے سمجھایا کہ ہم تیرنا نہیں جانتے۔ خیر مان تو گئی لیکن وہیں بیٹھ کر بیئر کا ڈبہ کھول لیئے۔اس کے جسم پر غالب کے چارہ گرہ کپڑے کی تہمت لگی ہوئی تھی اور ہمارا اس کی طرف دیکھنا محال تھا ۔ ۔ پھر نہ جانے کیا ہوا ۔۔ حالانکہ عین زوال کا وقت تھا۔اس کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ اپنے چارگرہ کپڑوں کو آرام سے اتارا ، نچوڑا، جھٹکا اور دوبارہ زیب تن کر لیا ۔۔ بقول غالب ۔۔۔۔ ” اس وقت‘ ‘اس کے جی میں کیا آئی کہ عریاں ہو گئی۔ اور ہمارے مونہہ سے لاحول ولا قوة ہی نکل سکا لیکن غالب کا تاسف سمجھ آگیا ۔۔۔ حماقت یہ ہوئی کہ اپنی بزلہ سنجی کے زعم میں چارگرہ کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھ لیا”Why are you being obligated to even this“ ( اس کا بھی احسان کیوں لے رہی ہو)۔ حماقت اس لیئے کہ جواب میں اس نے قہقہہ لگاتے ہوئے ہمارا گال تھپتھپایا اور بولی ”How sweet of you“ ۔ہم نے تھپ تھپانے تک کالم کو اس لیئے محدود کردیا کہ کہیں ہمیں بھی ترقی پسند وں میں شمار نہ کر لیا جائے۔