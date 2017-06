ٹریفک اور عوام

کسی ملک کے عوام کتنے مہذب اور باشعور ہیں اس کو جاننے کیلئے آپ کو بہت زیادہ لٹریچر کا مطالعہ کرنے اور مشاہدات کی ضرورت نہیں بلکہ Airport سے باہر آتے ہی اس ملک کی ٹریفک کی صورت حال اور ٹریفک قوانین کی پابندی سے ہی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قوم کس طرف گامزن ہے۔ راقم کو بسلسلہ تعلیم سویڈن، UK اور آسٹریلیا میں کچھ عرصہ گزارنے کا موقع ملا۔ وہاں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ ٹریفک سگنلز پر کوئی سارجنٹ نہیں کھڑا۔ اس کے باوجود ٹریفک رواں دواں ہے اور لوگ قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ تمام کار سوار (ڈرائیور اور مسافر) Seat Belts ، موٹرسائیکل سوار (Rider And Pillion Riders) اور سائیکل سوار ہیلمٹ پہنتے ہیں۔ 5 سال کے کم عمر کے بچوں کیلئے کار میں مخصوص سیٹ کا ہونا لازمی ہے۔ لوگ اپنی لین میں سفر کرتے ہیں اور Overtaking آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک دفعہ آسٹریلیا کے شہر برسبین سے باہر ایک Festival دیکھنے کا موقع ملا۔ جس سڑک پر ہم لوگ سفر کر رہے تھے وہ Single Road تھا اور کاروں کی ایک لمبی قطار تھی۔ بہت زیادہ رش کے باوجود نہ تو کوئی کسی کو Overtake کرتا ہوا اور نہ ہی ہارن بجاتا ہوا نظر آیا۔ ہم تقریباً 45 منٹ اسی Single Lane میں بہت Slow سپیڈ میں سفر کرتے رہے۔ حالانکہ دوسری طرف سے ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ مگر سب لوگ بڑے صبر و تحمل کیساتھ اپنی لین میں چل رہے تھے۔

ترقی یافتہ ممالک میں خاص طور پر Vulnerable Road User مثلاً پیدل چلنے والے اور سائیکل چلانے والوں کے Right Of Way کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر Didicated pedestrian signals ہیں جو پیدل چلنے والوں کو آرام سے گزرنے کا پورا ٹائم اور Safety فراہم کرتے ہیں اور جہاں پر pedestrians Signal نہیں ہیں وہاں پر بھی اگر کوئی پیدل چلنے والا سڑک کراس کرتا ہے تو گاڑی والے حضرات چاہے وہ ٹرک ڈرائیور ہی کیوں نہ ہوں پیدل چلنے والوں کو پورا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ سڑک کراس کر لیں۔ اسی طرح سائیکل چلانے والوں کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ Australia کی ریاست Queensland میں تو یہ قانون رائج ہے کہ کار سائیکل کو کراس کرتے ہوئے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھے تا کہ ایکسیڈنٹ کا چانس کم سے کم ہو۔

دوسری طرف ہم اگر پاکستان میں ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ہماری سڑکیں کسی جنگل کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ہر شخص جلدی میں نظر آتا ہے۔ کوئی کسی کو رستہ دینے کو تیار نہیں ایسا لگتا ہے جیسے سارے ڈرائیورز Rescue 1122 کے Fire Fighters ہیں اور آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ جہاں ایک سیکنڈ کی تاخیر بھی بہت سارا جانی و مالی نقصان کر دے گی۔ ایک جم غفیر اور شور برپا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ہارن بجانا ایک گالی تصور کیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے ہاںتو ہارن بجانا فرض عین تصور کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو ماشاءاللہ Red Signal پر بھی ہارن بجانے سے باز نہیں آتے۔ موٹرسائیکل چلانے والوں پر تو کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ نہ تو وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں اور نہ ٹریفک لین کی پابندی کرتے ہیں۔ بس جہاں سے کچھ گنجائش نظر آئی نکال لیتے ہیں چاہے ایسا کرنے میں حادثہ ہی ہو جائے اور ٹانگ ہی تڑوا بیٹھیں۔ دوسری طرف کار والے تو یہ گمان کرتے ہیں کہ ساری سڑک ان کی ہی ملکیت ہے جیسے چاہے استعمال کریں۔ اس پر ہجوم میں بے چارے پیدل چلنے والے غریب کو کون پوچھے گا۔ اسے تو کوئی رستہ دینے کیلئے تیار نہیں۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں سڑک کراس کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ ہم نے بڑے روڈ تو بنا لئے مگر انکو استعمال کرنے والوں کے Behaviours اور Awareness پر کوئی کام نہیں کیا۔ اس لئے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں Road Accident کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف Rescue 1122 نے 2004ءسے April 2007 تک پنجاب کے 36 اضلاع میں 15 لاکھ سے زیادہ ٹریفک حادثات کو Attend کیا ہے اور Rescue 1122 صرف پنجاب میں ہر روز تقریباً 700 سے زائد ٹریفک حادثات کو Respond کرتے ہیں۔

ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 25,000-30,000 افراد ٹریفک حادثات میں اپنی جان کھو دیتے ہیں اور ہزاروں افراد زخمی یا معذور ہو جاتے ہیں۔ افسوس ناک امر یہ ہے کہ ٹریفک حادثات میں مرنے یا زخمی اور معذور ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں جو اکثر اپنے خاندان کے واحد کفیل بھی ہوتے ہیں جب ایک نوجوان ٹریفک حادثات میں اپنی جان کھو دیتا ہے تو یہ صرف ایک خاندان کا صدمہ اور نقصان نہیں بلکہ یہ ایک ملک کیلئے بھی بہت بڑا نقصان ہے اور ٹریفک حادثات دکھ تکلیف کے علاوہ ملکی معیشت کو تقریباً 2% GDP Losses پہنچاتے ہیں۔ اس لئے Globally ٹریفک حادثات کو صرف Public Health نہیں بلکہ Social Development Challange کے طور پر Deal کیا جا رہا ہے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت روڈ سیفٹی کو بہتر کرنے پر کام ہو رہا ہے جن ممالک نے روڈ سیفٹی پر خصوصی توجہ دی ہے وہاں ٹریفک حادثات کی شرح وقت گزرنے کیساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جس کی بہترین مثال سویڈن، یو کے اور نیدرلینڈ ہیں جہاں ٹریفک حادثات اور اس میں مرنے والے افراد کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے۔ بد قسمتی سے پاکستان میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات اور injuries کے باوجود Road Safety ایک Neglected Area ہے۔ ملک کی نہ تو کوئی Road Safety Policy ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ جو Road Safety Research Planning Of Policy کا ذمہ دار ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک میں فوری طور پر قومی اور صوبائی سطح پر روڈ سیفٹی انسٹی ٹیوٹ قائم کئے جائیں اور روڈ سیفٹی آگاہی ہر گھر، سکول اور تنظیموں سے لیکر ہر سطح پر کام کیا جائے۔ روڈ سیفٹی ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اس لئے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔