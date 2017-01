کرپشن صرف ”پانامہ“ میں ہے؟؟؟ کالم نگار | سید روح الامین....برسرمطلب

ویسے تو ملکی معاملات چلانے کا نام ”سیاست“ ہے مگر بدقسمتی سے ہماری 70سالہ تاریخ میں سیاست کو ”شعبدہ بازی‘ ایک دوسرے کو ذلیل کرنا“ وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر سیاسی پارٹی کے پیش نظر ”سیاست“ کا مفہوم یہی ہے‘ اسی لئے تو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اب ہم فلاں موقع پر ”سیاست“ نہیں کرینگے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے ہاں سیاست کرپشن کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ زرداری کے گزشتہ 5سالہ دور میں جس بے دردی سے ملکی اداروںکو لوٹا گیا اسکی مثال ملنا بھی محال ہے۔ 2013ءکے الیکشن میں پی ٹی آئی کو بھی جب کامیابی ملی تو یہ ان کےلئے بھی حیرت کا باعث تھا۔ لہٰذا پی ٹی آئی نے نہ صرف 2013ءکے الیکشن کو تسلیم کیا بلکہ مسلم لیگ(ن) کو مبارکباد بھی دی۔ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا نہیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بہرحال الیکشن کرانے والے نجم سیٹھی‘ مصدق ملک وغیرہ جیسے لوگ ابھی تک اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ پی ٹی آئی نے آئین کیمطابق حلف بھی اٹھایا اور ایک صوبہ میں حکومت بھی بنا لی۔ اب حلف اٹھانے اور ایک صوبے میں حکومت بنانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب پارٹیاں صرف اپنی توجہ عوام کے مسائل حل کرنے پر مرکوز کرتیں مگر ایسا نہ ہوا۔ پی ٹی آئی نے کچھ ہی عرصہ بعد دھاندلی کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ کپتان کو شاید وزیراعظم بننے کی جلدی تھی۔ بہرحال 126 دن کا دھرنا دیا گیا جس میں وزیراعظم اور حکومتی اداروں کو خوب تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ کپتان دھرنے میں بڑھ چڑھ کر الزامات کی بوچھاڑ کرتا اور ٹاک شوز میں خود ہی اپنی کہی ہوئی باتوں سے انحراف کر جاتا۔ مثلاً 35 پنکچروں والی بات کو ”سیاسی بیان“ کہہ کر بدل گئے۔ بہرحال تحریک انصاف خود ہی بے انصافیوں پر تل گئی۔ پھر ”پانامہ“ کا ایشو مل گیا۔ اب پانامہ میں صرف وزیراعظم کے اہل خانہ کا نام نہیں بلکہ سینکڑوں افراد کا ذکر تھا مگر پاکستان نے ہوس اقتدار میں صرف وزیراعظم اور انکے خاندان کو ٹارگٹ کرلیا‘ یہ سلسلہ ہنوذ جاری ہے۔ گزشتہ ماہ عدالت عظمیٰ میں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سرپرستی میں اسے بھرپور سنا گیا۔ آخر میں عدالت عظمیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ اب جنوری میں ”ازسرنو“ سماعت ہوگی۔ جمالی صاحب کو علم تھا کہ وہ دسمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں تو پورا مہینہ اس پر ضائع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوتی ہے تو ملکی خزانہ سے بھاری اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ ججز کی تنخواہیں اٹارنی جنرل وغیرہ یہاں تک کہ عدالت کا ایک ایک شعبہ فعال ہوتا ہے اور جب ایک مقدمے کو پورا ماہ سننے کے بعد یہ کہا جائے کہ اب اگلے ماہ نئے سرے سے کیس سنا جائیگا تو تکلیف دہ بات تھی۔ حالانکہ عدالت تو عام شہریوں کو وقت کی پابندی‘ ملکی خزانے کو غلط استعمال نہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ بہرحال اب پھر پانامہ پر بحث جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کرپشن صرف ”پانامہ“ کا نام ہے۔ ہماری تو 70سالہ پاکستانی تاریخ ہی درجہ چہارم کے ملازم سے لے کر صدر پاکستان تک کرپشن سے مرقوم ہے۔ دفاتر میں اوپر ”رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں“ کا بورڈ آویزاں ہوتا ہے اور نیچے نوٹ گنے جارہے ہوتے ہیں‘ جیساکہ آج کل "Say No To Corruption" کا چرچا ہو رہا ہے۔ کرپشن میں کس نے ہاتھ نہیں رنگے؟ کوئی ایک بھی پارٹی ایسی ہو تو سامنے آئے۔ ایک بھی ایم پی اے یا ایم این اے‘ بیورو کریسی یا سرکاری ملازم ایسا ہو تو سامنے آئے۔ پی ٹی آئی جو ”پانامہ“ کے نام پر ناچ کود کررہی ہے‘ 126 دن دھرنے میں گزارے جبکہ وہ ایک دن بھی قومی اسمبلی میں حاضر نہیں ہوتے تھے، کیا ان 126 دنوں کی تنخواہیں جوکہ لاکھوں میں بنتی ہیں وصول کرنا کرپشن نہیں ہے؟ کیا سرکاری گاڑیوں یا دیگر وسائل کو جلسے جلوسوں یا دھرنوں میں بے دریغ استعمال کرنا کرپشن نہیں ہے۔ آج پی پی پی بھی کرپشن کیخلاف جہاد کرنے نکلی ہے۔ بینظیربھٹو کے قتل کی تحقیقات کرانا اور انکے قاتلوں کو کٹہرے میں نہ لانا زرداری حکومت کی کرپشن کے زمرے میں نہیں آتا؟ حالانکہ پانچ سال پی پی پی کی حکومت تھی اور زرداری صدر کے منصب پر فائز تھے۔ حاجیوں کو لوٹنا اور راجہ رینٹل اور گیلانی کی لوٹ مار کرپشن کے زمرے میں نہیں آتا؟ یہاں تک کہ سیلاب زدگان کیلئے دیا گیا ہار بھی گیلانی گھر لے جاتا ہے بعد میں اسے واپس کیا جاتا ہے۔ کرپشن کے حمام میں سب ننگے ہیں، کونسا ایسا سیاستدان ہے جو حلفاً یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی تنخواہ کے علاوہ ایک پیسہ ناجائز وصول نہیں کیا یا دیگر ناجائز مراعات حاصل نہیں کیں‘ جب ٹکٹ کیلئے دو چارکروڑ خرچ ہوتے ہیں تو یہ کرپشن کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ قائداعظمؒ کے بعد کوئی بھی آمر ہو یا سیاسی لیڈر سب نے بڑھ چڑھ کر کرپشن میں ہاتھ رنگے ہیں۔ صرف ”پانامہ“ کا نام لے کر وزیراعظم اور ان کے خاندان کو ذلیل ورسوا کرنا انتہائی شرمناک اور مذموم فعل ہے۔ ایک سرکاری ملازم کا وقت پر دفتر نہ جانا یا دفتری اوقات میں ذاتی کام کرنا بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ "NAB" نے تو ایک فارمولا ”پلی بارگین“ کے نام سے وضع کر دیا ہے کہ خوب کرپشن کرو اور دسواں بیسواں حصہ ہمیں ”نیب“ کو دے دو اور عیاشی کرو۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ”قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں“ والا معاملہ ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کررہا ہے۔ ملک کی کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ چائنہ ہم سے بعد آزاد ہوا ہے اور آج وہ 46ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہمارے ہاں کر رہا ہے۔ ہمارے کرپٹ سیاستدان بڑے فخر سے سی پیک کی تشریح کرتے ہیں۔ کہاں ہے ہماری غیرت اور خود داری؟ ہم نے 70سال میں خود کو اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ آج ہم بھی کسی دوسرے ملک میں اس قدر سرمایہ کاری کرتے؟ اور آج یہ صورت حال ہوئی ہے کہ

مُنعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تھا نہ یارا!