گیند سپریم کورٹ کی کورٹ میں کالم نگار | کرنل (ر) اکرام اللہ....قندیل

گزشتہ پانچ چھ ماہ کے دورانیہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک انتہائی صورتحال جسے ایک طویل بحرانی کیفیت بھی کہا جا سکتا ہے‘ ریاست آج ایک ایسے خطرناک دوراہے پر آن کھڑی ہوئی ہے جہاں پاکستان کے ایک عام شہری کیلئے حکومت وقت اور ریاست کے اعلیٰ ترین مفادات کنفیوژن کا شکار ہیں۔ آیئے دیکھتے ہیں کہ اخبارات کی شہ سرخیاں کیا کہتی ہیں۔ جولائی 11 بروز منگل THE NATION کی ٹائٹل سٹوری کا عنوان ہے۔

"JIT JOLTS HOUSE OF SHARIFS - FINAL REPORTS SAYS PM FAMILY ASSETS BEYOND THEIR KNOWN MEANS - RECOMMENDS NAB REFERENCE AGAINST NAWAZ CHILDREN"

پاکستان کی سب سے بڑی نظریاتی اخبار روزنامہ ”نوائے وقت“ کی 11 جولائی کی شہ سرخی ملاحظہ فرمایئے۔

”جے آئی ٹی نے وزیراعظم اور بچوں کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کر دی۔ شریف خاندان کی آمدن ذرائع سے زیادہ طرز زندگی سے بھی مطابقت نہیں رکھتی رپورٹ سپریم کورٹ پیش“

حکومت کے ردعمل کے بارے میں ٹاپ سٹوری میں ”نوائے وقت“ کا کہنا ہے ”حکومت نے جے آئی ٹی رپورٹ کو ردی قرار دیکر مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ جانے کا اعلان‘ مخالفین کو چن چن کر شامل کیا گیا۔ یہ دھرنا نمبر 3 ہے“۔

اپوزیشن کی تین بڑی جماعتوں کا ردعمل ملاحظہ ہو۔ ”گیم از اوور دیکھنا ہے وزیراعظم ہاﺅس کب خالی کرتے ہیں‘ عمران خان۔ نواز شریف سزا سے پہلے مستعفی ہو جائیں۔ بلاول۔ حکمرانوں کو جیل میں دیکھ رہا ہوں‘ سراج الحق۔

DAILY TIMES کی شہ سرخی صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے۔ "CHARGED" اس کے نیچے اخبار لکھتا ہے۔

"JIT RECOMMENDS FILING OF REFERENCE AGAINST PM AND HIS SONS WITH NAB AS IT FINDS SERIOUS GAPS AND SIGNIFICANT DISPARITIES AMONG KNOWN AND DECLARED SOURCES OF THEIR INCOME AND WEALTH"

DAILY TIMES کے سینئر جرنلسٹ ایم ضیاءالدین اپنے NEWS ANALYSIS میں لکھتے ہیں۔

"STEPPING DOWN MAY BE THE BEST OPTION FOR SHARIF"

میرا ایک معصوم سوال یہ ہے کہ کیا مندرجہ بالا منظر بانی قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان ”ایمان‘ اتحاد اور تنظیم“ کا آئینہ دار ہے۔ کیا پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو ریاست کی موجودہ صورتحال یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر کسی نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ ایک بہادر قوم کو ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار پائیں گے۔ کیا اس پرچم کے سائے تلے ہم واقعی ایک ہیں؟ کیا محض قومی ترانے گنگنانے سے کہ ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم اپنے دشمنوں کو یہ تاثر مندرجہ بالا پس منظر میں دے سکتے ہیں کہ ہم فولاد اور چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ تاکہ دشمن ہمارے انتشار اور باہمی دست و گریباں ہوتے ہوئے دیکھ کر کوئی غلط نتیجہ نہ نکالے۔ مجھے یقین ہے کہ جس بحرانی کیفیت سے قوم آج کل گزر رہی ہے پاکستان کے عوام اپنے بلند حوصلہ اور حب الوطنی کے بے مثال عزم کے باعث موجودہ امتحانی صورتحال پر جلد قابو پا لیں گے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان مصیبت کے وقت کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیام پاکستان سے لیکر آج تک ہماری مختلف قیادتوں نے اپنی منزل کا صحیح تعین کرنے کی سنجیدہ سعی نہیں کی۔ اور مجموعی لیڈر شپ نے اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دی۔

تاریخ کا ایک مختصر جائزہ عکاسی کرتا ہے کہ ہر پندرہ بیس سال کے بعد قیادت کے قحط کے باعث پاکستان میں حکومتوں کے تختے الٹے جاتے رہے۔ 1947ءمیں قیام پاکستان کے بعد پانچ سال کے مختصر عرصہ کے بعد سول حکومت نے خود لاہور شہر میں مارشل لاءلگا دیا اس کے چند سال بعد فوج کے کمانڈر انچیف کو وردی میں رہتے ہوئے وفاقی کابینہ کا ڈیفنس منسٹر بنا دیا جس کے چند سال بعد صدر مملکت سکندر مرزا نے ایوب خان کے ساتھ مل کر پورے ملک میں مارشل لاءلگا دیا۔ ایوب خان نے سکندر مرزا کا تختہ الٹ کر خود صدارت سنبھال لی۔ جس کے 10 سال بعد یحییٰ خان نے ایوب خان کو برطرف کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اور مشرقی پاکستان کی جگہ بنگلہ دیش وجود میں آیا اور آج تک وہ اندرونی و بیرونی سازش بے نقاب نہیں ہو سکی۔ جو وطن عزیز کے دو لخت ہونے کے ذمہ دار تھے۔ اس کے بعد بچا کچا مغربی پاکستان چند سال جمہوریت کا پرچم بلند کرکے اور ملک میں 1973ءکا آئین نافذ کر کے نئی نافذ کردہ جمہوریت کو SUSTAIN یا برقرار نہ رکھ سکا۔ جمہوری حکومت نے حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کو بھی پردہ راز میں رکھا۔ ایسا کیوں ہوا دال میں کچھ تو کالا ضرور تھا۔ اس کے بعد ضیاءالحق اور پھر پرویز مشرف کے ادوار آئے اور ایک دفعہ پھر 15 برس پہلے جمہوریت نے پھر سے جنم لیا۔ اس دوران دو بڑی سیاسی جماعتوں نے اقتدار سنبھالا۔ جس میں کیا ہوا وہ تاریخ کی تازہ ترین المناک کہانی ہے جس کا نتیجہ اس کالم کے شروع میں مختلف اخبارات کے حوالے سے قارئین کے سامنے بغیر کسی تجزیہ کے بڑی ندامت کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک موذی بلیم گیم کا شکار ہونے کے باعث سیاسی جماعتوں نے جمہوریت کو ایک ایسا کھیل بنا دیا ہے جو غالب کے مطابق

کاغذی ہیں پیرہن ہر پیکر تصویر کا

جس کا سب سے بڑا نقصان ریاست اور دستور کے وقار کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک یا دھچکہ کی صورت میں نمودار ہوا ہے اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ موجودہ GATHERING STORM کے نتیجہ میں قانون کی اتھارٹی اور عدلیہ کی بالادستی نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو مثال ہے۔ جے آئی ٹی نے تمام رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود مقررہ 60 دن کے عرصہ میں اپنی رپورٹ مکمل کر کے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیش کر دی ہے۔ حالات کی نزاکت اور ریاست کے اعلیٰ ترین مفاد اور سب سے بڑھ کر عدلیہ کی بالادستی کا تقاضا ہے کہ تمام فریقین سپریم کورٹ کے فیصلہ پر IN LETTER AND SPIRIT عملدرآمد کا عملی ثبوت دیکر قومی سلامتی اور ریاست کے استحکام میں پوری قوم کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کریں تاکہ پاکستان کی خود مختاری اور آزادی پر کسی طرح کی آنچ نہ آئے۔

آمین۔ پاکستان زندہ باد پائندہ باد