پاکستان کی ستر ھویں سالگرہ

اِس ماہ کی ۱۴ تاریخ یعنی ۱۴ اگست 2017؁ کو ہم پاکستان کی سترھویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ہمارا عزیز ملک شروع سے ہی گرداب میں رہا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے جب ہم گلی کو چوں میں "لے کر رہیں گے پاکستان ۔ بن کر رہے گا پاکستان" کے نعرے لگاتے تھے اُس کے ساتھ ساتھ ایک شعر اکثر پڑھا جاتا تھا

جہاں میں اہلِ ایمان صورت خورشید جیتے ہیں

اِدھر ڈوبتے اُدھر نکلے، اُدھر ڈوبے اِدھر نکلے

پاکستان کو اپنوں اور غیروں نے کئی بار ڈبونے کی کوشش کی مگر اﷲتعالیٰ نے اِس ملک کو کسیِ نہ کسیِ حالت میں قائم رکھا۔ عوام اّلناس نے اِس سرزمین کے لیے جو قربانیاں دیں اور بدستوردے رہے ہیں وُہ قابلِ تحسین تو ہیں ہی مگر اُن کی ہمت کی داد نہ دینا گناہ ہوگا۔آیئے سب سے پہلے اگست ۱۹۴۷ سے پہلے کے چند واقعات کا جائزہ لیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب آزادی ہند جو محترم ہمایوں کبیر کی مرتب کردہ ہے اُس میں ایک حصہّ جس کا عنوان منقسم ہے، اُس میںصفحہ نمبر 300 پر فرماتے ہیں۔کانگریسیوں میں تقسیم کے سب سے بڑے حامی سردار پٹیل تھے ۔ مگر اُن کو یہ یقین نہیں تھاکہ ہندوستان کے مسئلے کا بہترین حل تقسیم ہے۔ انہوں نے جھنجلاہٹ اور اپنی گھایل خود پسندی کہ وجہ سے تقسیم کی حمایت میں اپنا پورا زور لگا دیا۔ وزیر مالیات کی حیثیت سے لیاقت علی خاں ان کی تمام تجاویز کو جووُہ رد کر دیتے تھے، اس کے باعث ہر قدم پر انہیں شکست کا احساس تنگ کرتا تھا۔ اسی لیے محض غصے میں آکر انہوں نے طے کر دیا کہ جب تقسیم کے سوا کوئی چارہ نہیں تو اس کو مان لیا جائے۔ انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ پاکستان کی ریاست پنپنے والی نہیں ہے اور زیادہ دن قائم نہ رہ سکے گی۔ انہوں نے سوچا کہ پاکستان کی قبولیت مسلم لیگ کو کڑوا سبق سکھائے گی۔ تھوڑے ہی دنوں میں پاکستان ڈھیر ہو جائے گا اور وہ صوبے جو ہندوستان سے الگ ہو گئے تھے انہیں نا قابل بیان مشکلوں اور صعوبتوں کا سامناکرنا پڑے گا۔ سردار پٹیل کو شاید یہ امید تھی کہ ان صوبوں کو واپس ہندوستان میں آنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ مجھے اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ مسلم لیگ کے خلاف انہوں نے اتنے شدید تعصبّات پیدا کر لیے تھے کہ لیگ کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو اگر تکلیف پہنچتی تو انہیں (سردار پٹیل کو)کوئی افسوس نہ ہوتا۔کیا یہ حیقیقت نہیں کہِ پاکستانی عواّم اور مسلم لیگ کے کارکنان نے صرف اپنے جذبے اور ایمان سے ہندوں کی یہ امید خاک میں ملاِ دی۔یہ فیصلہ کیا گیا کہِ ہندوستان کہ حکومت ۱۵اگست ۱۹۴۷ کو وجود میں آئے گی۔ مسلم لیگ نے طے کیا کہِ پاکستان ایک روز پیشتر ۱۴ اگست کو بننا چاہیے۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ رمضان کی ستائیو یں شب تھی۔ پاکستان کا اِس مبارک رات میں قیام مشیّتِ الٰہی نہیں تو اور کیا ہے۔خان بھائیوں جن کی صوبہ سرحدمیں حکومت تھی کا ذِکر ہے جب اُنہوں نے دیکھا کہِ کانگریس اب تقسیم ہندکی ہمنوا ہو چُکی ہے تو اُن کہ سمجھ میں نہیں آیا کہِ وہ کیا کریں۔ استصواب رائے سے تو وُہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اِس کا مطلب یہ اعتراف ہوتا کہِ اُنہیں اپنے لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ وُہ واپس پشاور گئے اور اپنے دوستوں کے مشورے کے بعد سرحد کی آزادی کا نعرہ بلند کر دیا۔ یعنی پاکستان کے بننے سے پہلے ہی پختونستان کی تحریک کا آغاز ہو گیا۔ استصواب میں عُلما اور مشائخ کے علاِوہ اِسلامیہ کالج پشاور کے طلباء کی کاوشیں تاریخ کا حصّہ ہیں۔ مگر ایک تاریخ ساز واقعہ کا ذکر کم آتا ہے۔ قارئین کے علمِ میں یہ لانا ضروری ہے کہِ پاکستان کے وجود میں آنے سے قبل دو غیر سرکاری ریڈیو اسٹیشن قائم ہوئے تھے۔ سرحد میں کانگریس کی حکومت تھی اور مسلم لیگ کے لیئے وہاں سے اپنے منشور اور قائدِاعظم کی تقاریر نشر کرنا ممکن نہ تھا۔ لہٰذا سردار عبدالرب نشتر کی پُشت پناہی میں محترم طاہر حسین نے ایک خفُیہ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جہاں سے مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۴۶؁ کو بیگم ممتاز جمال نے اِعلان کیا "We are speaking from Radio Pakistan"اِس ریڈیو اسٹیشن کو تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد جگہ تبدیل کرنی پڑتی تھی تاکہ سرکاری گرِفت سے محفوظ رہے۔ اِس ریڈیو اسٹیشن نے استصواب رائے کو پاکستان کے حق میں موڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آیئے ایک اور اندوہناک واقعہ کا ذکر کریں۔ یہ 1953؁ جنوری کی بات ہے۔ مجلسِ احرار جنہو ں نے ہمیشہ کانگریس کا ساتھ دیااور پاکستان کی مخالفت کی، اُن کے اکابرین پاکستان بننے کے بعد پاکستان آگئے اور ہم نے اُن کو گلے لگایا۔ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کا حلف لیا، لیکن مملکت خدُاداد کے خلاف ریشہ دوانیو ں کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ کراچی میں آل پاکستان مسلم پارٹیزکنونشن ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہِ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور حکومت کے اداروں سے اُنہیں ہٹایا جائے۔ ایک مجلس عمل بنائی گئی جس نے خواجہ ناظم الدین صاحب جو اُس وقت کے وزیرِاعظم تھے سے ملاقات کی اور الٹی میٹم دیا کہِ اگر ایک ماہ کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جاتا اور سر ظفراﷲخاں کو فارن منسٹری سے نہیں ہٹایا جاتا تو ہم راست اقدام کریں گے۔۲۷ فروری کو مغربی پاکستان کے وزراء اور حکومت پاکستان کے وزارء کے مشترکہ اجلاس میں اِس الٹی میٹم کو مسترد کر دیا گیا اور مجلسِ عمل کے کراچی اور پنجاب کے اراکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ جس کے نتیجہ میں فسادات اور توڑ پھوڑ کے واقعات ہوئے۔ کئی جانوں کے ضیاع اور سیکڑ وں لوگوں کے زخمی ہونے کے بعد پنجاب کے کئی علاقوں خاص طور پر لاہور میں مارشل لاء لگ گیا۔ یہ ایک ایسا موڑتھاجہاں پر افواجِ پاکستان اور علماء نے اپنی طاقت کا اندازہ کیا اور بعد میں آنے والے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہِ پاکستان کی سالمیت اور آئین کے خلاف ریشہ دوانیوں کی ابتدا یہاں سے ہوئی اور آج تک جاری ہے۔قارئین کو اِن تاریخی لمحات سے آگاہی دِلانے کا مقصد یہ ہے کہِ 70 سال کے اُتار چڑھاؤ کے بعد اور ہمارے اکابرین کو اب تو پختگی کا ثبوت دینا چاہیے اور وطنِ عزیز کی ترقی اور خوشحالی ہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔دُنیا بھر میں جو سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترّقی کا عمل جاری ہے اور چوتھی انڈسٹریل Revolution کا آغاز ہو چُکاہے اگر ہم نے اپنے تعلیمی نظام میں خاطر خواہ تبدیلی نہ کی تو اگلی دھائیوںمیں ہم کسی مقام پر ہوں گے۔ اِس تصورّ سے ہی ڈر آتا ہے۔ آئیے تعلیم اور خاص طور پر سائنسی تعلیم کے فروغ کیلیئے ہم اپنے آپ کو وقف کریں۔ تاکہ عوام کو سکون کہ زندگی گزارنے کا موقع ملے۔