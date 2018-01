مولانا محمد علی جوہر اور موجودہ ترکی کا وجود

اگر ترکوں سے متعلق ہماری پالیسی تبدیل نہ ہوئی تو ہمارے لیے ہندوستان پر حکومت کرنا مشکل ہوجائے گا ۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو گزشتہ صدی کے اوائل میں دستیاب پیغام رسانی کے تیز ترین ذریعہ برقیہ سے اس وقت کے انگریز وائسرائے ہند نے اپنے وزیر اعظم لائڈ جارج کو لندن ارسال کیئے تھے ۔ برقیہ کے اس پیغام سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں برصغیر جنوبی ایشیا میں جاری تحریک خلافت کی شدت کس قدر تھی ۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مولانا محمد علی جوہر کی مخلصانہ ، ولولہ انگیز اور سحرآفرین شخصیت کا اعجاز تھا کہ بر صغیر پر پورے نو آبادیاتی تسلط کے دوران کوئی مزاحمت یا احتجاجی تحریک اس قدر عوامی اور شدید نہ تھی جتنا کہ تحریک خلافت تھی ۔ تحریک خلافت کے تحقیقی جائزے سے یقینا یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ اختتام پذیر ہوئی تو سلطنت کے زیر انتظام مشرقی وسطی اور افریقہ کے تمام مسلم علاقوں میں برطانیہ اور فرانس کے زیر اثر علیحدہ ریاستیں قائم ہوگئیں ۔ بعض علاقوں میں برطانیہ یا فرانس کا براہ راست اثر و نفوز قائم ہوا اور بعض علاقوں میں ان سامراجی قوتوں کے زیر اثر ریاستیں معرض وجود میں آئیں جو آج بھی اپنا علیحدہ علیحدہ تشخص برقرار رکھے ہوئے ہیں ۔ ترکی جو سلطنت عثمانیہ کا مرکز اور محور تھا اگر اس پر برطانیہ اور فرانس یا کسی اور اتحادی طاقت کا براہ راست یا بالواسطہ تسلط قائم نہ ہوسکا تو وہ علاقہ صرف اور صرف ترکی کا تھا جہاں خلافت عثمانیہ کی تحلیل کے بعد مصطفی کمال پاشا کی زیر قیادت ایک آزاد مملکت باقی رہی ۔ تحقیقی جائزہ اس امر کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ جنگ عظیم اول اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی کی آزاد ریاست کا وجود جہاں دیگر عوامل کی وجہ سے باقی رہا وہاں برصغیر جنوبی ایشیاء میں ترکوں کی حمایت میں برپا کی جانے والی تحریک خلافت کا کرشماتی وجود اور اثر تھا ۔ یہاں بلا خوف و تردد یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ ترکی کے وجود اور اس کی آزادی و بقاء کا انحصار اگر سب سے زیادہ کسی عوامل پر منحصر ہے تو اس میں سب سے بڑی وجہ مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں برصغیر کی عظیم ترین مزاحمتی تحریک خلافت تھی ۔ اس مزاحمتی تحریک نے بلا امتیاز پورے برصغیر کے عوام میں برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد کی جرات اور حوصلہ عطا کیا ۔ بالخصوص مسلمانوں میں ملی ّ جذبات کو اجاگر کیا جو بعد ازاں تحریک پاکستان کی اساس بنی ۔ در حقیقت قیام پاکستان میں بالواسطہ اور براہ راست تحریک خلافت کے مقاصد کا دخل تھا ۔ 1936ء کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد دوبارہ عروج کی جانب گامزن ہوئی تو اس میں بھی مولانا محمد علی جوہر کے نام کی مقبولیت موجود تھی ۔آج سے تقریباً 4عشرے قبل میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی جو کپڑے پر بینرز لکھتے تھے ۔ موصوف نے مجھے بتایا تھا کہ 1937میں جب قائد اعظم یوپی کے دارالحکومت لکھنو تشریف لائے تو اس وقت شہر میں قدِ آدم پوسٹرز آویزاں تھے جس پر تحریر تھا ’’ ملا تخت سیاست محمد علی سے محمد علی کو ‘‘اس تحریر سے واضح ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے نام ’’محمد علی ‘‘کے الفاظ کو مسلمانوں نے مولانا محمد علی کے نام سے اپنی بے پناہ انسّیت اور ان کی عوامی مقبولیت کے مضحر کے طور پر لیا تھا ۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قائد اعظم کے اس قافلے میں مولانا محمد علی جوہر کی شریک حیات اور ان کے برادر بزرگ مولانا شوکت علی شامل رہے ۔ مولانا محمد علی جوہر نے آج سے 86برس قبل 4جنوری 1931کو داعئی اجل کو لبیک کہا ۔ اس وقت وہ لندن میں برطانوی حکومت کے زیر اہتمام پہلی گول میز کانفرنس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندہ کے طور پر شریک ہوئے تھے ۔ اس وقت محمد علی جوہر شدید بیمار تھے اور اسی عالم میں انہوں نے مسلمانان عالم کی آواز کو سربلند کرنے کے لیے انگلستان کا طویل بحری سفر اختیار کیا تھا ۔ انہوں نے گول میز کانفرنس میں اپنی تقریر کے دوران آزادی حریت کے وہ الفاظ رقم کیئے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ۔ انہوں نے کہا تھا " I won't go to the slave country without the substance of freedom in my hand" ’’ میں ایک غلام ملک میں آزادی کے پروانے کے بغیر نہیں جائوں گا‘‘۔ انہوں نے یہی کہا ، یہی ہوا اور" Pan Islamism "بین الاسلامی اتحاد اور انسانی اخوت کا عظیم علمبردار بیت المقدس میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے پہلو اور نبیوں کے جھرمٹ میں ابدی نیند سوگیا ۔ یہ بھی تاریخ کا ایک روشن باب ہے کہ لندن میں مقیم برطانوی نوآبادیاب اور زیر تسلط علاقوں کے نمائندگان میں سے ہر ایک نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مولانا محمد علی جوہر کے جسد خاکی کو اُن کے دیس میں تدفین کے لیے منتقل کیا جائے بالآخر مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے مولانا محمد علی جوہر کے جسد خاکی کو لندن سے ارض فلسطین منتقل کردیا گیا ۔