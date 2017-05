میں اسی قبیلے کا فرد ہوں جوحریف سیل بلا رہا

کشمیر ایک آتش فشان ہے جو تقریباََ دو صدیوں سے کبھی سلگتا ہے اور کبھی لاوہ بن کے بہنا شروع کر دیتا ہے اور کئی انسانی سروں کی فصلوں کو لہو رنگ کر چکا ہے اس کی داستان المناک نے انسانی ضمیر کو کئی بار جھنجھوڑا ہے شاعر کسی بھی معاشرے کا حساس طبقہ ہوتا ہے لہذا کشمیر کی تحریک آزادی کی اس خون چکان داستان کو کئی شعراءنے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے چنانچہ علامہ اقبال جیسا بلند پایا شاعر اس المیے پر پکار اٹھتا ہے۔

آج یہ کشمیر ہے محکوم و مجبورو فقیر

کل تک جسے اہلِ نظر کہتے تھے ایرانِ صغیر

اسی طرح سید عارف نے جوکہ ایک نہایت قد آور اور قادر الکلام شاعر تھے کشمیر کی آزادی کے متوالوں کی لا زوال قربانیوں اور انتھک جدو جہد کو زبردست خراج تحسین پیش کیااور 90 کی دہائی میں 26 نظمیں لکھیں اور نسل در نسل بھارتی فوجیوں کے ظلم کا شکار ہونے والوں کی نذر کرتے ہوئے ©۔" لہو کی فصلیں©"عنوان رکھا ۔

پروفیسر ابرار شاکر ضلع اٹک کی ایک دور افتادہ تحصیل پنڈی گھیپ سے تعلق رکھنے کے علاوہ سید عارف کے ہم عصر ، ہم پیشہ ، ہم مشرب اور ہم رکاب رہے ہیں پروفیسر موصوف نے انگریزی ادب کے استاد ہونے کے ناطے" لہو کی فصلیں ©"کا انگریزی منظوم ترجمہ اس کامیابی سے کیا کہ ترجمہ کی بجائے اصل شاعری کا گمان ہونے لگاکسی ایک زبان کی شاعری کو کسی دوسر ی زبان کی شاعری میں منتقل کرنا ادب کی مشکل ترین صنف ماناجاتا ہے بلکہ اس سلسلے میں مشہور شاعر فیض احمد فیض کا یہ اعترافی بیان بھی منظوم ترجمے کے فن کے مشکل ترین ہونے کا ثبوت ہے امر ِواقعہ ہے کہ فیض احمد فیض نے علامہ اقبال ؒکے فارسی کلام کااردو منظوم ترجمے کاارادہ کیا اور کچھ ابتدائی مسودے پر کام کرنے کے بعد اسے بھاری پتھر قرار دے دیا اور اسے چوم کے چھوڑ دینے پر اکتفا کیا ۔ اس پس منظر میں پروفیسر ابرار شاکرنے لہو کی فصلیںکا انگریزی ترجمہ "Crops of Blood" کی صورت میں کیا جس کا علمی اور ادبی حلقوں میںبڑا چرچا ہے اور پروفیسر موصوف کی علمی اور فنی محاسن کی قدر افزائی کے سلسلہ میں اسلام آباد کلب میں ایک باوقار تقریب رو نمائی منعقد ہوئی جس میں اسلام آباد ،واہ کینٹ، اٹک، پنڈی گھیپ اور دیگر علاقوں سے ادب شناسوں نے بھرپور شرکت کی ۔

پروفیسر موصوف کی فنی اور علمی معراج کو مندرجہ ذیل اشعار اور ان کے منظوم ترجمے کے مطالعے سے معانی ، احساسات اور جذبات کو پوری طرح سے انگریزی زبان کی خوبیوںکے ساتھ ڈھالنے کی صلاحیت کا صحیح معنوں میں اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہے میری عادت، یزید لمحوں میں مسکرانا،ہے میری فطرت،رعونتوں کو شکست دینا۔

اس تقریب کے مہمانِ خصوصی سردار خالد ابراہیم تھے جو از خود کشمیر کی سیاست میں اصول پسندی ، راست بازی ،دیانت داری اور بے باکی کی علامت کے طور پر ایک منفرد مقام رکھتے ہیںان کو اس منصب کیلئے منتخب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنھیں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے فرزند ہونے کا اعزاز ہے۔ جنہوں نے آزاد کشمیر کی آزادی کیلئے بے مثال کامیابیاںحاصل کیں اور پاکستان کے باقاعدہ قیام سے بھی تقریباََ ایک ماہ قبل 19 جولائی 1947کو سری نگر کے مقام پر ڈوگرا فوجیوں کی بندوقوں کے سائے میں قرار داد الحاق پاکستان پاس کروا کر کشمیر کے مسلمانوں کی سمت اور مستقبل کا تعین کر دیا اور پاکستان کے علم کو کشمیری نوجوان آج بھی جان کے نذرانے دے کر سر بلند رکھتے ہیں اور پاکستانی پرچم کے کفن میں شہیدوں کو دفن کیا جاتا ہے۔

سردارخا لد ابراہیم خان نے Crops of Blood کے مصنف کو زبر دست خراج تحسین پیش کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ جب تک پروفیسر ابرار شاکر جیسے ادیب موجود ہیں پاکستانی قوم مسئلہِ کشمیر سے رو گردانی نہیں کر سکتے اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت کی اخلاقی اور سیاسی حمائت جاری رکھیں گے ۔ سردار خالد ابراہیم خان کے خاندان کی کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں خدمات کا اعتراف اس شعر سے کیا جا سکتا ہے۔

میں اسی قبیلے کا فرد ہوں جوحریف سیل بلا رہا

اسے مرغزار کا خوف کیا جو کفن بدوش سدا رہا

تقریب سے پروفیسر بشیر احمد رضوی ، پروفیسر ابرار احمد خان صدر APPSMAراولپنڈی ڈویژن، پروفیسر سردار محمد شفیق، پروفیسر روشنی بشیر ، ڈاکٹر عائشہ ابرارنے بھی خطاب کیا اور صاحب کتاب کی کشمیری شہدا ءاور حریت پسندوں سے والہانہ محبت اور ملی جذبہ کی تعریف کرتے ہوئے اسے جہدوجہد آزادی کشمیر کیلئے ایک خوبصورت تحفہ قرار دیا ۔ مقررین نے پروفیسر ابرار شاکر کے انگریزی ترجمے کے محاسن کو اس طرح سے بیان کیا کہ کسی دوسری زبان کے شاعر کے احساسات ، جذبات ، نظریات اور رجائیت پسندی کو ترجمہ کے ذریعے اس کی چاشنی، ظرافت اور لطافت کو برقرار رکھنا ہی اصل کمال ِ فن ہے۔ اس بابرکت تقریب کا آغاز حافظ محبوب الہی کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا جبکہ بارگاہ رسالت انام میں عقیدت کے موتی حاجی مشتاق احمد نے نچھاور کیے۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے صاحب کتاب کی تصنیف کردہ Crops of Blood قلمی نسخے زاہد رفیق ، طاہر درانی ، ملک حفیظ اﷲ ، ملک امان ، ملک مدثر اقبال، حامد اقبال، سردار لیاقت علی خان، ملک محمد اسلم ، محمد علی جوہر، محمد اسرارالحق، مدثر عزیز آ ف پنڈی گھیب اور راقم کو پیش کیے ۔ اس خوبصورت تقریبکو علمی ، ادبی ، صحافتی اور سماجی حلقوں کی معتبر شخصیات کی شرکت نے باوقار بنا دیا۔