سچے بچے اور کچے اُستاد

ہمارے بچپن کے ایک دوست ہیں جن کا نام ملک محمد ندیم قاسم ہے ۔ تھے تو شروع سے ہی وہ بڑے اُستاد قسم کے آدمی مگر بعد میں وہ باقاعدہ اُستاد بھرتی بھی ہو گئے ۔ پہلے روز وہ سکول سے پڑھا کر واپس آ رہے تھے کہ ویگن میں ایک شناسا مل گیا۔ اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اس نے ملی جذبے سے سرشار ہوکر کہا ” ملک جی آج کل جو ایرا غیرا ہے وہ ماسٹر بھرتی ہو گیا ہے تبھی تو تعلیم کا بیڑہ غرق ہو گیا ہے ۔ ویگن سے اترتے وقت اس نے پوچھا ملک جی آپ کیا کرتے ہیں تو ملک صاحب نے جواب دیا ”مجھے ایرا غیرا بنے آج پہلا دن ہے “۔

ملک صاحب اردو اور انگریزی کے اُستاد تھے ۔ جب پہلی دفعہ بچوں سے امتحان لیا تو حیران ہو گئے کہ یہ بچے کس قدر ”تخلیقی اذہان“ کے مالک ہیں ۔ ملک صاحب نے مختلف محاورے فقروں میں اس طرح استعمال کرنے کو دیئے کہ جس سے محاورے کا مطلب واضح ہو جائے ۔

نمبر 1: کار گزاری ایک بچہ: ہم نے پل پر سے کار گزاری

نمبر2 اپنا اُلو سیدھا کرنا:ایک بچہ: میں اپنا اُلو سیدھا کرتا ہوں تم اپنا طوطا سیدھا کرو

نمبر 3: آڑے آنا :(آڑہ اور بشارت دو گاﺅں ہیں جو ساتھ جڑے ہیں)

ایک بچہ: آڑے تو آتے رہتے ہیں کبھی بشارت بھی آئیں ناں!

نمبر4:کلنک کا ٹیکہ :میں نے ہسپتال میں سے کلنک کا ٹیکہ لگوایا۔

سوال : سر سید احمد خان کو سرکا خطاب کس نے اور کیوں دیا؟

ایک بچہ : سر سید احمد خان گُلی ڈنڈا بہت اچھا کھیلتے تھے ایک روز انہوں نے گُلی کو ڈنڈا ماراتو گُلی جا کر ایک لڑکے کے سر میں لگی جس سے لڑکے کا سر پھٹ گیا اس طرح ان کی ماں نے سر سید احمد خان کو ”سر“ کا خطاب دے دیا۔

جبکہ انگریزی کے پرچے میں ملک صاحب نے ایک سوال دیا جس میں اردو کے فقرات کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا۔

فقرہ: وہ میری نواسی ہے

ایک بچہ: She is my eighty nine

فقرہ: میں ایک عام آدمی ہوں

ایک بچہ: I am a mango man

فقرہ: مجھے انگریزی آتی ہے ۔

ایک بچہ: English comes to me

فقرہ:© میرا تعلق ہری پور ہزارہ سے ہے ۔

ایک بچہ I belong to green poor thousanda:

فقرہ: میرا مذاق مت اُڑاﺅ

ایک بچہ: Do not fly my joke

فقرہ: بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے

ایک بچہ: Change the colour of sky how how

فقرہ: نیچے ایک خاتون کھڑی ہے ۔

ایک بچہ: Misunderstandingt

بچوںنے اور بھی بہت گل کھلائے تھے مگر قابل اشاعت فقرے یہی تھے کیونکہ مجھے بہرحال خوفِ فساد خلق لاحق ہے ۔ ملک صاحب نے جب ہمیں مختلف بچوں کی جانب سے یہ موتی بکھیرنے کی واردات سنائی تو ہم تخلیق کار اور فن کار بچوں کی فقرہ سازی اور اُستادوں کی ذہن سازی اور معمار سازی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے لیکن جب سی ایس ایس کے امتحان میں امیدواروں کے جواب پڑھے تو معلوم ہوا کہ بچے تو سچے ہیں ۔ نہ صرف ہمارے اندازے غلط ہو گئے بلکہ محاورے بھی الٹے نظر آنے لگے ، چھوٹے میاں چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ ۔ایک روز اٹک سے ملک صاحب کے دو پیٹی بھائی دوست سکول آن ٹپکے ۔ملک صاحب نے ان کی مُدارت کی اور پھر شانِ نزول دریافت کی۔ انہوں نے ایک معصومانہ سی فرمائش کی کہ آپ کے ہیڈ ماسٹر قاضی محمد بشیر کے پاس ہمارے بچوں کے میٹرک کے پرچہ جات مارکنگ کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے بچے ویسے تو بہت لائق ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نمبر بڑھ جائیں تاکہ گورنمنٹ کالج لاہورکے میرٹ پر آ جائیں ۔ جواب میں ملک صاحب نے کہا ”قاضی صاحب ! ایک دیانت زدہ اور بد نامی کی حدتک اصول پرست ہیں ۔ان تک ان کی بیوی کی رسائی بھی مشکل سے ہوتی ہے پھر بھی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں“۔ تینوں اُستاد ڈرتے ڈرتے ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں داخل ہوئے اور خوبصورت الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا جواب میں قاضی صاحب نے کہا کیوں نہیں ۔ آپ کے بچے میرے بچے ہیں مگر میری ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ میں نے ایک ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا ہے جس میں تم تینوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تینوں نے ورطہئِ حیرت میں پڑ کر سوال کیا”سر! آپ اور ہم اور ڈاکہ ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ؟ ہم سب تو معزز پیشے سے تعلق رکھتے ہیں ہم اور آپ ڈاکہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں ۔آپ بھی تو مجھ سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں ، تم تینوں بھی تو مجھے ڈاکہ ڈالنے پر اُکسا رہے ہو ، ان بچوں کے حقوق پر جو اس کالج میں داخلہ لینے کے خواہاں ہیں، جہاں آپ اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہتے ہو ۔اگر آپ یہ شعور رکھتے ہیںکہ آپ مقدس پیشے سے وابستہ اور پیوستہ ہیں اور مقامِ اُستاد سے باخبر ہیںتو پھر آپ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر ان حق دار بچوں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر میرٹ لسٹ سے باہر نکال دوں اورآپ کے بچوں کو میرٹ لسٹ میں جگہ بنا دوں؟ دنیا میں وبائیں پھوٹتی ہیں مگر تھم جاتی ہیں ، جنگیں چھڑتی ہیں اور آخر صلح ہو جاتی ہے لیکن سفارش کا سیلاب ہے کہ ہر وقت طغیانی پر ہے ۔ آپ کا خوابیدہ اور ناتراشیدہ ضمیر جب کبھی خوابِ نوشیں میں سے کروٹ بدلے یا انگڑائی لے تو میرا ایک سوال اس کی خدمت میں رکھنا کہ وہ ماں جو صبح تڑکے اٹھ کر اپنے بچوں کو تیار کر کے اور ان کے بیگ میں لنچ ڈال کر سکول بھیجتی ہے وہ کیوں تمہاری نسبت پرائیویٹ سکول کے اُستاد پر اعتماد کرتی ہے ؟ حالانکہ تمہاری تنخواہ اس سے دس گنازیادہ ہے ۔