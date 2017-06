ڈاکٹر نذیر قیصر سے اقبال فورم تک

قدرت نے جب کسی سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو خود ہی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں علم، حسن اور ذہانت کسی کی میراث نہیں ہے قسمت اپنی اپنی اور خیالات اپنے اپنے ہوتے ہیں قسمت سے یاد آیا کہ قبل از آزادی تمام راجے مہاراجے اور نواب گرمیوں کی چھٹیاں شملہ میں گزارہ کرتے تھے اور نواب آف بہاول پور سر صادق محمود خان عباسی کا بھی یہ ہی شیوہ تھا اور وہاں پر سربراہان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی ایک شام ریاست بیکانیر کے راجہ کے ساتھ گپ شپ میں مشغول تھے کہ ایک سرکاری افسر بیکانیر سے ضروری فائلیں لیکر آیا اور راجہ کے سامنے احکامات کے لئے پیش کیں راجہ فائل کو دیکھ کر کبھی او کے کی لکیر لگا دیتا اور کبھی اس کا کاٹا لگا دیتا۔ تو نواب بہاولپور ہنس پڑے کہ ایک بڑی ریاست کے راجہ کا یہ حال ہے کہ فائلوں پر لکیریں لگا کر احکامات جاری کر رہا ہے اس پر راجہ نے کہا کہ نواب صاحب ان لکیروں کو مت دیکھو میری ماتھے کی لکیروں کو دیکھو جن نے وجہ سے ریاست بیکانیر کا راجہ ہوں ہماری قسمت میں نہیں تھا کہ ہم بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر محمد اقبال اور دیگر عظیم ہستیوں کی ماتھے کی لکیریں دیکھ سکیں اب تو اس مادیت اور نفسانفسی کے عالم میں اور غور سے مشاہدہ ناممکن ہو گا ہے۔ Hellen Keller کا ایک مضمون یاد آیا کہ آنکھوں والے کس چیز کا غور سے مشاہدہ نہیں کرتے وہ لکھتی ہے میں نے بہت سے شوہروں سے دریافت کیا کہ آپ کی بیوی کے چہرہ پر کون سا واضع نشان ہے تو وہ نہ بتا سکے حالانکہ سالہا سال سے اکٹھے رہے ہیں Hellen Keller ایک مشہور انگریزی کی رائٹر تھی اور نابینا تھی ان کی عظیم Three days to see قابل غور ہے۔

میرے خیال میں ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی حکیمانہ نظر سے ذرہ سے لیکر آفتاب تک چھپی اور کھلی حقیقت کا جائزہ لیا ہے دنیا کا کوئی راز اس کی عقابی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکا اقبال کو فن و شاعری کا امام سمجھتا ہوں اقبال کی شاعری اور علمی صلاحیتوں سے محبت کرنے والے ان گنت لوگ موجود ہیں لیکن آج میں ایک ایسی ہمہ گیر شخصیت ڈاکٹر نذیر قیصر مرحوم کا ذکر کر رہا ہوں اگرچہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ڈاکٹر نذیر قیصر ادبی اور علمی حقوں کی جانی پہچانی شخصیت ہیں ڈاکٹر نذیر 1922ءمیں پیدا ہوئے اور 2013ءمیں جہان فانی سے کوچ کر گئے وہ علمی صلاحیتوں کی وجہ سے آج نوجوان نسل کیلئے مشعل راہ ہیں اگرچہ انہوں نے علمی میدان کو اپنا اوڑنا بچھونا بنایا اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کیلئے ایک نئے تعلیمی سسٹم کی بنیاد رکھی لیکن وہ ڈاکٹر اقبال کو مرد مومن عظیم رہنما مانتے تھے انہوں نے قومی اور بین الاقوامی فورمز پر فلسفہ اقبال پر لیکچر دیئے اور اقبال کے بارے میں کئی کتابیں لکھیں ان کی کتابوں کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا آپ کی نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور جناب مجید نظامی سے گہری وابستگی رہی اسی وجہ سے ایوان کارکنان تحریک میں فقید المثال لائبریری آپ کے نام یعنی نذیر قیصر لائبریری کے نام سے منسوب کی گئی۔ جس میں تمام مصنفین کی تصانیف موجود ہیں اور ڈاکٹر نذیر قیصر نے ایک عظیم اقبال فورم انٹرنیشنل کی 1983ءمیں بنیاد رکھی جو کہ آج بھی ان کے ہونہار فرزند ارجمند سابق وفاقی سیکرٹری ڈاکٹر شہزاد قیصر کی زیر سرپرستی میں رواں دواں ہے یہ واحد فورم ہے جس میں علامہ اقبال کی زندگی کے تمام پہلو¶ں پر ملک کے نامور سکالرز اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اگر ان خیالات کو ادبی شکل میں ترتیب دے دیا جائے تو یہ آنے والی نسلوں کیلئے علمی شاہکار ثابت ہوگا۔ میری ڈاکٹر نذیر قیصر مرحوم سے اقبال فورم میں چند ملاقاتیں ہوئیں تو ان کی شکل میں اقبال زندہ نظر آتا تھا۔ جب اقبال کے بارے فرماتے تھے تو لگتا ہے کہ جیسے ان میں اقبال کی روح آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔

سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے

حکمران اک وہی باقی بتان آذری