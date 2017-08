بہترین یا بدترین

رب کائنات نے معاملات زندگی بارے حق انتخاب یا چوائس انسان کے ہاتھ میںدے رکھی ہے چا ہے وہ اپنے لئے بہترین کا انتخاب کرے یا اپنی کم عقلی سے بدترین کو ساتھی بنا لے۔ یہ پیغام ہے ایک ایسے انسان کا جوہاتھوں اور پا¶ں کے بغیر پیدا ہوا اور زندگی کو بوجھ سمجھنے کی بجائے ایک عزم کے ساتھ نکلا اور اب تک دنیا کے ستاون ممالک کے ساٹھ لاکھ لوگوں کو لیکچرز کے ذریعے یہ پیغام دے چکا ہے کہ ”Bitter or better, choice is your.“

وہ لوگوں کے لئے ایک عملی مثال ہے کہ زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کے لئے حوصلہ، امید اور ولولہ ضروری ہے صرف مسائل اور سہولیات کی عدم دستیابی کا رونا رونے سے حالات کسی صورت نہیں بدلیں گے۔ انسان کو مثبت پیغام دینے کے لیے اس نے اعضاءکے بغیر زندگی کے نام سے ایک تنظیم بھی بنا رکھی ہے۔ وہ 1982کو آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں پیدا ہوا اور اس کا نام نک ویوجیسک (Nick Vujicic) ہے بطور انسان وہ قسمت کو کوسنے، حالات سے دلبرداشتہ اور دوسروں کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار قرار دینے والوں کےلئے ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے۔ نک کے حالات زندگی اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک دلدل میں دھکیل رہے تھے اور وہ اپنی تنہائی اور نفسیاتی مسائل سے روزانہ جنگ کرتا۔ لیکن ایک دن اس نے اپنے نامکمل وجود کو مکمل کرنے کی ٹھان لی اور ارادہ کیا کہ وہ بغیراعضاءاس دنیا میں آیا مگر اب وہ ایسے لوگوں کو تعلیم دے گا جو مکمل اعضاءہونے کے باوجود نامکمل زندگی گزارتے ہوئے اکثر ناراض نظر آتے ہیں۔ سال 2012میں اس نے شادی کی اور اپنے دو بیٹوں کے ساتھ اس وقت نک خوش وخرم زندگی گزار رہا ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال Nick کے اس معقولہ کہ ”بہترین یا بدترین کا انتخاب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے“ کی مکمل عکاسی کرتی ہے بطوروزیراعظم پاکستان کئی سال تک عوام کی 'خدمت' کرنے والے نوازشریف پانامہ کیس تفتیش کے حوالے سے اپنے لئے بہترین کی بجائے چند حواریوں کی وجہ سے بدترین کا انتخاب کربیٹھے جس کا نتیجہ ان کی نااہلی کی صورت میں نکلا ان کو ہر حال میں ڈٹ جانے کے مشورے دینے والے مشیران شاید اس خطہ میں ہونے والی سیاست کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہندوستان میں کانگرس پارٹی کی ہیڈ سونیا گاندھی نے نامساعد حالات سے بچنے کے لئے خودوزیراعظم کے منصب پر براجمان ہونے کی بجائے منموہن سنگھ کا انتخاب کیا اگر نوازشریف بھی حالات کے بدلتے رخ کو بروقت پرکھتے اور Bitter کی بجائے Better کا انتخاب کرتے اور استعفی دے کر اپنی جگہ کسی دیگرکارکن کو وزیراعظم بنا دیتے تو موجودہ حالات یکسر مختلف ہوسکتے تھے اور وہ اپنے خلاف ہونے والی ”عالمی اور مقامی سازشوں“ کا ڈٹ کر مقابلہ کرسکتے تھے۔ لیکن یہ اقتدار بھی بڑی عجیب چیز ہے جو اکثر اوقات انسان کو حقائق سے بہت دور لے جاتا ہے اور احساس زیاں اس وقت ہوتا ہے جب حالات کی ڈور ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلنا شروع ہوجاتی ہے۔عبوری مدت کے لئے نواز لیگ نے پارٹی کے دیرینہ رکن شاہد خاقان عباسی کو وزیراعظم تو منتخب کروا لیا ہے۔ پنجاب کئی عشروں سے ن لیگ کا قلعہ ہے جس میں بنیادی کردار شہاز شریف کا بھی ہے لیکن تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اس قلعہ میں دراڑیں ڈالنے کےلئے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گی اور ن لیگ کی جانب سے کسی بھی قسم کی ناقص سیاسی حکمت عملی ان کے کام میں آسانی پیدا کر دیگی۔ کیا ملک میں تین عشروں سے حکومت کرنے والی ن لیگ کے پاس ابھی بھی بااعتماد، قابل اور ایماندار لوگوں کی کمی ہے جو ملک کے معاملات کو جمہوری انداز میں چلانے سے نابلد ہیں ۔اگر Better کا انتخاب کرتے ہوئے نواز شریف عبوری وزیراعظم کے ذریعے ہی مدت پوری کریں تویہ فیصلہ ن لیگ کے لئے بہتر ہوگا جس سے وہ موروثی سیاست کے الزامات سے بھی جان چھڑاسکے گی۔ورنہ موسمی پرندے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اقتدار کے شجر پر اپنا گھونسلہ بنانے کے تگ و دو کریں گے اور ایسے حالات نواز شریف نے پرویز مشرف کی طرف سے اقتدارپر قبضہ کے بعد بھی دیکھے ہیں۔ دیرینہ ساتھیوں کو اگران نازک حالات میں اقتدار میں شامل کرلیا جائے تودربارپر موجود کبوتروں کی طرح بہت سارے موسمی سیاسی پرندے ن لیگ کو چھوڑنے بارے میں سوچیں گے۔نومنتخب عبوری وزیراعظم نے اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ سیاست ایک گالی بن چکی ہے جوتمام سیاسی زعماءکے لئے قابل فکر بات ہے اور انکو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ اس کو گالی بنانے میں غیر ملوث ہیں یا یہ ستم اپنوں نے ڈھایا ہے۔ پاکستان کے ڈانواڈول سیاسی حالات کی وجہ سے نوجوان نسل کافی مسائل کاشکار دکھائی دیتی ہے جو اپنے اردگرد لوگوں کے پاس موجود دولت اور عیش وآرام سے بھرپور زندگی کی وجہ سے مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہورہی ہے جبکہ سیاسی لیڈرشپ بھی نوجوان نسل کو سیاسی نعروں کے ذریعے اپنے مقاصد کےلئے استعمال کرتی ہوئی نظر آتی ہے جس طریقے سے سوشل میڈیا پر موجود قابل اعتراض نعروں کے ذریعے سیاستدانوں کو بے توقیر کیا جارہا ہے یہ کسی اورکا نہیں بلکہ خود انکا اپنا کیا دھرا ہے جو کہ اقتدار کی خاطر ہرحدعبورکرنے کے لئے تیارنظرآتے ہیں۔ نوازشریف کی نااہلی کے بعدخوشی کے شادیانے بجانے کی بجائے سیاسی قیادت کوایسا لائحہ عمل دینا ہوگا جس کی بدولت ملک کسی بھی صورت انتشارکاشکار نہ ہو اور ہرطبقہ سے تعلق رکھنے والے کرپٹ افراد کا احتساب بغیر کسی خوف کے یقینی بنایاجائے اگر یہ معاملہ صرف نوازشریف فیملی تک رک گیا تو لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ معاملات Better نہیں Bitter حالات کی طرف گئے۔