ستر سا ل

باری تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نقشۂ دنیا پر ظہور کے ستر سال پورے کرنے کو ہیں۔اِن ستر برسوں میں کیا کیا ہوتا رہا؟ اس پر غور کیا جائے تو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے مقصدِقیامِ پاکستان حاصل کر لیا؟گر مقصد یہ تھا کہ قوم ایک لاکھ پچیس ہزار فی کس بیرونی قرضوں میں جکڑی جائے تو مقصد حاصل ہو چکا ! یہ قرض ہماری نا عاقبت اندیش اور خود غرَض حکومتوں کے اللوں تللوں کی وجہ سے ہم پر نہ صرف لد گئے بل کہ اس قرض میں دن بہ دن اٖضافہ ہو رہا ہے۔کیسے؟ہمارے حکمرانوں کا طرزِ حکم رانی اور بود و باش بہت حد تک اس کا ذمہ دار ہے اس میں کافی سارا حصہ ہم عوام بھی ڈالتے رہے ہیں۔ یقین نہ آئے تو کسی بھی صوبے اور وفاق کے ممبرانِ پارلیمان اور وزراء سے لے کر افسران تک ،صنعت کاران، تاجران اور رشوت خور و خائن کارندوں، ٹھیکیداروں، کلرکوں، پٹواریوں اور محکمہ جاتِ ٹیکس، فنانس، تعمیر و بلدیات، صحت وغیرہ کے رہن سہن اور چال چلن کو دیکھیے اور اس پر غور کیجیے۔ غرض یہ کہ کوئی شعبہ، محکمہ اور ادارہ ایسا نہیں جہاں بدعنوانی کا دور دورہ نہ ہو!صرف ایک طبقہ ہے جو پِس رہا ہے اور وہ ہے دلی طور پر شریف پاکستانیوں کا۔ باقی سب بابر کے کہے پر عمل پیرا ہیں‘ یعنی صرف عیش کوش ہیں کیوں کہ اُن کے نزدیک اگر کبھی اللہ نے پُرسش کی تو غریب غُرَبا ہی کی کرے گا!استغفراللہ ربّی مِن کُلِّ ذنبِِ و اتوب ُ الیہ۔

حیرت ناک امْر یہ ہے کہ ہم نے محنت ، کوشش اور تردُّد کو ترک کر دیا اور ہمہ وقت شارٹ کٹس ہی ایجاد کرتے رہے۔ سب سے پہلی شارٹ کٹ 1947 میں فسادات میں حصہ لے کر کی۔ جو ہندو سکھ ہندوستان میں مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے اور مسلمانوں کی عزتیں لُوٹ رہے تھے اُن کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے لہٰذا پاکستان میں موجود غُنڈوں نے بے بس ہندؤوں سکھوں کو لوٹنا، قتل کرنا اور کلِمہ گو ہونے کے باوجود اُن کی عزتیں لوٹنا شروع کردیا۔ہر چند کہ پاکستان میں اس غُنڈہ گردی کی مقدار ہندؤوں سکھوں سے کافی کم تھی مگر تھی تو۔یہ پہلا شارٹ کٹ تھا۔ دوسرا شارٹ کٹ محکمۂ بحالیات کے قیام سے شروع ہُوا۔جہاں ’’ٹاؤٹ‘‘ پیدا ہو گئے یا کیے گئے جو پچاس روپے کے عوض جھوٹی گواہیاں دیتے پھرتے تھے کہ یہ مہاجر جو لُٹ پِٹ کر آیا ہے اس کے تو ’’پودینے کے باغ‘‘ بھی تھے۔ ان ’’گواہیوں‘‘ پر ہندؤوں سکھوں کی متروکہ جائدادیں الاٹ کر دی جاتی تھیں۔ مگر اہتمام یہ تھا کہ پہلے ان متروکہ جائدادوں سے قیمتی مال محکمۂ بحالیات کے سپوت اپنے تصرُّف میں لے آتے۔ تاہم مہاجرین میں سے بھی اور مقامیوں میں سے بھی ایسے اصحابِ کردار موجود تھے جو مالِ حرام سے اجتناب برتتے تھے۔ مگر افسوس وہ تھوڑے تھے اور آج تک تھوڑے ہی رہے !مالِ حرام کی ’خوبی‘ یہ ہے کہ بہت جلدی پنپتا ہے۔یہ کینسر کی طرح ارد گرد بھی پھیلتا ہے ۔ چنانچہ یہی ہُوا۔ جن کی کسی گاؤں میں کنویں کی ٹِنڈ یں(جست یا لوہے کے کنویں سے پانی اوپر لانے والے تین اطراف سے بند ڈبے) یا مویشیوں کے نعل بنانے کی بھٹی تھی اُنہوں نے سلطان کی سرائے میں پہلے بھٹی لگائی اور پھر فؤنڈری الاٹ کروا لی اور پھر چل سو چل۔تیسری شارٹ کٹ امپورٹ؍ایکسپورٹ لائسینسوں کا حصول تھی۔اس سے کئی انواع کے فراڈ وجود میں آئے ۔ انڈر اور اوور انوائسنگ، اسمگلنگ، ڈالر اور پاؤنڈ (یاد رہے پاکستان کے معرضِ وجود میں آتے وقت برطانوی پاؤنڈ پندرہ روپے کا تھا) کی منی لانڈرنگ جس سے ملک میں ان کرنسیوں کی کمی ہو جاتی اور روپے کی قدر گھٹ جاتی۔ اگلی شارٹ کٹ ایکسپورٹ کی آڑ میں پہلے چرس اور پھر ہیروئن کی اسمگلنگ۔ کراچی کے ایک سیانے نے جرمنی میں ایک کمپنی قائم کی، اُس کمپنی کے ذریعے سے ایسی مشنری امپورٹ کی جس میں پائپ بہت تھے۔ جرمن کمپنی نے بیچ میں کچھ ایسا سامان رکھ دیا جو قدرے زنگ خوردہ تھا۔ پاکستان کی کمپنی نے پہلے تو وہ مال رد کیا اور پھر راتوں رات گودی والوں سے مل ملا کر اُن پائپوں میں ہیروئن بھری اور رد کردہ مال واپس کمپنی کوبھجوا دیا۔ جرمنی میںوہ ہیروئن بیچی گئی، یہاں پہلے تو پلازے کھڑے کیے گئے پھر اُن بھائیوں نے فلم کمپنی بھی بنا لی اور فلمیں بھی پروڈیوس کیں جن کے فلاپ ہونے پر کالے دھن کو سفید بھی کیا گیا۔ ویسے آج اُن بھائیوں کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ہاکیوں، کرکٹ بیٹس، گیندوں، ٹینس ریکٹوں، سرجری اوزاروں وغیرہ کے ذریعے بھی کافی اسمگلنگ ہوئی۔ انسانی ا سمگلنگ میں بھی بہت مال بنایا گیا۔ عمارات ، پلازے، ٹاورز، کالونیوں، پلاٹوں، چائنا کٹنگ، کچی آبادیوں میں آگ لگوا کر زمینوں پر قبضے، ریلوے لائینوں کے ارد گرد کی لاکھوں ایکڑ اراضی پر قبضے بھی شارٹ کٹ کے طریقہ ہائے واردات کے طور پر استعمال ہوئے۔ یاد آیا کراچی کے ایک سیٹھ نے ہانگ کانگ سے اپنی ایک جعلی کمپنی کے نام سے دس لاکھ پیکٹ تاش کی گڈیوں کا آرڈر دیا اوراُن سے کہا ایک پتاحکم کا غلام پیکٹ میں نہ ڈالیں وہ اُن غلاموں کو علحدہ سے ہینڈ کیری لے جائے گا۔ما ل کراچی آ گیا مگر اُس کو کلیم کرنے والا سامنے نہ آیا۔ مال کسٹم نے ضبط کر لیا ۔ میعاد گزرنے کے بعد کسٹم والوں نے مختلف اور متعدد اقسام کے ضبط شدہ مال کی نیلامی کی تو تاش کی نیلامی بھی ہوئی اور کافی کم پیسوں پر اُسی سیٹھ نے آخری بولی اپنے نام کرا لی۔ مال چیک کرنے کے لیے ایک پیکٹ کھولنے کی اجازت لی۔ ظاہر ہے اُس میں حکم کا غلام تو تھا ہی نہیں۔ لہٰذا سیٹھ نے کئی اور پیکٹ چیک کروا کر بولی والے ریٹ پر رقم دینے سے انکار کر کے پیکٹ کی قیمت نہ ہونے کے برابر کروا کر امپرٹ ڈیوٹی بھی چھڑواکر کئی کروڑ بچا لیے اور مال اپنے گودام میں لا کر حکم کے غلاموں کی پیکٹوں میں بھرتی کروا ئی اور سیل sealکے بغیر پیکٹ مارکیٹ میں پھینک دیے۔ تاش کے رسیا جانتے ہیں کہ کافی عرصے تک ’بونڈ‘ نامی تاش کے پیکٹ سیل بند نہیں ملتے تھے۔یوں کروڑوں کما لیے۔اِسی قماش کے ہزاروں فراڈ پیارے پاکستان میں ہو چکے ہیں اور ملک کی تقریباً آدھی آبادی غربت کی لکیر پر یا اُس سے نیچے گھِسٹ رہی ہے جب کہ باقی بدمعاشیہ عیش کر رہی ہے۔جب آپ یہ کالم پڑھ رہے ہوں گے تو شاید پانچ ججز سے نا اہل کردہ سابق وزیرِ اعظم سوئے میخانۂ لاہور روانہ ہو چکے ہوں گے! ویسے امید اس کی بھی کم ہے۔ہمارا مشورہ ہے کہ ابھی وقت ہے کسی ’ڈنڈا بابا ‘سے کوڑے مروا لیں شاید افاقہ ہو جائے !یوں ہی نالائق مشیروں کے بھرّے میں آ کر گھنٹوں کے سفر کو دنوں پر محیط نہ کروا لیں۔کیوں کہ انگریزی محاورہ ہے There's many a slip 'twixt the cup and the lip. ۔اور آخری بات: ہوس سے بچو۔ نیز اپنے ملک کی عدالتِ عظمیٰ کی عزت کرو۔ اور توبہ کرو۔اگے تیرے بھاگ لچھیے۔پاکستان پائندہ باد!