انصا ف ہو تا نظربھی آنا چا ہئے

انصا ف کا بنیا دی تقاضہ یہ ہے کہ انصا ف ہو تا ہوا نظر بھی آئے اور قا نون کا اطلا ق سب پر ایک جیسا ہو نا چا ہئے ۔ پا نا مہ لیکس کیس کے دو ران سما عت عدالت عظمیٰ کے پا نچ رکنی بینچ کا نو از شریف صاحب کی نا اہلی کا فیصلہ اس معیا ر کا نہیں جس کی تو قع کی جا رہی تھی ۔یہ فیصلہ پا نچ جج صاحبان کے جا ہ وجلا ل اور عظمت و تد بر کا غیر متنا زع آئینہ دا ر نظر نہیں آتا ۔ جے آئی ٹی نے 60 دن کی شبانہ رو ز کی تگ و دو کے بعد نو از شر یف کواپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے اور اس تنخوا ہ کو بطو ر اثا ثہ اپنے گو شواروں میں درج نہ کر نے کو بد دیانتی قرار دیتے ہو ئے نوازشریف کو صا دق اور امین ہو نے سے محر وم قرار دیکروزراتِ عظمیٰ سے فا رغ کر دیا ۔یہ تنخوا ہ جو واجب الادا تھی اسے اثا ثہ نہ سمجھتے اور گوشو اروں میں ظا ہر نہ کر نے کی کو تا ہی کو بڑی با ریک بینی سے قا بل سزا جرم قرار دینا عام شہری کی سمجھ سے با لا تر ہے ۔

سا بق وزیر اعظم کے سا تھ عدالت کی جا نب سے امتیا زی سلو ک نہیں ہو ا ۔ حالانکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں لیکن اس کیس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا اس سے یہی منفی تا ثر ابھرتا ہے کہ پا نا مہ لیکس کے منظر عام پر آنے کے بعد آج تک صرف ایک خاندان کے خلا ف ہی کارروائی کی گئی ۔میرا سو ال تو یہ ہے کہ جب قانون کی نظر میں سب بر ابر ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جماعتِ اسلا می کی جا نب سے دا ئرکر دہ اس درخوا ست کو قا بل سما عت نہیں سمجھا گیا جس میں پا نا مہ کیس میں آنے والے تمام افراد کی تحقیقا ت کر نے کی استد عا کی گئی تھی ۔

جب جج صاحبان نے نوا ز شر یف کے خلا ف فیصلہ سنا یا تو یہ تو قع کی جا رہی تھی کہ اس فیصلے میں تمام دوسرے لو گوں کے خلا ف بھی انکوا ئری کی ہدا یات ہونگی ۔عدالت نے آئین کی شق ایک سو چورا سی تین کے تحت اپنے اختیا را ت کا استعمال کیا تھا وہ کسی شخص کی انفرا دی حیثیت نہیں بلکہ عوامی اہمیت کے حا مل کیسز کے با رے میں ہے ۔

ا س کیس کی سما عت کے دو ران عدالت نے با ر بار ریا ستی اداروں کے با رے میں ریما رکس دئیے کہ یہ ادارے اپنے فرائض اور ذمہ دا ری پو ری کر نے میں نا کام رہے ہیں لیکن اپنے فائنل فیصلے میں کو ئی ڈائریکشن نہیں دی گئی ۔معزز جج کو شریف خاندان کے خلا ف ریفرنس نیب میں دا ئر کر نے کا حکم دیا اور ایک جج کو ان کی نگر انی پر معمو ر کیا۔نیب عدالت کی نگرانی بھی مو صو ف کر یں گے کیا یہ سہو لت کسی دو سرے مقدمے میں بھی دستیا ب ہے ۔اگر نہیں تو کیا یہ امتیازی سلو ک نہیں ؟

اگر نیب نا اہل ادا رہ ہے تو کیا اس کا فا ئدہ صرف شریف خاندان ہی اٹھا تا رہا ہے ؟ اسی نیب نے عدالت عظمیٰ کی خدمت میں میگا کر پشن کے ایک سو پچا س مقدمات 2015 ءمیں پیش کئے تھے ۔کیا ان میں سے کسی ایک پر عدالت نے ڈائریکشن دی؟ کتنے مقدما ت عدلیہ کی نگر انی میں چلائے جا نے کے احکامات جا ری ہیں اگر کو ئی نہیں تو کیا یہ امتیا زی سلو ک نہیں ۔

اب تو حدیبیہ پیپرز ملز کے کیس کے با ر ے میں نیب نے کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں چل سکتا ۔ظفر حجا زی بھی آزاد زندگی گزار رہے ہیں کیو نکہ ما تحت عدالت نے ان کی ضما نت اس وجہ سے منظو ر کر لی ہے کہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو ا کہ ریکارڈ میں ردو بدل کا حکم انہوں نے دیا تھا ۔

پانا مہ کیس کے فیصلے کو کر پشن کے خلا ف فتح نہیں کہا جا سکتا ۔کیو نکہ ایک شخص کو سزا دینے سے کرپشن ختم نہیں ہوگی ابھی تو کر پشن ثا بت بھی نہیں ہو ئی ۔میاں صاحب کو تو پنجا بی محاورے کے مطا بق قانون کی ما ر پڑی ہے کر پشن کی نہیں۔کرپشن ثا بت ہونا ابھی با قی ہے ،کر پشن نظام کی تبد یلی سے ختم ہو تی ہے افر اد کو سزا دینے سے نہیں ۔میاں صاحب کے سا تھ انگریزی کے مشہو ر محاورے ''Give A Dog Bad Name And Hang Him '' کے مطا بق سلوک ہوا ہے۔

