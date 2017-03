بلوچستان کی ثقافت ، F.C کی کاوش!(2)

کہاں بلوچستان میں پاکستان کے جھنڈے جلانے کی سازش ہوئی تھی۔بانی پاکستان کی رہائش گاہ کو زیارت میں نظر آتش کیا گیا اور پھر کہاں گذشتہ سال بلوچستان میں یوم آزادی 14 اگست کو پورے جوش و جذبے سے منایا گیا۔پہاڑوں پر مسلح جدو جہد کے المبردار پاک فوج کے ساتھ آکر مل گئے۔اس سال 2 مارچ کو ڈیرہ بگٹی میں F.C کے کمانڈر برگیڈیئر امجد ستی کی قیادت میں بلوچستان کا ”یوم ثقافت“ پورے جوش سے منایا گیا۔F.C بلوچستان نے پورے صوبے میں عوام کے ساتھ ملکر تما م شہروں اور قصبو ں میں اس دن کو منا یا ۔”یوم ثقافت“ کی ایک تقریب ڈیرہ بگٹی میں منعقد ہوئی۔جس میں بلوچ عوام اور F.C کے افیسران اور جوانوں نے پھر پور شرکت کی۔بلوچ ثقافت اب صرف لباس،زبان،رہن سہن،رسم و رواج کے علاوہ تعلیم کے میدان میں بھی شرکت کر رہاہے۔ڈیرہ بگٹی کی اس رنگا رنگ تقریب میں لوگوں نے اپنی ثقافت کا اظہار کیا۔تمام نوجوان،بچے اور بزرگوں نے بمعہ F.C کمانڈر برگیڈئیر امجد ستی نے جو کہ اس علاقے کے فوجی کمانڈر بھی ہیں،نے روایتی بلوچ لباس زیب تن کیا۔اس تقریب میں زندگی کے ہر شعبے سے لوگوں نے شرکت کی ۔جو کہ پہاڑوں سے اتر کر زندگی کی حقیقی رانائیوں میں شامل ہو گئے۔F.C نے ایسے تمام لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کر کے نوکری ،تعلیم اور رہائش مہیا کی۔اب وہ بلوچستان کی ترقی میں شریک ہیں۔بلوچستان نہ صرف ایک بڑا صوبہ ہے ، وہاں پاکستان کے مستقبل کی ترقی اور معیشت کا مرکز ہے۔اقتصادی شاہ رگ C-Pack بلوچستان گوادر سے شروع ہو کر چین تک گئی ہے۔F.C فرنیٹر کور نے انتہائی جافشانی کے ساتھ بلوچ عوام میں اعتماد سازی کی جس کے مثبت ثمرات بر آمد ہو رہے ہیں۔F.C بلوچستان میں 100 سے زائداسکول اور کالج چلا رہی ہے ۔صرف ضلع ڈیرہ بگٹی میں 101 آرمی آفیسر بن چکے ہیں۔جبکہ ہر سال 20 بلوچ آفیسران کا اضافہ ہو رہا ہے۔F.C کے کمانڈر اور دیگر سرکاری اہلکاروں نے ثقافت کے رنگ میں خود کو شامل کیا۔کہتے ہیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں سرداروں کے کہنے پر پہاڑوں پر لڑنے والوں کو کراچی اور اسلام آباد میں لیکر آئے تو ان بلوچ جنگجوﺅں کے پاﺅں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں۔ننگے پاﺅں تھے پہاڑوں پر صرف جنگلی بیر کھاتے اور ان کی گٹھلیوں کا آٹا بناتے۔بھٹو نے ان لوگوں کو جہازوں پر بٹھایا ،شہروں کا نظارہ کرایا،اچھا کھانا دیا اور کچھ دنوں کے بعد جب ان سے پوچھا کہ اب انکا کیا ارادہ ہے؟ واپس پہاڑوں پر لڑائی کرو گے یا پھر امن کے راستے پر آﺅ گے تو ان بلوچوں نے کہا کہ وہ اپنے سرداروں سے پوچھیں گے۔بلوچستان میں پہلی بار ایک ایسی حکومت آئی جس پر مرکز سے کوئی سیاسی مداخلت نہیں،اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔یقینا اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔پاک فوج اور خاص طور پر فرنیٹر کور نے اعتماد بحال کیا ۔بلوچستان کے روایتی لباس زیب تن کر کر انکی ثقافتی سرکرمیوں میں حصہ لیا۔بلوچستان کے عوام کے خدشات دور کرنے ہوں ھے۔گوادر میں ان محروم بلوچوں شامل کرنا ہو گا۔گوادر کے ثمرات پورے بلوچستان کو ملنے چاہئیں ۔بلوچستان حکومت نے ”2 مارچ“ کو ”کلچرڈ ڈے“ منانے کی منظوری دی۔بلوچستان کے لوگوں کو احساس محرومی سے نجات دلائیں۔بھارتی ایجنڈے پر صرف چند بگڑے نواب زادے کام کر رہے ہیں۔بلوچستان کی تمام سیاسی قوتوں کو اکھٹا کرنا ہو گا۔پاکستان کی قومی تقریب کوپورے اہتمام سے بلوچستان میں منایا جائے ۔حکومت کو پاکستان کے مرکز اسلام آباد میں ایک عدد سنٹرکم از کم بلوچستان ثقافت کے حوالے سے ضرور بنانا چاہئے جہاں بلوچستان کا لباس ،کھانے،رسم و رواج کی عکاسی ہو۔Well Done F.C Keep It up

(ختم شد)