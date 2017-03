بلوچستان کی ثقافت ، F.C کی کاوش!(1)

بلوچستان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔کیونکہ اس کا کل رقبہ 347190 مربع کلو میٹر ہے۔جو پاکستان کے کل رقبے کا 43.65 فیصد حصہ بنتا ہے۔یہ صوبہ محل وقوع کے لحاظ سے بھی پاکستان کا اہم ترین صوبہ شمار ہوتا ہے۔اسکے شمال میں افغانستان ،صوبہ کے پی کے ،جنوب میں بحیرہ عرب ،مشرق میں سندھ اور پنجاب اور جبکہ مغرب میں ایران جیسا ملک واقع ہے۔اس کا 832 کلو میٹر رقبہ ایران کی سرحد کے ساتھ ملا ہوا ہے۔تاریخ گواہ ہے کہ بلوچستان میں پتھروں کے دور سے بھی آبادی تھی اور بلوچستان کی قدیم تاریخ کا اندازہ آثار قدیمہ کی دریافتوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ سات ہزار سال قبل از مسیح کے زمانہ کی آبادی اور ثقافت کے نشانات ملے ہیں۔سکندر اعظم سے پہلے اس خطے پر مکمل طور پر ایران کے حکمران قابض تھے اور ان کی سلطنت کے دوران بلوچستان کو ”ماکا“(Maka )کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

تقریباََ 325 سال قبل از مسیح جب سکندر اعظم عراق کے علاقے ”بابل“پر لشکر کشی کرنے جا رہا تھا تو وہ اس وقت مکران کے ریگستان سے ہی گزرا تھا۔مکران میں اس وقت ہندوستان کے قدیم باشندے ”دراوڑ “اور ”براہوی“آباد تھے۔قیام پاکستان کے وقت یہ مشرقی بنگال،سندھ ،پنجاب اور کے پی کے کی طرح انگریزوں کی سلطنت میں نہیں تھا بلکہ 1947 ءمیں قلّات ،بلوچستان ،مکران ،لسبیلہ ،اور خاران کی ریاستوں پر مشتمل تھا جس پر انگریزوں کے نمائندے نگران تھے۔

قلّات کی ریاست جو کہ ان میں سب سے بڑی ریاست کا درجہ رکھتی تھی اور اس کے حکمران خان قلّات میر احمد یار خان تھے انہوں نے پاکستان کے قیام سے دوروز قبل اپنی ریاست کو مکمل طور پرآزاد کرنے کا اعلان کیا تھا اور خصوصی تعلقات پر مذاکرات کی پیشکش کی۔دوسرے تمام بلوچ سرداروں نے مکمل حمایت کی تھی اور بلوچستان کی علیحدہ حیثیت برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔لیکن پاکستان نے خان قلّات کے ان اقدام کو بغاوت اور سیاسی چال سے تعبیر کیا اور اس کے خلاف ضروری کاروائی کا آغاز کر دیا۔بلآخر 1948 ئمیں خان قلّات نے اپنی شکست قبول کر لی اور پاکستان کے ساتھ شمولیت کرنے پر مجبور ہو گیا۔لیکن خان قلّات کے بھائی شہزاد عبدالکریم اور دیگر رہنماﺅں نے خان قلّات کے اس فیصلے کی مذمت کی اور وہ سب اس کے خلاف پراپیگنڈا کرنے لگے۔لیکن مظبوط سیاسی بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور فرار ہو کر افغانستان چلے گئے۔1973 ءتک بلوچستان مکمل طور پر کورنرجنرل کے کنٹرول میں رہا۔پھر 1956 ءکے آئین کے تحت بلوچستان کو مغربی پاکستان کے ایک یونٹ میں ضم کر دیا گیا۔جب 1970 ءمیں عام انتخاب ہوئے تو اس میں پہلی بار اس کو ایک الگ صوبہ کی حیثیت حاصل ہوئی۔اس وقت نیشنل عوامی پارٹی فاتح رہی اور 1972 ءمیں پہلی دفعہ بلوچستان میں باقاعدہ طور پر منتخب حکومت قائم کی گئی۔

اس صوبہ کے کل 30 اضلاع ہیں۔جن میں قلّات ،ژوب ،گوادر ،آوران،لسبیلہ ،خاران،بولان،ڈیرہ بگٹی،کوبلو،سبی،موسی خیل،کوئٹہ اور چاغی سرفہرست ہیں۔بلوچستان زمانہ قدیم سے قدرتی وسائل و ذخائر سے مالا مال خطہ ہے۔جہاں تیل،گیس اور معدنیات کی فراوانی ہے۔کوئٹہ صوبہ بلوچستان کا صدر مقام اور سب سے بڑا اور تاریخی شہر ہے۔یہ شہر پھلوں کی وجہ سے شہرت کا حامل ہے۔دیگر صوبے کی نسبت یہاں برف باری ہونے کی وجہ سے سخت سردی پڑتی ہے۔اس وقت اس صوبے کی آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق 90 لاکھ سے ایک کروڑ کے درمیان ہے جبکہ اس کے شہروں میں اردو بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔

بلوچستان صحراﺅں اور پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے،جو کہ ساﺅتھ و یسٹرن ایشاءکی جانب ہے۔مگر بد قسمتی سے بلوچستان انتہائی احساسِ محرومی کا شکار رہا ہے۔ دنیا پر حکمرانی کرنے والا برطانیہ جسکی سلطنت میں ایک وقت ایسا تھا کہ سورج غروب نہ ہوتا تھا یعنی کہ دنیا کے اکثر علاقوں پر اسکی حکمرانی تھی۔بر صغیر میں جب انگریز East India کمپنی کے ذریعے داخل ہوا تو اسکے ماہرین نے علاقے کی تاریخ،ثقافت اور نفسیات کے حوالے ریسرچ کی جب پاکستان کے علاقوں کے حوالے سے ایک تجزیہ بلوچستان کے بارے میں لکھا کہ (Respect the Baluchs )یعنی کہ بلوچی لوگوں کی صرف عزت کریں اور حکمرانی کریںاور شاید پاکستان اور بھارت کو آزاد کرتے ہوئے ایسے اصولوں پر عمل کیا۔مگر پاکستان کے حکمرانوں نے شائد اسکے برعکس کیا۔اس لئے ایک طویل عرصہ تک بلوچستان ایک احساسِ محرومی کا شکار رہا،بلوچستان بیرونی سازشوں کا شکار رہا۔بلوچستان کے بارے میں لکھا گیا کہ اگر ایک الگ ریاست ہوتی تو دنیا کی امیر ترین ریاست ہوتی ۔بلوچستان قدرتی اور معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ریکوڈک،تیل اورگیس کے علاوہ بے شمار قدرتی وسائل سے ذرخیز اور مالا مال ہے۔بلوچستان کا رسم و رواج سادہ مگر بہت پروقار ہے۔اس میں صدیوں کی روایات اور تاریخ زندہ ہے۔بلوچستان کے لوگوں کا رہن سہن ،کھانا پینا،لباس ،شادی بیاہ،قومی گیت ،نغمے اور ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ،آج جب بلوچستان امن اور خوشحالی کی جانب جا رہا ہے۔بلوچی قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں۔مادر وطن پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لئے پاک فوج کا حصہ بن رہے ہیں۔ایسے میں پورے پاکستان کے میڈیا ہاﺅس بلوچستان کے ”یوم ثقافت “کی بھر پور تشہیر کریں۔وفاقی حکومت کم از کم CDA کو ہدایات جاری کریں کہ اسلام آباد میں ”بلوچستان کلچر ڈ سینٹر“قائم کریں۔جہاں باقاعدگی سے بلوچستان کی ثقافت اُجاگر کی جائے ۔بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار مہیا کریں۔ بلوچستان میں پانی،صحت،تعلیم اورروزگارکے لئے بلا امتیاز اقدامات کرنے چاہئیں۔گوادر کی ترقی اور اسکی آمدنی میں بڑا حصہ بلوچستان کو ملنا چاہئے۔

قدرتی وسائل کے علاوہ بلوچستان بھارت ،ایران اور چین کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے۔1972 ءمیں جب ایک سیاسی حکومت قائم ہوئی تو پاکستان دولخت ہو چکا تھا۔مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا۔بنگالیوں میں پیدہ ہونے والی محرومی کو ہم کم نہ کرسکے اور حضرت قائد اعظم کا پاکستان دولخت ہوا تھا تو بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان کا دو قومی نظریہ بحیرہ بنگال میں ڈبو ڈیا ۔آج بھی اگر بھارتی عظائم آشکار نہیں تو ہمارا صرف اللہ حافظ ہے۔پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جب تک حکمران بنے تو بلوچستان میں قوم پرست رہنماﺅں کی حکومت تھی۔سیاسی لیڈر نے سیاسی حکمت عملی کے بجائے طاقت سے اس قوم کو تسخیر کرنا چاہا جس کو انگریز غلام نہ بنا سکا۔مرکز کی غلط حکمت عملی سے بلوچستان میں احساس محرومی بڑھا۔بلوچستان کی جہاں تاریخ ہے وہاں ایک ثقافت اور کلچر بھی ہے،رسم و رواج بھی ہیں۔2 مارچ بلوچستان میں ”یوم ثقافت“ کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔مگر ایک طویل عرصے کے بعد اس سال 2 مارچ کو منایا گیا۔سارے بلوچستان کے علاوہ اس سال ڈیرہ بگٹی میں خصوصی طور پر یہ دن منایا گیا جسکا سرا وہاں کی عوام کے علاوہ F.C کے کمانڈر برگیڈئیر امجد ستی اور انکی فورس کو جاتا ہے۔جنکی تعیناتی کے دوران ایک ریکارڈ تعداد میں بلوچ فراریوں نے رضا کارانہ طور پر ہتھیار ڈالے اور قومی دھارے میں شامل ہوئے۔بلوچستان ایک طویل عرصہ سے دہشت گردی کا شکار تھا۔بھارتی ایجنٹ نے بر ملا اعتراف کیا کہ بلوچستان اصل ہدف ہے۔جس میں بد امنی ،دہشت گردی،فرقہ واریت کو ہوا ۔دنیا علیحدگی پسند کی حمایت کرنا بھارت کے واضع عظائم تھے اور ہیں۔بلوچستان کی بدامنی کی وجہ سے ”2 مارچ یوم ثقافت“پس پشت ہوا تھا۔گذشتہ ایک سال سے F.C کور اور بلوچ عوام کی مشترکہ کوششوں سے بلوچستان میں اللہ کے فضل سے امن بحال ہو گیا۔

،کہاں بلوچستان میں پاکستان کے جھنڈے جلانے کی سازش ہوئی تھی۔بانی پاکستان کی رہائش گاہ کو زیارت میں نظر آتش کیا گیا اور پھر کہاں گذشتہ سال بلوچستان میں یوم آزادی 14 اگست کو پورے جوش و جذبے سے منایا گیا۔پہاڑوں پر مسلح جدو جہد کے المبردار پاک فوج کے ساتھ آکر مل گئے۔اس سال 2 مارچ کو ڈیرہ بگٹی میں F.C کے کمانڈر برگیڈیئر امجد ستی کی قیادت میں بلوچستان کا ”یوم ثقافت“ پورے جوش سے منایا گیا۔F.C بلوچستان نے پورے صوبے میں عوام کے ساتھ ملکر تما م شہروں اور قصبو ں میں اس دن کو منا یا ۔”یوم ثقافت“ کی ایک تقریب ڈیرہ بگٹی میں منعقد ہوئی۔جس میں بلوچ عوام اور F.C کے افیسران اور جوانوں نے پھر پور شرکت کی۔بلوچ ثقافت اب صرف لباس،زبان،رہن سہن،رسم و رواج کے علاوہ تعلیم کے میدان میں بھی شرکت کر رہاہے۔ڈیرہ بگٹی کی اس رنگا رنگ تقریب میں لوگوں نے اپنی ثقافت کا اظہار کیا۔تمام نوجوان،بچے اور بزرگوں نے بمعہ F.C کمانڈر برگیڈئیر امجد ستی نے جو کہ اس علاقے کے فوجی کمانڈر بھی ہیں،نے روایتی بلوچ لباس زیب تن کیا۔اس تقریب میں زندگی کے ہر شعبے سے لوگوں نے شرکت کی ۔جو کہ پہاڑوں سے اتر کر زندگی کی حقیقی رانائیوں میں شامل ہو گئے۔F.C نے ایسے تمام لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کر کے نوکری ،تعلیم اور رہائش مہیا کی۔اب وہ بلوچستان کی ترقی میں شریک ہیں۔بلوچستان نہ صرف ایک بڑا صوبہ ہے ، وہاں پاکستان کے مستقبل کی ترقی اور معیشت کا مرکز ہے۔اقتصادی شاہ رگ C-Pack بلوچستان گوادر سے شروع ہو کر چین تک گئی ہے۔F.C فرنیٹر کور نے انتہائی جافشانی کے ساتھ بلوچ عوام میں اعتماد سازی کی جس کے مثبت ثمرات بر آمد ہو رہے ہیں۔F.C بلوچستان میں 100 سے زائداسکول اور کالج چلا رہی ہے ۔صرف ضلع ڈیرہ بگٹی میں 101 آرمی آفیسر بن چکے ہیں۔جبکہ ہر سال 20 بلوچ آفیسران کا اضافہ ہو رہا ہے۔F.C کے کمانڈر اور دیگر سرکاری اہلکاروں نے ثقافت کے رنگ میں خود کو شامل کیا۔کہتے ہیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں سرداروں کے کہنے پر پہاڑوں پر لڑنے والوں کو کراچی اور اسلام آباد میں لیکر آئے تو ان بلوچ جنگجوﺅں کے پاﺅں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں۔ننگے پاﺅں تھے پہاڑوں پر صرف جنگلی بیر کھاتے اور ان کی گٹھلیوں کا آٹا بناتے۔بھٹو نے ان لوگوں کو جہازوں پر بٹھایا ،شہروں کا نظارہ کرایا،اچھا کھانا دیا اور کچھ دنوں کے بعد جب ان سے پوچھا کہ اب انکا کیا ارادہ ہے؟ واپس پہاڑوں پر لڑائی کرو گے یا پھر امن کے راستے پر آﺅ گے تو ان بلوچوں نے کہا کہ وہ اپنے سرداروں سے پوچھیں گے۔بلوچستان میں پہلی بار ایک ایسی حکومت آئی جس پر مرکز سے کوئی سیاسی مداخلت نہیں،اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔یقینا اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔پاک فوج اور خاص طور پر فرنیٹر کور نے اعتماد بحال کیا ۔بلوچستان کے روایتی لباس زیب تن کر کر انکی ثقافتی سرکرمیوں میں حصہ لیا۔بلوچستان کے عوام کے خدشات دور کرنے ہوں ھے۔گوادر میں ان محروم بلوچوں شامل کرنا ہو گا۔گوادر کے ثمرات پورے بلوچستان کو ملنے چاہئیں ۔بلوچستان حکومت نے ”2 مارچ“ کو ”کلچرڈ ڈے“ منانے کی منظوری دی۔بلوچستان کے لوگوں کو احساس محرومی سے نجات دلائیں۔بھارتی ایجنڈے پر صرف چند بگڑے نواب زادے کام کر رہے ہیں۔بلوچستان کی تمام سیاسی قوتوں کو اکھٹا کرنا ہو گا۔پاکستان کی قومی تقریب کوپورے اہتمام سے بلوچستان میں منایا جائے ۔حکومت کو پاکستان کے مرکز اسلام آباد میں ایک عدد سنٹرکم از کم بلوچستان ثقافت کے حوالے سے ضرور بنانا چاہئے جہاں بلوچستان کا لباس ،کھانے،رسم و رواج کی عکاسی ہو۔

