شکریہ ....جناب مئیر

CDAاسلام آباد کی تعمیر و ترقی کا واحد ادارہ ہے جو کہ اسلام آباد کو ایک ماسٹر پلان کے مطابق Develop کراتا ہے۔اس بات کو بھی یقینا بناتا ہے کہ Byelaws کے مطابق کام کرائے مگر کچھ منہ ور حکمران اِن انسانوں کے بنے قانون اور قاعدے کو ”موم کی ناک“ بلکہ اس طرح بناتا ہے جس طرح دستور پاکستان کو توڑتے اور جوڑتے ہیں،حالانکہ آئین پاکستان کو توڑنا سنگین جرم ہے۔اسلام آباد کی تاریخ میں 50 سال کے بعد عوامی نمائندگی کا اختیار لوکل باڈیز کو حاصل ہو گیاجس کا کریڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم محمد نواز شریف کو جاتا ہے۔مسلم لیگ (ن) اور محمد نواز شریف کو اچھی باتو ں کو کریڈیٹ ضرور دینا چاہئے۔اسلام آباد کے شہری ان کے مشکور اور ممنون ہیں۔اہلیان اسلام آباد کی جانب سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوںاور مبارک باد پیش کرتا ہوںکہ شریف النفس ،ایماندار شخص کومیئر اور چیئر مین CDA لگایا ہے۔میری بات سے اختلاف سب کا حق ہے ،مگر اپنی آزادانہ رائے کا اظہار بھی ہر پاکستانی کو آئین پاکستان دیتا ہے۔CDA کے محنت کشوں کا نشان اور مزدوروں کا راہنما چوہدری محمد یٰسین کو بعض معاملات میں ضرور اختلاف ہے جو کہ مزدوروں کے مفاذ کے خلاف CDA کے اندر ہوں گے ۔اسی بات کا مینڈیرٹ ان کے پاس ہے مگر گذشتہ دنوں CDA کے 45 خوش نصیب قرعہ اندازی کے ذریعے حج کے لئے منتخب ہوئے ،اس تقریب کے مہمان خصوصی مئیر شیخ عنصر عزیز تھے۔مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان اور چئیر مین CDA امتیاز عنایت الٰہی تھے اور حج کی قرعہ اندازی کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے تو چوہدری یٰسین اس بات پر با ضد تھے کہ اس دفعہ 20 لوگ حج پر جا رہے ہیں،آئیندہ ان کی تعداد بڑھنی چاہئے جو کہ آج 45 ہو گئی۔چوہدری یٰسین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ CDA کے مزدوروں کے لئے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔گذشتہ جمعہ چئیر مین سے اسلام آباد رئیل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے نمائندہ وفد نے ملاقات کی۔مئیر اسلام آباد شیخ عنصر عزیز نے اس موقعہ پر کہا کہ طویل عرصہ سے زیر التواءعوامی فلاح کے منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر کام کریں گے۔اس موقعہ پر ممبر اسٹیٹ خوشحال خان اور دیگر متعلقہ آفیسر موجود تھے۔رئیل اسٹیٹ کے نمائندوں نے ٹرانسفرNDC ،I-15 سیکٹر اور ون ونڈو پر کیفے ٹیریا کے حوالے سے مطالبات پیش کئے۔مسائل کے حل کے حوالے سے مئیر نے موقعہ پر احکامات جاری کئے اور کہا کہ تمام سیکٹروں میں بالا امتیاز Development کا کام کریں گے۔مئیر اسلام آباد نے یقین دلایا کہ ایسے سیکٹروں میں جہاں ترقیاتی کام نہیں ہوئے اور کافی عرصہ سے عدم دلچسپی کا شکار ہیں خاص طور پر سیکٹر I-14 سے I-16 جو کہ کم آمدنی والوں کے لئے بنایا گیا تھا ،ایسے سیکٹر ماضی میں Ignored تھے،CDA میں ایسی قابل ذکر اقدام کریں گے جس کا براہ راست عوام کو فائدہ ہو گا۔خاص طور پر لینڈ ڈائریکٹر اور اسٹیٹ مینجمنٹ میں ہیں کسی عوامی شکایت پر تمام سیکشن کے خلاف کاروائی ہو گی۔مئیر نے کہا کہ کئی دہائی سے زیر التواءسیکٹروں میں ترقیاتی کام شروع ہو رہا ہے،خاص طور پر سیکٹر I-15 کو کہ کم آمدنی کے افراد کے لئے کھولا گیا جہاں ابھی تک کوئی ترقیاتی کام نہ ہوا مگر CDA کی موجودہ انتظامیہ I-15 میں ایسے تمام مسائل حل کرے گی جو کہ ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ کی وجہ ہیں۔جن لوگوں نے I-15 میں فلیٹ کی بکنگ کرائی وہ اس کی جگہ پلاٹ حاصل کر سکتے ہیںاور ان کے الاٹمنٹ جاری ہو رہے ہیں۔طویل عرصہ سے نظر انداز CDA کے سیکٹر خاص طور پر I-11 ،I-14 ،I-15 ،I-16 اور E-12 میں زمین کے تنازعات ،قبضہ اور دیگر تمام مسائل حل کر کے فوراََ کا م شروع ہو گا جس سے ان سیکٹروں میں پلاٹوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گا جسکا براہ راست فائدہ پلاٹ مالکان کو ہو گا۔مئیر شیخ عنصر عزیز نے ممبر اسٹیٹ کو ہدایات جاری کی کہ ون ونڈو ورکنگ مزید بہتر کی جائیں اور قابل عمل تجاویز دیں تا کہ جائز مسائل کا تدارک کیا جائے ،اسکا فائدہ عوام کو ہو۔Mayor اسلام آباد کے Page پر اسلام آباد کے شہر یوں نے Comments دیئے۔غلام مصطفےٰ نے لکھا کہ E-12 گذشتہ 30 سالوں سے نظر انداز ہے کئی الاٹی اپنا ذاتی گھر بنانے کا خواب لے کر چلے گئے،ان کی دوسری نسل مایوسی کا شکار ہے اور تقریباََ 70% اور یجنل الاٹی وفات پا چکے ہیں۔محمد شفیق نے I-10 میں پانی کی عدم دستیابی کا بتایا ،اورنگزیب خان نے I-16 میں سٹریٹ لائٹس کے بارے میں مطالبہ کیا،عاصم علی نے E-12 کے بارے میں کہا کہ کس تاریخ کو ترقیاتی کام شروع ہو گا،محمد حسین نے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کی حمایت کی اورخالد محمود نے G-8 مرکز کے بارے میں کہا کہ اس پر توجہ دی جائے۔اسلام آبادکی تاریخ میں 50 سال کے بعد ایک ایسا نظام آیا جس میں صرف عوامی رائے،تجاویزاورشکایات پر کام ہو رہا ہے۔پچاس کونسلوں کے چئیر مین اور کونسلرعوام کو جواب دے ہیں۔آج اسلام آباد میں پہلی با ر جگہ جگہ پانی مہیا کرنے کے لئے بینر لگائے گئے،جماعت اسلامی کے میاں محمداسلم اس حوالے سے متحرک ہیں۔PTI این48 کے MNA اسد عمر کی قیادت میں پانی کے بحران پر ایک بھر پور تحریک کا آغاز کر رہی ہے،اسلام آباد میں پہلی بار صرف عوامی مسائل پر متحرک نظر آ رہا ہے۔Mayor شیخ عنصر عزیز صاحب سیکٹر I-14،I-15 اورI-16 کی فوری Development کے علاوہ Leease کی تجدید، پانی کی دستیابی،کچی آبادیوں کو حل،Singnal Free روڈزاورانڈر پاسز کا فوری حل آپکی اور حکومت کی کامیابی کا مظہر ہے۔well Done Mayor Islamabad(Keep it up) ۔