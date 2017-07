لا رنس آف عر یبیا کا تسلسل ٹر مپ ۔3

امت مسلمہ کو مزید تقسیم در تقسیم کر نے کیلئے دجالی چالیں چلی جاتی رہیں گی۔ عربو ں کو قطر ، ایران اور ان کے حما ئتی ممالک سے لڑانے کیلئے ایک نئی الجھا دینے والی چال چلی گئی جس سے ہر کوئی مخمصے میں پڑجا ئے کہ آیا امریکہ سعودی عرب کا دوست ہے یا دشمن اور یہ کہ ایران اور قطر کا بھی دوست ہے یا دشمن ؟ایک طرف ٹرمپ سعودی اور اس کے اتحادی ممالک کے ساتھ کھل کر حما ئت کر رہا ہے تو دوسری طرف پینٹا گون قطر سے12 ارب ڈالر کے F-15 طیاروں کی فراہمی کا معاہد ہ کر رہا ہے اور امریکہ اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے بر خلاف قطر کو اپنا اہم پا رٹرنر قرار دے رہی ہے ۔ یہ دو ر وخی پالیسی دراصل دو دھا ری تلوار کی ما نند ہے جس کی زدمیں امت مسلمہ ہے ۔ یہ با ت عربو ں کو کون سمجھا ئے ؟اگر آج بھٹو ہو تا یہ کا م سہل ہو جا تا ۔ نہ بھٹو ہے اور نہ شاہ فیصل ، سارے عرب امریکہ کی جیب میں پڑے ہیں ۔ امریکہ کی یہ دورخی پالیسی محض اتفاقیہ نہیں۔ امریکہ کی تاریخ میں غا لبا ً ایسا پہلی با ر ہو رہا ہے کہ امریکہ صدر کی پا لسییا ں امریکہ اسٹیبلشمنٹ کے کھلا خلاف جارہی ہیں ۔ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اثرات امریکہ پر پڑنے لگ گئے ہیں ۔ ہماری نا قص رائے میں یہ سوائے فریب کے کچھ نہیں ۔ جیسے جیسے آثار قیا مت کی بڑی بڑی نشا نیا ں پوری ہونے کے قریب تر آتی جا رہی ہیں ۔ اسی طرح دجالی مکرو فریب کی حشر سامانیا ں بھی عالم اسلام پر اپنے پینترے بدل بدل کر حملہ آور ہوں گی ۔ عالم کفر اپنے مثالی اتحاد کے ذریعہ عالم اسلا م کے بد ترین انتشار سے بھر پور فائدہ اٹھا رہا ہے ، ترکی ، ایران اور شام کے علا وہ تقریباً تما م مسلم ممالک کے حکمران امریکہ کے تابع فرمان ہیں۔ یہی و ہ شافی نسخہ ہے جس کے ذریعہ ایک صدی سے تما م عالم اسلام کو ریمو ٹ کنٹرول کے ذریعہ چلا یا جارہا ہے ۔ مزاحم ممالک میں ترکی ، ایران اور شام ہیں ، ا س کے علا وہ افواج پاکستان بھی ایک بڑی اور کلیدی مزاحم قوت ہے اگر چہ کہ پاکستان کے تما م جمہوری حکمران( سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے ) امریکہ غلامی کی سرکا ری سند کے ساتھ بر سر اقتدار آتے ہیں ۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور جمہو ری حکمرانو ں کے درمیا ن اختلا فات اور ٹکر اﺅ کی اہم وجہ ہی امریکہ ہے جو جمہو ری حکمرانو ں کے ذریعہ اپنی پالیسیا ں پاکستان پر نہ صرف تھو پتا ہے بلکہ اس پر سو فیصد عملدر آمد کا متمنی بھی رہتا ہے ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے کم از کم اسی فیصد کامیابیاں انہی نا م نہاد جمہو ری حکمرانو ں کے ذریعہ حا صل کی ہیں اگرفوج پاکستا ن مزاحم نہ ہو تی تو پاکستان آج نہ صرف غیر ایٹمی ملک ہو تا بلکہ مزید ٹکڑوں میں (خا کم بدہن ) تقسیم بھی ہو چکا ہو تا ۔ امریکہ نے اپنے مذمو م ایجنڈے کی تقریبا ً اسی فیصد ( یہ تناسب قیاسی ہے حتمی نہیں اس میں کمی بیشی عین ممکن ہے کامیابیاں جمہوری حکمر انو ں کے ذریعہ ( اور کچھ مشرف دور میں بھی ) پاکستان میں حا صل کیں اس کی عمو می تفصیل کسی اور کا لم میں ضرور بیا ن کر وں گا ۔

سلطنت عثما نیہ کی وجہ سے تما م عالم اسلام ایک پلیٹ فارم پر متحد تھا جب دشمنا ن اسلا م نے اس پر یلغار کر کے اس کے کئی ٹکڑے کر دیئے تو عالم اسلام کی با قاعدہ تباہی کا آغا ز ہو گیا ۔ آج کم و بیش 56 اسلامی ممالک ہیں جو کبھی سلطنت عثما نیہ کا حصہ ہوا کر تے تھے ۔ ایک جسم واحد کی طرح ۔ اتنے حصے بخرے کے نے کے بعد بھی دشمنا ن اسلام اب بھی مطمئن نہیں ۔ اگر چہ کہ ان کے حکمران انہی کے مسلط کر دہ ہیں ، پھر بھی ہمیں کبھی آپس میں لڑا یا جا تا ہے توکبھی خو د ساختہ دہشگرد تنظیمو ں جیسے القاعدہ ، داعش ، بو کوحرام ، طا لبا ن ، ( افغانی طالبا ن نہیں ) اورآئی ایس آئی کے نا م پرمسلم مما لک پر حملہ آور ہو تے ہیں تو کبھی عراق جیسے ملک پر جو اسرائیل کیلئے خطرہ ہو سکتا تھا ۔ WEAPONS OF MASS DESTRUCTION کی جھو ٹی عراق میں مو جو دگی کی اطلاع پر تبا ہ بر با د کر دیا جاتا ہے ۔نیوورلڈ آرڈر کے بینر تلے صرف اور صرف مسلم ممالک کو تباہ کیا گیا اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے ۔ پہلی بار عراق پر حملہ عالم اسلام خصوصاً عربو ں کیلئے ایک ٹیسٹ کیس تھا جس میں یہ طے ہو نا تھا طاقتور عراق پر مغربی ممالک کی یلغار سے عالم اسلام بیدار ہو تا ہے یا بے حسی اور بے بسی کی تصویر بنا رہتا ہے ۔ عراق کی تباہی کے بعد عالم اسلام میں بیداری تو دور کی بات ہے بلکہ ان میں مزید بے حسی اور خود غرضی عود کر آگئی ۔

عالم اسلام کے حوالے سے امریکہ کی دو غلی پالیسی کوئی نئی نہیں ۔ اوبا ما دور میں ایران سے در پر دہ تعلقات کی کہانی بھی سامنے آچکی ۔ ایر ان اور عربو ں کے مسلکی اختلافات کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے لیکن قطر اور د یگر عرب ملکو ں کے اچانک ہو نے والے غیر متوقع اختلافات نے اسرائیل کو سعودی عرب کے مقدس ترین مقامات یعنی مکہ اور مدینہ منورہ تک پہنچے کیلئے ہموار راستہ فراہم کر دیا ۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک

پہلے ہی سے اسرائیل کیلئے نرم گو شہ رکھتے تھے اس کی وجہ امریکہ پر کلی انحصار کے نتیجہ میں امریکہ کاباﺅ تھا ، عرب ممالک کے ایران سے دیر ینہ اختلافات کو ہوا دینے میں ایک حکمت یہ بھی کا ر فرما تھی کہ ایران کی دشمنی میں عالم عرب ایران کے دشمن اسرائیل کے نہا ئت قریب ہو جائے یعنی دشمن کا دشمن دوست کا فلسفہ کا م کر گیا ۔ ٹرمپ کے حا لیہ دور سعودی عرب کے بعد یہ امکا ن نظر آرہاہے کہ شائد سعودی عرب میں اسرائیل کا سفارتخانہ کھول دیا جائے ۔ اگر یہ حما قت سعودی عرب نے کی تو اسرائیل کی اس دیرینہ خو ا ہش کی تکمیل کا پہلا اورا ہم ترین زینہ ہو گا جس میں اسرائیل کا مستقبل میں مکہ شریف اور مدینہ منورہ پر قبضہ جما نے کا مذموم منصوبہ شامل ہے ۔ اسرائیل کے مستقبل کے نقشہ میں عراق ، کو ئت ، مصر اور ترکی کا کچھ حصہ ، شام اور سعودی عرب کا وہ حصہ جس میں مقاما ت مقدسہ شامل ہیں۔ یہو دیو ں کے مسقتبل کے عزائم جا ننے کیلئے ہمیں وثائق یہو دیت (33 ویں ڈگری کے حا مل یہو دیت کے نا بغہ عصر فاضل بزرگوں کے اجلا سوں کی کارروائیو ں کا ملحض) جس کو انگریزی میں ’ ُProtocols of the metings of the elders of zion کا مطالعہ کرنا ہو گا ، وثائق یہو دیت یہو د کے بڑوں کے اجلاس میں طے کی گئی منصوبہ بندیو ں کے ملخص کا نا م ہے جن کی کل تعداد 24 ہے اس کتاب کے مترجم عبدالرشید ارشدہیں جنہو ں نے عربی سے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ۔ یہ کتاب تھنکر ز فورم ، ریاض، سعودی عرب کی جانب سے شائع کی گئی تھی ۔وثائق یہو دیت پہلی با ر1905 ءمیں منظر عام پر لا ئی گئی تھی ۔ اس کی تفصیل پر تو کسی کالم میں روشنی نہیں ڈالی جا سکتی لیکن انشاءاللہ اگلے کالم میں اس کے بعد چیدہ چیدہ نکا ت خصوصاً آج کے پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں اور ہو نے والے ہیں روشنی ڈالی جائیگی۔