امریکہ میں تارکین وطن....ہوشیار باش! کالم نگار | سرورمنیر راﺅ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سات اسلامی ممالک کے مسلمان شہریوں کا امریکہ میں داخلہ بند کرنے کے لیے جو انتظامی حکم نامہ جاری کیا اس نے عالمی سطح پر نہ صرف تہلکہ مچایا بلکہ ٹرمپ کی مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اپنے مستقبل کے عزائم کو بھی آشکار کر دیا ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں صدر کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی ایک مقامی عدالت نے صدر ٹرمپ کے ان احکامات پر عمل درآمد عبوری حکم نامے کے تحت روک دیا ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں نے بھی امیگرینٹس کے تحفظ کے لیے عدالت جانے کا فیصلہ کیا ۔ ٹرمپ نے اپنے انتخابی منشور اور حکمت عملی پر جس انداز میں عمل درآمد شروع کیا ہے اگر یہی رفتار جاری رہی تو مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو جائے گی۔ ٹرمپ کے مسلمانوں کے لیے متعصبانہ روئیے کی وجہ سے امریکہ میں خانہ جنگی کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ اگر یہی صورت حال رہی تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخ امریکی گوبارچوف بنا سکتی ہے۔ مستقبل قریب امریکہ میں تارکین وطن کو جن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ٹرمپ کی امیگریشن اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے کی جانے والی انتخابی تقریروں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ امریکہ صدرٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران 31 اگست کو امریکی ریاست ایرو زونا میں اپنی امیگریشن پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے صدر بنتے ہی دوسرے دن سے ہی اس پر عمل در آمد شروع کر دیا۔ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے آئندہ اقدامات اور بھی تشویش ناک ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں گیارہ ملین سے زائد غیر قانونی امیگرینٹس ہیں، جن میں سے دو ملین جرائم پیشہ افراد ہیں ان سب کو امریکہ سے نکال دیا جائے گا اورکوئی بھی شخص کسی بھی طرح غیر قانونی طور میں امریکہ میں نہ رہ سکے گا اگرا ن لوگوں کو ان کے پیدائشی ملک(جہاں سے وہ امریکہ آئے ہیں) نے قبول نہ کیا یا انہوں نے امریکی عدالتوں سے ریلیف حاصل کر لیا تو ایسے افراد کو پابند کیا جائے گا کہ وہ صرف اپنی ہی کمیونٹی کے علاقے میں رہیں گے( یعنی یہ ان کی سب جیل ہو گی) اور وہ اس علاقے سے اجازت کے بغیر باہر نہ جا سکیں گے۔ اس سلسلے میں مقامی پولیس ان کی نگرانی کرے گی اور ائرپورٹ پر ایک خصوصی Deportation Desk بنایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ امریکہ آنے اور یہاںسے جانے والے (امیگریشن اور سیاحتی ویزے) افراد کو بائیو میٹرکس اور خصوصی سکرینگ سے گزرنا پڑے گا۔ سکرینگ کے وقت اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ آنے والے افراد ہماری اقدار اور معاشرت سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں؟ (فی الحقیقت اس سکرینگ کا مقصد اسلامی شریعت سے مطابقت رکھنے والے افراد کو امریکہ میںداخلے سے روکنا ہے)۔ ٹرمپ نے امیگریشن پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں آئندہ کسی کو سیاسی پناہ نہیں دی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ امریکہ میں اس وقت پانچ ملین سے زائد افراد سیاسی پناہ لئے ہوئے ہیں ان سب کو غیر قانونی امیگرینٹس قراد دے کر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں جو شخص بھی ویزے کی مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد قیام کرے گا اسے مجرم تصور کیا جائے گا۔ امریکہ میںا ٓنے والے مہاجرین امریکی شہریوں کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ ان کے لیے الگ مہاجر بستی بسائی جائے گی۔ ان بستیوں پر خرچ ہونے والے تمام اخراجات مشرقی وسطیٰ کے ممالک سے لیے جائیں گے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان تعمیر کی جانے والی دیوار میں ایسی جدید ٹیکنالوجی نصب کی جائے گی کہ زیر زمین سرنگ کھود کر یا دیوار پھلانگ کر بھی کوئی شخص امریکہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔امریکی صدر نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اپنی خارجہ پالیسی کے خدوخال کے حوالے سے امریکی تھینک ٹینک"Center for National Interest" کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے صدر بننے کے بعد امریکہ گلوبلائزیشن کی بجائے قومیت پر مبنی ریاست ہو گی۔ "No Song of globalization it would be a nation state" ۔ امریکی خارجہ پالیسی کا محور اور مرکز امریکہ کی تجارتی ترقی اور امیگریشن پالیسی کو تبدیل کرنا ہو گا ہم اپنی فوج کو مضبوط تر کرتے ہوئے داعش کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے۔ ہم بغیر اعلان کئے کہ ہم کب اور کہاں کارروائی کریں گے حملہ آور ہوں گے۔ داعش پر حملے اچانک ہوں گے اور اس کا پیشگی علم کسی کو نہ ہو سکے گا۔ ہم صرف جنگ جیتنے کے عزم سے حملہ آور ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم مقصد مغربی تہذیب کو فروغ دینا ہو گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میری ٹیم میں صرف ایسے افراد شامل ہوں گے جو کاغذی بیانات کی بجائے عملی اقدامات کرنے کے اہل ہوں۔ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی اور امیگریشن نے پہلے ہفتے ہی میں جو تہلکہ مچایا ہے اس سے ہر طرف ایک بھونچال کی سی کیفیت ہے۔ فضائی کمپنیوں نے امریکہ جانے والے مسافروں کو اپنے ہی ملک کے ائرپورٹس سے واپس کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران، عراق، شام، سوڈان، لیبیا، یمن اور صومالیہ کا کوئی بھی شہری امریکہ کے لیے پرواز نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اکثر ممالک اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی مسلم ممالک کے باشندوں پر اس پابندی کے انتظامی حکم پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی تارکین وطن کو زمینی حقائق سامنے رکھتے ہوئے اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانے کے اقدامات کی جانب توجہ دینی چاہئیے۔ دانشمندی کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کا تعلق اور رابطہ پاکستان سے شعوری طور پر قائم رکھیں۔ ہر سال انہیں کم از کم ہفتہ دس دن کے لیے پاکستان ضرور لائیں اور ان کے لیے اپنے اصلی وطن میں ایک رہائشی مکان اور محدود پیمانے پر کاروبار میں بھی شراکت قائم رکھیں، کسی کو نہیں معلوم کہ مستقبل میں امریکہ اور یورپی ممالک میں تارکین وطن کو کس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں اس لیے پاکستان کے تارکین وطن کو اپنی دوہری شہریت کے ثمرات ضرور حاصل کرنے چاہئیں۔