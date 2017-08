آئین کی پاسداری

آئین کی پاسداری

جمہوری نظام میں طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہوتی ہے اور عوام کے حقوق کا تحفظ جمہوریت کی اولین ترجیح ہے۔ پارلیمنٹ ایسا ادارہ ہے جس میں عوام کے منتخب نمائندے ووٹ کی طاقت سے مختلف اداروں کے سربراہان بنتے ہیں اور عوامی خواہشات کے ترجمان ہوتے ہیں نہ کہ عوام کے استحصال کے موجب بنتے ہیں۔ عدالت کی ذمہ داری آئین وقانون کے مطابق عوام کو انصاف فراہم کرنا، فوج کا بنیادی کردارعوام کے جان ومال کی حفاظت کرناجبکہ میڈیا کا کردار جمہوری نظام میں سیاسی شعوربیدار کرنا ہوتاہے۔پانامہ کیس کا بھانڈا پھوٹا تو مختلف راز آشکار ہوئے کہ کون امانت دار ہے اورکون خائن یا کرپشن اور منی لانڈرنگ کا مرکزی کردار، کون صادق اور امین ہے اور کون نہیں۔ 436افراد کی لسٹ پر مشتمل پانامہ کیس نے مختلف شخصیات کو نشانہ بنایا۔پاکستان کے وزیر اعظم بھی پانامہ کیس کے سیلاب میں بہہ گئے جس سے سیاسی افراتفری اور بھونچال پیدا ہوا۔ سیاسی مبصرین، تجزیہ کاروں اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی نااہلی عالمی سازش ہے، سیاسی چال وجال ہے جسے میڈیا کے ذریعہ بچھایا گیاہے۔کچھ نے کہا کہ عدالتی بغاوت ہے، جوڈیشل مارشل لاء ہے۔ حالانکہ صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے۔ 1973ء کے آئین میں ریاستی معاملات کو چلانے کے بارے میں اصول وقوانین وضع کئے گئے ہیں۔ 1973ء کا آئین 14اگست 1973ء کو نافذ ہوا اور اس کا 280آرٹیکل ہر ادارے کے لئے اس کا دائرہ کار متعین کرتا ہے۔ حکومتی معاملات کے لئے آئین میں مقننہ، ایگزیکٹیو اور عدالت کے لئے واضع قوانین موجود ہیں۔

ریاست اداروں کے فعال ہونے کا نام ہے اور ریاست کے ہر ادارے کا اپنے دائرہ کار میں رہ کر ملک کے استحکام کے لئے آئین کے مطابق فعال ہونا لازم ہے۔ ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر جمہوری ملک، آئین کی بالادستی میں ہی ریاست کی بقا پنہاں ہے۔ عدالت حکومت کا خود مختیار ادارہ ہے جو آئین وقوانین کے تحت فیصلے کرنے کا پابند ہے۔ آئین کے آرٹیکل 190کے تحت عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ

"All Executives and Judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of Supreme Court".

اور اس سے بڑھ کر عدالت عظمیٰ کو 184،187آرٹیکلز کے مطابق وسیع تر اختیارات حاصل ہیں جس کے تحت وہ آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے براہ راست داد رسی فراہم کرتی ہے۔ یہ اختیار عدالت عظمیٰ نے وطن عزیز کے عظیم قومی مفادات کے تحفظ کے لئے متعدد بار استعمال کیا ہے جو ہمارے ہاں ’’Rule of Law‘‘اور عظمت عدل کا ایک قابل فخر قومی اور اجتماعی اثاثہ ہے۔ عدالت عظمیٰ کا وزیر اعظم نواز شریف کو (1F)62کے ذریعہ نااہل قرار دینا آئین کی پیروی ہے۔ وزیر اعظم کا عدالت عظمیٰ کے فیصلہ کو تسلیم کرنا اور قانون کے مطابق وزیر اعظم ہائوس کو خیر باد کہنا اور اس روایت کو جاری رکھنے کا عمل بھی آئین کی پاسداری کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ کے دیئے ہوئے فیصلے پر نظر ثانی وزیر اعظم کا عدالت سے رجوع کرنا ان کا قانونی حق ہے اور سیاسی ضابطہ اخلاق کے تحت اقتدار کی سیاست کو اقدار کے تابع کرنا جمہوری رویہ ہے اور وقت کا تقاضہ بھی۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین کی بالادستی اور پاسداری ملک کے لئے کیوں ضروری ہے؟

افراد کے مزاج میں بے صبری اور لاقانونیت کے عنصر کا امکان ہو سکتا ہے مگر اداروں کے مزاج مستقل اور آئین وقانون کے پابند ہوتے ہیں۔ حکومتی یا ریاستی اداروں میں لاقانونیت کی گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ اداروں کا غیر فعال ہوناریاست کی بقا کے لئے خطرہ بنتا ہے۔ سماج وہاں ترقی کرتا ہے جہاں ادارے مستحکم اور قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ یورپ میں ترقی کی وجہ Constitutionismکا فروغ ہے۔ ہماری قومی واجتماعی سوچ کو بھی اسے قبول کرنا ہو گاکہ Rule of Lawکے تحت ہی جمہوری ممالک مسائل سے نجات پاتے ہیں۔

