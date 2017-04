اعزازات میں بھی ملاوٹ ؟

دنیا بھر میں ایوارڈز کی گونج سنائی دیتی ہے،بالخصوص آسکر اورنوبل ایوارڈز کے بارے میں خوب چرچا ہوتاہے۔ پرائیویٹ اعزازات کے علاوہ پاکستان کی طرف سے ہر سال ایوارڈز دیے جانے کی کلاسیکی روایت بھی برقرار ہے،لیکن اب ان ایوارڈز کے دیے جانے میں بھی ملاوٹ ہونے لگی ہے،جس طرح ہمیں اشیائے خوردونوش اوردیگر چیزوں میں ملاوٹ کا سامنا ہے۔ایوارڈ دیے جانے کی سرگرمی بہت کھلی حقیقت کی طرح ہے،جس کو متعلقہ ایوارڈدیاجارہاہے،کیا وہ اس کاحق دار ہے،اس نے کتنا کام کیاہے ،وہ سب کے سامنے ہونا چاہیے ، اس کاکام نظر میں نہ بھی ہومگرایوارڈکی نامزدگی یا حاصل کرلینے کے بعد وہ نظر میں آجاتاہے۔عوام خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو اعزاز حق پر دیا گیا ہے یا کہ نہیں ،مگر ہمارے ہاں شاید اب اس کی اتنی پروا نہیں کی جاتی،اس رویے سے سب سے زیادہ نقصان یہ ہورہا ہے کہ اعزاز کی توقیر جاتی رہی،مگراس کی پروا کس کو ہے۔پوری دنیاسمیت پاکستان میں بہرحال اعزازات کی روایت برقرار ہے،اس میں دلچسپی رکھنے والے شائقین کی تعداد بھی بے شمار ہے،اس لیے انتہائی سنجیدگی سے اس پہلو کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیاہورہاہے،جس کی وجہ سے اعزازات بندربانٹ کی نذر ہونے لگے ہیں ، سرکاری اورنجی دونوں سطحوں پر عامیانہ اورغیرسنجیدہ رویوں نے اعزازدیے جانے کی روایت پر ضرب لگائی ہے،جس سے حوصلہ شکنی کے احساس میں اضافہ ہوگا۔پاکستان میں اعزازات کی دنیا میں کیا ہلچل رہی،ان کا شاندار ماضی کیاتھا،اس پراگرایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے،توہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد سرکاری اورنجی سطح پر ایوارڈز دینے کی ابتداہوئی۔حکومت پاکستان نے-57 1958میں ثقافتی شعبوں میں ایوارڈز دینے کی ابتدا کی ۔مختلف نوعیت کے پانچ ایوارڈزفنون لطیفہ ،شوبزاورثقافتی سرگرمیوں کے لیے مختص کیے گئے،جن کو تمغہ حسن کارکردگی،نشان امتیاز اورنشان قائداعظم کہاجاتاہے۔کچھ عرصہ ان ایوارڈز کی تقسیم معطل بھی رہی،پھربحال ہوگئے۔ان ایوارڈز کے علاوہ فلموں کے لیے بنائے گئے1973میں سرکاری ادارے” نیفڈیک“ کی طرف سے بھی ”پاکستان نیشنل فلم ایوارڈز“کااجراہوا،جو پھربند ہوگیا۔پاکستان ٹیلی وژن کے قیام کے بعد وہاں سے بھی ایوارڈز دینے کاسلسلہ شروع کیاگیا۔نجی اداروں کے تحت بھی متعدد ایوارڈز جاری ہوئے،جن میں سب سے پرانے ایوارڈز کو”نگارایوارڈز“کہاجاتاہے،جن کی اہمیت کلاسیکی حیثیت کی ہے،فلم کے شعبے میں نگارایوارڈز کی مقبولیت کواب تک کوئی نہیں چھوسکا۔ان ایوارڈز کے علاوہ فلم ،ٹیلی وژن ،ریڈیو ،تھیٹر،موسیقی،فیشن اوردیگر متفرق شعبوں میں مختلف نجی اداروں کی طرف سے ایوارڈز دیے جانے کاسلسلہ آج بھی جاری ہے۔حکومت پاکستان کی طرف سے چھ ایوارڈز مختص کیے گئے ہیں،جنہیں ثقافت اورفنون لطیفہ سے متعلق شعبوں میں کام کرنے والی کلیدی شخصیات کو دیاجاتاہے،مگر ان میں سے سب سے زیادہ مقبول سرکاری ایوارڈ”تمغہ حسن کارکردگی“ہے،جس کی ایک وجہ اس ایوارڈ کے ساتھ مالی رقم کاملنا بھی ہے،ورنہ نشان امتیاز کی اہمیت زیادہ ہے۔اس ایوارڈ کی حیثیت ہمارے ہاں وہی ہے ،جو امریکا کے Presidential Medal of Freedomاور برطانیہ کے Order of the British Empireکی ہے۔یہ مرکزی ایوارڈ ہے۔پاکستان میں ان ایوارڈز کی کلیدی اہمیت ہے۔ہرفنکار کایہ خواب ہوتاہے،وہ زندگی میں کم ازکم ایک مرتبہ ضرور یہ ایوارڈ حاصل کرے۔اس باب میں ان اہم ترین ایوارڈز کی تفصیلات درج ذیل ہیں،جن سے ان کی اہمیت کااندازہ کیاجاسکتاہے۔حکومت پاکستان کی طرف سے شوبز کے شعبے میں دیے جانے والے نمایاں ترین ایوارڈز میں تمغہ حسن کارکردگی،نشان امتیاز،ہلال امتیاز،ستارہ امتیاز،تمغہ امتیازاورنشان قائداعظم جیسے معتبرایوارڈز شامل ہیں۔”تمغہ حسن کارکردگی “ پاکستان کا اعلی ترین ایوارڈ ہے جو شوبز کے علاوہ فنون لطیفہ کے دیگر شعبوں میں بھی دیاجاتاہے،تناسب کے لحاظ سے موسیقی کے شعبے میں سب سے زیادہ ایوارڈزدیے گئے۔پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس اعزاز کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔عہدحاضر تک ان ایوارڈز کوحاصل کرنے والوں کی ایک کثیر تعداد ہے،جن میں پاکستان کے فنکار،ادیب،کھلاڑی،سائنسدان اوردیگر شعبہ جات کے ماہرین شامل ہیں۔شوبز کے حوالے سے تقریباً فلم،ٹیلی وژن، ریڈیو،تھیٹر، ادبیات سمیت سب شعبوں میں اہم اورنمایاں کام کرنے والوں نے یہ ایوارڈ اپنے نام کیا۔”تمغہ¿ حسن کارکردگی“ کے علاوہ جو دیگر سول اعزازات ہیں،ان کی متعددمرکزی اورذیلی اقسام ہیں۔ان ایوارڈز کے لیے یہ طریقہ طے کیاگیا کہ 23مارچ کوان ایوارڈز کا حتمی اعلان کیاجائے اور 14اگست کو یہ اعزازات دیے جائیں۔ ہر ایوارڈ کی اپنی ایک نوعیت اور مقصدیت ہے،لیکن ہمارے ہاں اس فرق اورمقصد کے بارے میں عوام کم ہی جانتے ہیں۔ایک دورتھاجب یہ ایوارڈز صرف قابلیت اورکام کی بنیادپرملاکرتے تھے، مگر موجودہ دور میں عوامی تعلقات کے ماہرین نے ان کے معیارکومتاثرکیاہے،جس کی وجہ سے ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ان ایوارڈز سے متعلقہ اداروں کو ان کے حصول کے لیے شفاف عمل کو یقینی بناناہوگا،ورنہ یہ اپنی اہمیت کلی طورپر کھودیں گے۔